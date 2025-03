7 vodenih sprehodov, ki čakajo na pomlad v Budimpešti za smiselno sprostitev

Cela vrsta spomladanskih sprehodov vam daje okus budimpeštanskih skrivnosti in zgodb, zaklenjenih v stavbah. Če iščete smiselno kulturno rekreacijo za pomlad, vam prikazujemo najbolj vznemirljive vodene sprehode!

Zugló pripovedovalec

1. marca in 5. aprila so se skupaj z ekipo Budimpešte Városművek lahko sprehodili po Zuglóju, znanem tudi kot okrožje tranzicije. Z vlakom od tu in onkraj Városligeta se boste lahko 2,5 ure potepali po eklektičnem delu mesta, ki se neprestano oblikuje že od obdobja reform, kjer mirna stanovanjska naselja prečkajo in izklešejo hrupni bulvarji. Spoznate lahko vznemirljive skrivnosti ne predmestnega ne mestnega okolja, ki ohranja spomine na pretresljive in prisrčne dogodke.

Datumi sprehoda: 1. marec, 5. april 2025.

Literarni sprehod v Krisztinavárosu

8. marca in 26. aprila lahko spoznate nov obraz Krisztinavárosa na vodenem sprehodu Imagine Budapest. 3-urni literarni sprehod daje vpogled v Krisztinavárosa na prelomu stoletja, ob sprehodu po živahnih ulicah Budima pa se bodo pojavile tudi figure Mici Haraszti, Géze Ottlika, Mihályja Babitsa in Magde Szabó. Sedež znanih pisateljev tistega časa, Philadelphia Café, bo udeležencem na široko odprl svoja vrata, četudi le v mislih.

Datumi hoje: 8. marec, 26. april 2025.

Ne popuščamo od ’48

Zjutraj in popoldne 15. marca lahko v Budimskem gradu odkrijete kraje revolucije 1848-49 in vojne za neodvisnost kot del brezplačnega vodenega sprehoda. Med 90-minutnim sprehodom, ki se začne od palače De la Motte–Beer na Dísz tér, si lahko na primer ogledate, iz katere zgradbe je revolucionarna množica osvobodila Mihályja Táncsicsa, ugotovite, kako je Artúr Görgei pripravil napad in kako je potekalo majsko obleganje leta 1849.

Datum sprehoda: 15. marec 2025.

Utopija tovarne plina v Óbudi

Gremo marca in aprila večkrat na dolgo? na njegovem vodenem sprehodu lahko odkrijete sanjski svet Tovarne plina Óbuda. V alternativni resničnosti tovarne plina Óbuda, zgrajene ob zori prve svetovne vojne, ste se lahko sprehodili po ultramodernih industrijskih zgradbah tistega časa in rezervoarjih z videzom čarobnih gob, pa tudi v delavskem stanovanjskem naselju, sestavljenem iz pravljičnih hiš, obloženih z najvišjo budimpeštansko uro. Zaprti prostori na sprehodu so odprti tudi za udeležence.

Datumi sprehoda: večkrat marca in aprila

Češnjevi cvetovi v Budimu

4. in 5. aprila vas Korzózz večkrat vabi na spomladanski sprehod z nami! njegova ekipa. V Budimskem arboretumu, ki gosti program, so se lahko udeležili zelo cenjenih češnjevih cvetov, barvitega vzdušja zelenega listja in s cvetjem oživljenega arboretuma. Poleg pisanih tulipanov, lilij in narcis skrivnosti in zgodbe seveda ne ostanejo: 2,5-urni sprehod udeležencem razkrije zgornji vrt in dvorano osrednje stavbe.

Datumi sprehoda: 4., 5. april 2025.

Geniji in črevesje

5. aprila in 10. maja se lahko odpravite na 2-urno potovanje skozi čas pod vodstvom ekipe Sétaműhely. Na vodenem sprehodu lahko spoznate več kot 200-letno zgodovino Mestnega parkovnega drevoreda in okusite, kako je bilo, ko je bila ta edina cesta, ki je središče mesta povezovala z Mestnim parkom. Stavbe s preloma stoletja in secesijske mojstrovine vam bodo razkrile svoje skrivnosti in pokazale, kje najdete madžarsko „šolo genij” in stavbo, kamor je pogosto prihajal na večerjo sam János Kádár.

Datumi pohoda: 5. april, 10. maj 2025.

Zgodbe Tabána v preteklosti

Zjutraj 6. aprila lahko odkrijete skrivnosti zdaj že skoraj izginulega dela mesta, ki ga vodi ekipa Pestbuda Séták. Na to nedeljo lahko sledite stopinjam nekoč legendarnega dela mesta Tabán in se med sprehodom, ki spominja na preteklost, spomnite bogate preteklosti območja. Ko se sprehajate med starimi hišami, lahko dobite odgovore na vprašanja, kot so, kaj pomeni Tabán, kaj se je zgodilo z vinogradi v Budimu in kako bi bilo danes, če bi bili zgrajeni veliki načrti ’30-ih.

Datum sprehoda: 6. april 2025.