5 raznolikih spomladanskih razstav v Budimpešti za marec

Sodobne priljubljene, klasične mojstrovine in prelomne instalacije – smo zbrali najbolj vznemirljive razstave pomladi v prestolnici, ki bodo zagotovo vzbudile vaše zanimanje.

Razstava Miklós Szüts in Erzsébet Vojnich //Zavod Godot (do 13. aprila 2025)

Nova razstava Godotovega inštituta se poklanja delu dveh izjemnih osebnosti madžarskega sodobnega slikarstva, Miklósa Szütsa in Erzsébeta Vojnicha. Razstava se osredotoča na drugo polovico življenja legendarnega slikarskega para, na dela po spremembi režima, od monumentalnih oljnih slik na platnu do manjših akvarelov. Umetniška dela, ki temeljijo na metafizični slikarski tradiciji, vabijo obiskovalca v tih, skrivnosten svet. Vključimo se v labirint ulic, notranjosti stavb in cest, izgubljenih v temi, kjer transcendentalna izkušnja odsotnosti in praznine postane še bolj sorodna.

Vizija, gesta, eksperiment – Madžarska animacijska umetnost je stara 111 let //Műcsarnok (do 27. aprila 2025)

Nova občasna razstava Műcsarnoka se osredotoča posebej na avtorsko animacijsko kinematografijo, področje, ki je močno in odločilno v celotni zgodovini madžarske animacije, a hkrati morda najmanj poznano širši javnosti. Še manj znana so tista mejna umetniška dela, ki jih je težko kategorizirati in katerih optimalni prikaz „surfaces” je tudi težko določiti. Razstava prikazuje naravno povezanost klasičnih in sodobnih problemskih izjav in poti reševanja ter raznolikost posameznih podpisov, s predstavitvijo več kot 50 epohalnih animiranih filmov.

Med kroglami. Umetnost in znanost – Izbor iz sodobne zbirke Madžarske narodne banke // YBL6 (do 11. maja 2025)

Širok izbor predstavlja umetnike z znanstvenim pristopom, ki so s sodobno umetnostjo povezani preko inženirskih, računalniških, jezikovnih in naravoslovnih pristopov. Po eni strani lahko obiskovalec spozna ključne figure madžarske scene od konca šestdesetih let do danes, po drugi strani pa lahko znanstvene pristope preuči skozi umetniški prepis. Poleg občasnih razstav čakajo interaktivni umetniški programi tiste, ki jih zanima umetniški prostor YBL6, v katerem je posebna zbirka. Razstava obiskovalce pričakuje od 25. januarja do 11. maja.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) // Ludwigov muzej (do 29. junija 2025)

Sprejemanje sodobne umetnosti pogosto ni lahka naloga. Kljub temu, kako muzejski učitelj pristopi k temi? To razstavo so oživela pogosto ponavljajoča se vprašanja, oblikovana v zvezi z umetnostjo, zlasti sodobno umetnostjo. Izbor, organiziran iz zbirke Ludwigovega muzeja, izhaja iz vprašanj, ki se pogosto zdijo banalna, in s tem, ko se osredotoča nanje, jih dopolnjuje z interaktivnimi elementi in ponuja nova stališča, spodbuja gledalca k samostojni interpretaciji del, preko njih k globljemu razumevanju umetnosti in razvijanju osebnih povezav.

LISTEN. – Glasbeno potovanje okoli sveta // Hiša madžarske glasbe (11. marec – 31. avgust 2025)

Nova občasna razstava Hiše madžarske glasbe vabi obiskovalce na naravnost neverjetno glasbeno popotovanje, da odkrijejo žive, posebne glasbene tradicije našega planeta, od Gruzije do Belizeja do Krete, od Patagonije do Islandije do Indije in daleč naprej. Razstava, ki je odprta do avgusta, je edinstven poskus, kako lahko film oblikujemo v vznemirljivo razstavo. Filmi, posneti v več kot 30 državah z več kot 100 umetniki, prikazujejo živo glasbo na intimen način, ko gostujemo po čudovitih krajih in kulturah Zemlje. Poleg projekcij je velik poudarek tudi na napravah in instalacijah, ki podpirajo veččutno izkušnjo