9 očarljivih jamskih ogledov v državi za marec, mesec jam

Marec je mesec jam, in ko že govorimo o tem, vse bolj razburljive jamske ture po vsej državi igrajo vodilno vlogo.

Pustolovščina v trebuhu Zemlje | Szemlő-hegyi in jama Pál-völgyi (1. marec 2025)

1. marca bo jama Szemlő-hegy v prestolnici prva razkrila svoje skrivnosti in povabila radovedneže k podzemnim dogodivščinam. Udeležence bo vodil enostaven, 45-minutni voden sprehod v družini prijazni jami, kjer bodo kapniki, pravljične tvorbe, kristalno čist zrak in interaktivna razstava pripovedovali o skrivnostih preteklosti. Druga postaja ture bo jama Pál-völgyi, ki bo za udeležence ture prinašala izzive.

Geotour na območju Balatonfüred z znižanim obiskom jame Lóczy (1. marec 2025)

Območje okoli Balatonfüreda je bogato s kopenskimi in podzemnimi znamenitostmi, 1. marca pa lahko v kratkem in dolgem geotourju spoznate zaklade regije. Geotour, ki se vije po gorah in dolinah, sprejme dva razgledišča in tri jame, na začetku ture pa je možen tudi ogled jame Lóczy s popustom. Geotour, ki se začne ob 10. uri, se vrne v jamo Lóczy po jamah Sárkány-lik in Meleg-hegyi.

Posebna dolga tura v jami svetega Štefana | Lillafüred (1., 8., 22., 29. marec 2025)

V jami Szent István v Lillafüredu letos ne bomo zamudili serije programov Mesec jam. Ob sobotah v mesecu se lahko odpravite na pustolovsko potovanje odkrivanja, tokrat pa zelo zaščitena jama Szent István na posebni dolgi turi razkrije svoje skrivnosti. Obiskovalci bodo sprejeti tudi na območja, ki so redko obiskana, tako da bodo lahko na lastne oči videli spektakularne kapniške formacije Fekete-terem in razpoke Tordai. Trajanje ture je 50 minut, posebna oprema ni potrebna.

Pouk jamske biologije v jami Abaligeti | Abaliget (6. marec 2025)

6. marca bo v okviru meseca jam razkrita ena najbolj znanih in najbolj priljubljenih naravnih znamenitosti Mecseka, jama Abaliget. Ob tej interaktivni priložnosti lahko med vodenim ogledom jame v okviru nenavadnega pouka biologije spoznate živali, ki živijo v jami, ali pa jih samo obiščete kot gostje. Enourni ogled jame se začne ob 11. uri.

Ogled jame Esztáz-kő | Felsőtárkány (7. marec 2025)

V okviru serije programov Mesec jam jama Esztáz-kői v Zgornjem Tárkányju nagovarja ljubitelje aktivne rekreacije in jam. Na jamskih ogledih, ki se začnejo 7. marca ob 14. in 15. uri, si je mogoče ogledati to majhno, a še toliko bolj spektakularno jamo, bogato s kapniki. Čelado in žaromet, potrebna za obisk, udeležencem zagotovi turistični vodnik.

Osnovna tura v jami Csodabogyós | Balatonederics (8., 30. marec 2025)

Ogled za odkrivanje posebne znamenitosti narodnega parka Balaton Uplands, jame Csodabogyós v Balatonedericu, se bo začel 8. in 30. marca. V jami, poimenovani po zimzelenem grmu, ki se odpira na visoko zaščitenem območju narodnega parka, čakajo pustolovce pripravljene in predane izzivom raznolike formacije, kapniki in spektakularne razpoke.

Živeti temo – posebna jamska tura | Abaliget (9. marec 2025)

9. marca lahko v jami Abaligeti tudi vi doživite, kakšna izkušnja je resnična, popolna tema. Na tem posebnem ogledu jame boste izvedeli, kako je hoditi skozi jamo brez vgrajene razsvetljave, pri čemer se zanašate izključno na svetlobo žepov in žarometov. Vedno lepši kapniki, ki jih občudujemo v tej luči, rešitev in abrazijske oblike jame, hranijo doživetje življenja. Ture se lahko udeležite le z napolnjenim žarometom ali svetilko.

Paleoarheologija v nerazviti Kamniti luknji | Lillafüred-Bánkút (22. marec 2025)

22. marca ob 10. uri se lahko radovedni pustolovci odpravijo raziskovat nerazvit Kő-lyuk na Malo planoto Bükk, blizu kraka travnika Csókás. Med ogledom jame z ogromno in spektakularno kapniško sobo se bodo udeleženci srečali z vznemirljivimi arheološkimi najdbami, sledovi jamskega življenja in seveda kapniki. Za ogled so priporočljivi tudi gumijasti škornji in preobleka, za čelado in svetilko poskrbi turistični vodnik.

Ekstremni kombinezon v vodni jami Létrási | Bukova planota (29. marec 2025)

29. marca ste se lahko udeležili tudi ture ekstremnih kombinezonov in dokazali svoje sposobnosti, tokrat v vodni jami Létrási. Na tem razburljivem ogledu jame lahko obiščete zelo spektakularno, visoko zaščiteno in zapečateno kapniško jamo planote Bükk, ki zahteva veliko trdnosti in telesne pripravljenosti. Osvajanje jame, bogate s kapniki, se začne ob 10. uri, za potrebno opremo poskrbi turistični vodnik.