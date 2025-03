Pomladno prebujenje: 5 pohodniških točk po vsej državi, ki jih je vredno obiskati marca

Ker se narava počasi prebuja iz zimskega spanja, je marec pravi čas za odkrivanje najlepših pohodniških točk pri nas. Priporočamo vam pet čudovitih destinacij, kjer lahko uživate v počasnem, a lepšem prebujanju narave!

Nacionalni botanični vrt, Vácrátót

1. maja 1961 je v Vácrátótu odprl svoja vrata lokalni botanični vrt, ki mu dolgujemo najbogatejšo zbirko živih rastlin pri nas. V letih po otvoritvi se je na tem območju zgodilo veliko sprememb, od preloma tisočletja pa se lahko poglobimo v naravo s pomočjo informativnih informativnih tabel, ki so tu in tam postavljene po nedavno ustvarjeni izobraževalni poti. Na 27 hektarjih velikem območju je skoraj 13.000 vrst in sort rastlin, ob obisku tam pa lahko poleg snežnih kapljic in žafranov opazujemo še znanilce pomladi in rumena zimska pokopališča.

Gorska razgledna točka Somlyó, Alsóörs

Trinadstropna gorska razgledna točka Somlyó v severnem delu Alsóörsa, prenovljena pred nekaj leti, vas pričakuje z eno najlepših panoram Blatnega jezera. Lesena razgledna ploščad je visoka 17,5 metra, na vrh pa vodi spiralno stopnišče, sestavljeno iz 74 stopnic. Glede na njegovo višino ni čudno, da se z vrha vidi celotno Blatno jezero in bližnja naselja. Sprehodite se po vsej stvari in uživajte v raznolikosti regije in prvih znanilcih pomladi!

Kapela svetega Orbána, Adonija

Kapela svetega Orbána v Adonyju se nahaja na Szőlőhegy, kjer lokalni kmetje že skoraj 200 let prirejajo procesijo na dan svetega Orbána v čast zavetnika grozdja in vina. Kapela je bila zgrajena leta 1811 na mestu, kjer je nekoč stal križ, od tod tudi ime Križna gora. Papež sveti Orbán je leta 223 postal poglavar cerkve in bil leta 230 mučen. Ukazal je, da se kelih in patena množične daritve opravita iz plemenitih kovin, tako je povezana z grozdjem in vinom. Kapelski zvon je bil ulit leta 1813, s figuro svetega Orbána v škofovski steklenici, mečem, ki simbolizira mučeništvo v desni roki, in grozdom v levi roki. Slovo je vsako leto v soboto po 25. maju, ki je vsako leto vse bolj slovesen in barvit dogodek.

Cerkev svete Ane, Kallósd

Nad vasjo Kallósd v županiji Zala lahko najdemo okroglo cerkev iz obdobja Árpáda. Cerkev svete Ane je tudi nacionalno pomemben spomenik, saj je ena glavnih predstavnic cerkva iz tega obdobja. Stavba je bila zgrajena v 13. stoletju, okoli leta 1260, v romanskem slogu in je posvečena svetemu Nikolaju. Posebnost cerkve je njen krožni tloris, katerega premer je le 5,8 metra. Med turškim podjarmljenjem je bila vas izpraznjena in cerkev je propadla, po preselitvi leta 1711, leta 1740, pa je opat Imre Békási iz Kapornaka stavbo obnovil. Cerkev je vključena tudi v vaški grb kot simbol Kallósda.

SZTE Botanični vrt, Szeged

Botanični vrt Szeged, ki ga vzdržuje Univerza v Szegedu, deluje tudi kot atrakcija, odprta za javnost, poleg tega pa študentom pomaga pri izobraževanju in raziskovanju. Zeliščni vrt je nastal po tem, ko se je univerza preselila iz Cluja v Szeged, mesto pa je SZTE podarilo ogromno območje z namenom ustvarjanja vrta. Veliko območje zeliščnega vrta, ki je trenutno vse bolj spomladanske barve, vključuje tudi posebnost, tropski vrt metuljev, kjer lahko opazujete redke tropske metulje na dosegu roke. Med našim potovanjem lahko od blizu vidimo 10 vrst metuljev in skoraj 400 lepih osebkov.

6726 Szeged, Lövölde út 42.