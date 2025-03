Novice v Budimpešti: 8 mest v mestu, ki jih je vredno poskusiti marca

V Budimpešti so se nedavno odprli fantastični novi kraji, zato smo jih zbrali kup, če bi se radi marca odpravili na gastronomsko avanturo.

VarjúVár

Najnovejši član verige restavracij VakVarjú se nahaja v škatli z dragulji Budimskega gradu in ponuja vznemirljivo zlitje zgodovine in sodobne madžarske gastronomije, ki jo dopolnjuje čudovita panorama Donave in vznemirljiva vinska izbira za knežjo izkušnjo. Poleg običajnega izbora VakVarjúja nas VarjúVár, ustvarjen na eni od teras bazarja Várkert, pričakuje z dvema vrstama degustacijskih menijev, ki vabijo naše čute k pustolovščini s petimi okusnimi jedmi hrane in vina. Ne glede na to, ali prihajate na romantično večerjo, srečanje s prijatelji ali poslovno kosilo, vam lahko z vsem srcem priporočamo VarjúVár!

1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 4.

Pampushka

Krofi se lahko jedo ne samo na karnevalu. To dobro vedo v Pampushki, kjer pa pri nas ne igra glavne vloge znani trakasti krof, temveč njegov angleški bratranec, lahki brioški krof, namazan z vsem maslom. V nenehno spreminjajočem se izboru lahko najdemo pet vrst sladkih in enega slanega ročno izdelanega krofa, od jabolčne pite do različice s šunko in hrenovo kremo, včasih pa tudi browniji in cimetovi zvitki dvignejo glavo na pultu. Karkoli boste izbrali, bo posebna praženje kave Racer Beans popolna spremljava vsakega grižljaja.

1061 Budimpešta, Paulay Ede utca 67.

101BAO

101 družina, ki velja za paradni konj azijske fuzijske kuhinje v Budimpešti, se je predala volji ljudstva: februarja so odprli svojo enoto, ki osvetljuje njihove bao bunje, ki so jih sami izdelali, v trebuhu partijskega okrožja, na vhodu v karavanski dvor. Kuhano žemljico, ki je ljubiteljica tajvanske kuhinje, lahko okusite v petih različicah, z ocvrtim piščancem, svinjskim cesarjem, tempuro rakovice, nadevom iz raztrgane race ali ledenice, za kar lahko naročite tudi začinjen krompirček chongquing in zlati kimči za popolno doživetje okusa v Tajvanu.

1075 Budimpešta, ulica Kazinczy 18.

Tibidabo Brezglutenska restavracija

Najnovejša zdrava restavracija v gorovju Buda, Tibidabo, se je odprla na vhodu v park MOM na ulici Csörsz. Ime je morda znano že iz ulice Dohány, brezglutensko pecivo, ki se nam je priraslo k srcu v njihovi tamkajšnji pekarni, pa lahko najdete tudi tukaj, spremlja pa ga barvita in široka izbira zajtrkov, kosil in večerij. Poleg jedi brez glutena lahko izbirate med številnimi jedmi brez laktoze, z zmanjšano vsebnostjo ogljikovih hidratov in veganskimi jedmi, na meniju pa so tudi bolj tradicionalne jedi, kot so ocvrte rezine ali razbiti burgerji, ki pokrivajo vse okuse in edinstvene prehranske potrebe.

1123 Budimpešta, Alkotás utca 53.

Restavracija Naso

Restavracija Naso, ki se nahaja v soseski Városmajor, ni tipična japonska restavracija: tukaj so tradicionalne tehnike azijske kuhinje združene z drznim, sodobnim pristopom, kjer se kroglice hobotnice, parjeni cmoki in sklede riža losos-avokado dobro prilegajo istemu meniju. Sveže in visokokakovostne sestavine, prijazna postrežba, živahne suši kompozicije, popolne pho juhe, krvožilne vok jedi – Naso je v vsakem centimetru prežet z gostoljubnostjo in ljubeznijo do kultur Daljnega vzhoda, kar zagotavlja nepozaben izlet po okusu.

1026 Budimpešta, Szilágyi Erzsébet fasor 13-15.

Roller Etele

Pozor ljubitelji ulične hrane! Od zdaj naprej lahko uživate tudi v priljubljenih tortiljinih zvitkih ulice Kazinczy v Újbudi: ekipa Roller Budapest, polna vseh dobrih stvari na zemlji in potuje v hrustljavih zvitkih, se je februarja na veselje lačnih nakupovalcev povaljala na Etele Plaza. Obstajajo tudi piščančje, vlečene svinjine, veganske in „soy” različice zvitka, vendar ponudba vključuje tudi razbite burgerje, stranice za žar in bagete. In bistvo na i je pomfrit, ki čaka, da ga potopimo, in najboljše omake.

1119 Budimpešta, Hadak útja 1.

AGOS Budimpešta

Znotraj obzidja AGOS-a, ki so ga odprli v hotelu Kimpton, zgrajenem na mestu nekdanje vojašnice Radetzky, smo lahko priča blagoslovljenemu srečanju sredozemske in madžarske kuhinje: dimne aromatične kreacije, narejene na žaru Josper, nas najprej očarajo s svojim pogledom, nato pa zaplešejo na naše brbončice. Prekajen tunin karpačo z jagodami na žaru, jelen Wellington z gobovo omako, koromač-BBQ hobotnica – brezhibne jedi enega za drugim. Poleg jedi lahko izbirate tudi par vin med več kot 2000 mednarodnimi in domačimi izdelki.

1027 Budimpešta, Bem József tér 3.

Maia Mexican Fusion

Emre Sergin, restavrator turškega porekla, ki je odraščal v Kaliforniji, je svojo restavracijo, ki na novo predstavlja največje klasike mehiške kuhinje, pripeljal v Budimpešto naravnost iz New Yorka. V Maia Mexican Fusion ni nobenih pravil, ki bi bila vklesana v kamen, ko gre za izdelavo takosov: polnjena z bolonjskim ragujem, je prav tako dobra kot z oskubljeno raco in parjenim vijoličnim zeljem ali jagnjetino in humusom. Med glavnimi jedmi bi izpostavili rebrastooki zrezek z guacamolom, sočno quesabirrio in piščančjimi čilakili, ki jih imamo odlične koktajle za zatiranje.

1051 Budimpešta, Hercegprímás utca 12.