9 gledaliških premier in predstav v Budimpešti, ki si jih morate ogledati to pomlad

Sveže perspektive, nepozabne predstave in nepričakovani preobrati naredijo spomladanske predstavitve sezone nepozabne. Tako klasične drame kot sodobne igre so bile vključene v naše priporočilo – ne zamudite jih!

Mnogokrat ne umremo // Gledališče Örkény (Premiera: 6. marec 2025)

Roman Andree Tompe se začne leta 1944 v Cluju, med getoizacijo, in konča v zgodnjih devetdesetih, v Transilvaniji, osvobojeni diktature. V njenem središču je ženska, ki jo kot dojenčka judovska mati zaupa služabniku Székelyju, da jo reši pred odvzemom. Otrok odrašča v tej novi družini pod novim imenom in postane igralka, ki raziskuje lastno identiteto v svojih gledaliških vlogah in skozi vse življenje. Nova predstava Gledališča Örkény išče lastne odgovore na vprašanja tišine in soočenja s preteklostjo z večjezično, večetnično ustvarjalno ekipo v mešano-jezikovnem, mešano-identitetnem okolju zgodbe.

The Hangman’s Rope // Újszínház (Premiera: 7. marec 2025)

Újszínház bo kmalu s pravo radovednostjo čakal na svoje gledalce. Glasbeni triler The Hangman’s Rope temelji na edinem malo znanem romanu Sándorja Petőfija in bo prvič prikazan v odrski različici. Priredba je tako sodobna kot moderna, glasba Gyule Szarke pa ustvarja posebno vzdušje za predstavo, ki si ga občinstvo lahko ogleda od 7. marca. „V dobrem smislu je to delo platneni roman, zabaven, zvit in srhljiv hkrati in ni bilo naključje, da je bila sceni dodana oznaka glasbenega trilerja. Večinoma me spominja na ameriške trilerje, ne bo manjkalo shivers” – pravi režiser András Pataki.

Počasi // Konjska železnica (Premiera: 8. marec 2025)

Druga drama Márka Márfija bo na Konjski železnici debitirala z Aniko Für 8. marca. Leta 2024 je Márkova prva drama Telik prejela nagrado občinstva za najboljšo predstavo v tekmovalnem programu Szemle Plusz, ki ga organizira Városmajor Outdoor Theatre. Nova predstava, ki jo lahko interpretiramo tudi kot nadaljevanje, je uprizorjena z režiserko Júlio Bagossy in je bila navdihnjena z zapoznelim pomembnim pogovorom, v katerem se dotikajo tem, o katerih običajno ne govorimo. V dvodejanki so gledalci lahko priča dialogu med materjo in njenim sinom, katerega središče je pomanjkanje komunikacije.

Tajni služabniki // Kulturni center Marczibányi Square (9., 18. marec, 1., 18., 29. april 2025)

Nova premiera Loupe Theatre Company je februarja začela svojo tekaško pot s stoječimi ovacijami. Občinstvo si lahko ogleda igro Andrása Vinnaija v režiji Antala Jánosa Horvátha v srditih predstavah igralcev družbe. V Tajnih službah lahko dobimo vpogled v vsakdanje življenje pisarne, ki v središče pozornosti pripelje boleče znane like in situacije. Konservativna novinarka Klári Szerémi (Rozi Lovas) po pripovedovanju začne preiskovati primer učiteljice, ki je padla skozi okno tajne službe, da bi si povrnila zaupanje hčerke (učiteljeve nekdanje učenke). Moč, norčevanje in humor – v dveh urah.

Najbolj sem se bal žensk //Hiša Juranyi (14, 19. marec 2025)

Roman Andrása Dezsőja Horvátha iz leta 2023 Najbolj sem se bal žensk secira temo moške spolnosti z veliko humorja in samoironije. Od januarja lahko zainteresirani na odru Jurányi Ház, ki ga je režirala Dezső Georgita Máté in predstavil Barnabás Dékány v očarljivi enoosebni predstavi, spoznajo vsakdanjo, a tabu-lomno zgodbo. Trenutki v življenju in tesnobe občutljivega 26-letnika oživijo pred občinstvom, ko poskuša krmariti po labirintu življenja med ljubeznijo, seksom in travmo.

Herzl // Gledališče Spinoza (20. marec 2025)

Zaživi kavarniška drama o na Madžarskem rojenem Herzlu Tivadarju, sanjaču neodvisne judovske države. Max Nordau in Herzl Tivadar sta se rodila le nekaj metrov od Spinoze. Dva madžarska Juda, ki sta imela temeljno vlogo pri nastanku Izraela. Kako? Kaj so naredili? Kako je dramatik Herzl prišel do vodilnih svetovnih politikov? Katerih 10 držav se je razen današnjega Izraela še omenjalo kot domovine Judov? Predstavitev 20. marca, ki so jo predstavili Zalán Makranczi, József Gyabronka in László Hajdú, ponuja odgovore na ta vprašanja.

Narcis // Narodno plesno gledališče (Premiera: 23. marec 2025)

23. marca bo v Narodnem plesnem gledališču predstavljena najnovejša plesna drama Istvána Simona, Harangozó nagrajenega baletnega plesalca. Tokrat stalni gostujoči umetnik Dortmundske opere raziskuje krhko ravnovesje medčloveških odnosov in ljubezni do sebe. Predstava, ki jo navdihuje mit o Narcisu in Ehu, raziskuje psihološke globine narcizma in preučuje uničujoč učinek samočaščenja skozi arhetipe tarota. Ali obstaja izhod iz tega labirinta? Poglobljen ples in čustvena intenzivnost zagotovo pustita globok pečat na gledalcih.

A kripli // Gledališče Central (Premiera: 29. marec 2025)

V črni komediji Martina McDonagha ima izobčeni najstnik s paralizo udov priložnost začeti novo življenje, stran od na videz neodgovorljivih vprašanj, ko izve, da na sosednjem otoku snemajo hollywoodski film. Juli Básti in Zoltán Mucsi prvič skupaj stopita na oder v kriplju, naslovno vlogo pa igra Bence Szécsi. Debitantska režija Dávida Puskása iz Kriplija bo premierno uprizorjena 29. marca v Centralnem gledališču.

STÉG // Hiša Jurányi (premiera: 29. marec 2025)

Füge Produkció pozdravlja pomlad z vznemirljivo premiero 29. marca v Jurányi Házu. Drama pisatelja Miklósa Kontosa, ki objavlja pod psevdonimom avtor, se osredotoča na odnos oče-sin, natančneje na konflikte v otroštvu, slabo poroko staršev, neodgovorne odločitve očeta in njihov vpliv na življenje odraslega moškega. STÉG vas vabi na prepričljivo potovanje samospoznavanja v režiji Mihályja Schwechtjeja, ki ga izvajajo Zsófia Szamosi, Domokos Szabó, Renátó Olasz, Iván László Nádasi in Péter Varga.