6 frenetičnih koncertov klasične glasbe v Budimpešti to pomlad

Tradicionalna klasična glasba oziroma njena reimagined interpretacija vas pričakuje v obliki številnih posebnih koncertov tudi spomladi.

Mesélő Muzsika – Klasični Disco (8. marec 2025)

Ali je klasična glasba lahko pop –, torej popularna? Je mogoče plesati na Mozarta? Ali obstajajo disko klasike? Disko„StEFREM ” Klasszik išče odgovore na takšna in podobna vprašanja, v katera se lahko poleg Mozarta združijo še Čajkovski, Liszt, Tarkan, Leonard Cohen in Azahriah. Seveda običajno zabavni in virtuozni izvedbi sedemčlanske vokalne skupine ne more manjkati vesela glasba z občinstvom, zato vsekakor ne smete zamuditi razburljivega koncerta v Narodnem filmskem gledališču Uránia!

1088 Budimpešta, Rákóczi út 21.

Midnight Music (16. marec 2025)

Ni se vam treba obleči za ta koncert, ne traja več ur, v zameno je vzdušje prijazno in neposredno, kar še bolj sproščajo duhoviti komentarji Ivána Fischerja o delih, izvedenih na bazarju Várkert. Zahvaljujoč njemu in Festivalskemu orkestru je Midnight Music od takrat postal eden najboljših in najbolj priljubljenih programov med tistimi, ki so dovzetni za kulturo, vendar ne marajo omejitev tradicionalnih koncertov. Koncert, ki se začne pozno zvečer, je pravi skupnostni dogodek, ki dokazuje, da klasična glasba ni niti približno dolgočasna in toga.

1013 Budimpešta, Ybl Miklós tér 2-6.

OperaCinema (22. marec 2025)

Predstava je vznemirljiv poskus, da bi najbolj znane operne odlomke približali občinstvu skozi filmsko platno. Operni kino se vrti, znane melodije v živo na odru oživijo simfonični orkester in odlični pevci. Na platnu je posebej za to produkcijo komponirala zvočna podlaga Ádáma Balázsa, Dániel Tiszeker, režiser danes najbolj gledanega madžarskega filma, pa mladim pomaga doživeti raznolikost čustev, ki so lastna glasbi in besedilu.

1061 Budimpešta, Andrássy út 22.

Bartók X Electric (5. april 2025)

Ljudska glasba in ljudske pesmi so seveda našle pot v popularno kulturo, od The English Patient do rapa, ki je sam po sebi neke vrste sodobna ljudska glasba – seveda z manj glasbenega poudarka kot recimo ljudske pesmi. Na ta večer se bosta zelo priljubljena pevka Deva in sijajni Danubia Orchestra lotila ljudske pesmi iz dveh stilov pri MOMKult, moderator pa bo sam Béla Bartók, čigar priredbe ljudske pesmi za klavir in vokal bodo na glasbenem meniju, ki ga je priredil Máté Balogh.

1124 Budimpešta, Csörsz utca 18.

Virtuozni večer (16. april 2025)

Virtuózok je MTVA-jeva serija za iskanje talentov za klasično glasbo, ki se je začela leta 2014 in zdaj traja deset sezon, iz katerih vsako leto izhaja vse več nadarjenih mladih. Danes zvečer bodo mladi umetniki, odkriti v programu, lanski finalisti, stopili na oder Akademije za glasbo ob spremljavi Simfoničnega orkestra Madžarskega radia pod vodstvom Jánosa Kovácsa.

1061 Budimpešta, Liszt Ferenc tér 8.

Puccini: Tosca –Koncertna izvedba Simfoničnega orkestra MÁV na Akademiji za glasbo (24. april 2024)

V operni literaturi skorajda ne najdemo bolj ikoničnega dela od Tosce, ki si je po zaslugi Puccinijevega genija prislužila nesmrtnost mojstrovin. Zgodba, postavljena v Rim v poznem 18. stoletju, je triler in tragedija usode o ženski, ki mora izbirati med osebnimi ambicijami ter političnimi premisleki in ljubeznijo. V glavnih vlogah lahko na odru Akademije za glasbo vidimo odlične madžarske pevce, kot so Csilla Boross (Tosca), Attila Fekete (Cavaradossi) in Levente Molnár (Scarpia). Orkestru bo dirigiral Gergely Kesselyák, priljubljen dirigent, priznan v opernem žanru, 24. aprila 2025 v impresivni Veliki dvorani Akademije za glasbo.

1061 Budimpešta, Liszt Ferenc tér 8.