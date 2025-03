5 boot-list close-to-nature programov za marec, kjer vas bo očarala prebujajoča se narava

Marca narava zaživi in ponuja popolno priložnost za odkrivanje njenih lepot. Zbrali smo pet posebnih programov blizu narave, med katerimi lahko od blizu uživate v prvih znamenjih pomladi, pa naj gre za pohodništvo, cvetoče pokrajine ali posebna doživetja na prostem.

Jamski mesec (vsi marec)

Marec slovi kot mesec jam in ob tej priložnosti številni madžarski nacionalni parki čakajo obiskovalce, ki si želijo aktivne rekreacije z ekskluzivnimi programi. V sklopu meseca jam lahko s popustom občudujete najbolj znane in redko obiskane, zaščitene podzemne pohodniške točke. Na ogledih v kombinaciji z nenavadnimi vodenimi ogledi lahko poleg osvetljenih, družinam prijaznih poti odkrijete celo nerazvite jame pustolovskega turizma. O posameznih programih lahko izveste na Facebook strani ali spletni strani jam naše države!

Festival snežne kapljice v arboretumu Alcúti

Od 8. februarja vas Arboretum Alcúti vabi na festival snežne kapljice za približno 4-5 tednov. Zaradi zmrzali konec februarja boste imeli tudi v marcu obilo priložnosti za občudovanje neprekinjenega snežnega polja! Arboretum, ki je odprt vse dni v tednu, pričakuje obiskovalce med 10. in 17. uro, ki lahko uživajo v čudovitem razgledu na snežno belo cvetlično polje, ki se razprostira na dveh hektarjih in pol. Dogodek ponuja ljubiteljem narave okus štiriindvajsetih sort sedmih vrst snežnih kapljic sredozemskih snežnih kapljic, pred obiskom pa si je vredno ogledati Facebook stran arboretuma, da je ne zamudite!

Izlet ob dnevu žena v Pécsu (8. marec 2025)

Ob dnevu žena so se lahko udeležili res posebne ture, katere cilj je slap Meleg-mányi. Izlet odpelje iz Tettyeja 8. marca ob 9.30. Pot vodi skozi Dömörkapu, nato skozi staro smučišče, prispeli ste v Kis-rét, kjer si boste privoščili kratek počitek. Od tam se cesta nadaljuje proti Kantavárju, nato pa pridejo do slapa naravnost. Povratna tura je približno 15-16 km, kar je udoben tempo za dokončanje v šestih urah. Vreme se lahko še spremeni, zato je priporočljiva večplastna oblačila, ob slabem vremenu pa bo ogled prestavljen.

Tőzikés dnevi, Zalaszentgrót (1.-2. marec, 8.-9. marec 2025)

Direkcija narodnega parka Őrségi vabi in pozdravlja vse obiskovalce, ki ljubijo naravo, v Körmend-Horvátnádaljo v gozdu Dobogó 1., 2., 8. in 9. marca. Vsako leto zgodaj spomladi šote tvorijo neprekinjeno preprogo cvetja v poplavnem gozdu med potokom Pinka in reko Rába. Ta naravni čudež vsako leto privabi veliko ljudi v regijo. Udeleženci se lahko sprehodijo po naravoslovni poti Dobogó-erdő pod vodstvom specialista in spoznajo tipične divje živali poplavnih gozdov. Predprijava na izlete je obvezna na naslednjih kontaktnih podatkih: turisztika.orseg@onpi.hu ali 06 30/520-2435.

Turneja po karirasti liliji (22. marec 2025)

Ena od naravnih vrednot travnikov ob reki Zali je močvirska šmarnica. Izlet v naravi, ki ga organizira nacionalni park Balaton Uplands, ponuja priložnost fotografiranja in opazovanja te rastline, ki cveti spomladi. Pomembno je opozoriti, da se lahko datum izleta spremeni glede na čas cvetenja in poplavljenost območja, zato se pred prihodom splača povprašati, ali bo izlet potekal. Za udeležbo na turi je potrebna predhodna prijava po elektronski pošti in potrditev, ki jo lahko opravite na spletni strani Narodnega parka Balaton Uplands! Zaradi varovanja rastišča kariraste lilije se lahko ogleda udeleži največ 15 oseb.