5 zgodnjih spomladanskih gastroprogramov in festivalov po vsej državi marca

Tudi v marcu ne bo manjkalo bolj razburljivih programov, saj lahko pomlad na dostojanstven način začnete v mnogih delih države.

Böllerjev festival v Kőröshegyju (1. marec 2025)

1. marca bo v Kőröshegyju potekal tradicionalni Böllerjev festival, zdaj že 13. Odprtje od 8. ure dalje, nato se bo začelo klanje prašičev in kuharsko tekmovanje za štiričlanske ekipe, ki ga lahko spremljajo tudi obiskovalci. Ko so dobrote pripravljene, se žirija odloči za najbolj okusne jedi, kasneje pa se nagrade podelijo na razglasitvi rezultatov. Čez dan zainteresirane čaka živa glasba in bife, od 19. ure pa bodo pripravili Böllerjev bal, pa tudi bife, večerjo s svinjskim trebuhom in predstavo ljudskega plesa! Vstopnina znaša 3000 HUF, kar pomeni neomejeno porabo hrane!

Festival Taste Balaton (7. – 16. marec 2025)

Po lanskem uspehu se bo pomlad Balaton ponovno začela s festivalom Taste Balaton spomladi 2025: v času 10-dnevnega dogodka lahko pričakujemo pravi gastro-kulturni razcvet v regiji. Programe festivala gostijo najboljše restavracije Balatona, ki so odprte vse leto: ekskluzivni degustacijski meniji, gastronomske ture, koncertne večerje, degustacije vin, strokovne razprave, predstavitve gostujočih kuharjev, strokovna in znanstvena predavanja, mednarodni gostje, delavnice in razburljive razstave dajejo vpogled v zakulisje 7. marca in med 16!

Marec Pátyi Pincehegyi Otvoritev (8. marec 2025)

Sprehodite se na goro in preživite prijetno popoldne na Páty Pincehegyju, saj vas drugo soboto v marcu v Pátyju spet čakajo odprte kleti! Odlična vina, čaj, kava, torte in pice naredijo ta zgodnji spomladanski vikend nepozabno kulinarično doživetje.

Pomladni festival Füred (15.-16. marec 2024)

Pričakujejo vas s širokim izborom tradicionalnih in kulturnih programov 15. in 16. marca na spomladanskem festivalu Balatonfüred. Na prireditvi, ki bo letos potekala že 12., bodo pomladne dni popestrili z likovnimi in otroškimi programi, nastopi in klavirskim koncertom, v soboto zvečer pa bodo junake revolucije 1848-49 in boja za svobodo obeležili z izjemno spektakularno parado z baklami. Tam je vaše mesto na prvem festivalu Balatonfüred letos!

Gasztrohegy, Badacsony (29. – 30. marec 2024)

Zelo uspešna serija Gastrohegy dogodkov čaka vse konec marca z nezgrešljivimi gastronomskimi programi v Badacsonyju! Zahvaljujoč dogodku bo 23. in 24. marca madžarska hrana zavzela osrednje mesto na osupljivem podeželju Blatnega jezera. Glavne lokacije bodo naslednje: Laposa Estate, Hableány, Tilia Borvendéglő, Hotel Bonvino Wine Bar, Nefelejcs – Balázs Sike’s Cellar, Folly Arboretum and Winery. Spoznajte zgodnje spomladansko steno Blatnega jezera bodisi peš ali na dveh kolesih!