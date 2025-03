15 razburljivih brezplačnih programov v Budimpešti letos marca

Spomladi se bo življenje v prestolnici spet poživilo, zato vas marca v Budimpešti čakajo številni raznoliki brezplačni programi.

Obleganje Budimpešte – začasna razstava (31. januar – 30. marec 2025)

Ob 80-letnici obleganja zainteresirane pričakuje razstavni prostor vile Walter Rózsi Műhelytér s posebno fotografsko razstavo, kjer lahko izveste vse o enem najtemnejših obdobij v zgodovini prestolnice. Med obleganjem, ki je trajalo od 25. decembra 1944 do 13. februarja 1945, je Budimpešta postala bojišče, kjer so posledice bombnih napadov in bojev, ki so se razširili na ulice, utrpeli ne le vojaki, ki so branili mesto, ampak tudi prebivalstvo. Poleg nenaseljenih stanovanjskih stavb so propadale tudi naše najpomembnejše javne stavbe, razstreljeni mostovi na Donavi pa so onemogočili prehod iz Pešte v Budim. Razstava predstavlja to mestno pokrajino skozi fotografsko gradivo, posneto takoj po obleganju, in daje vpogled v potekajočo obnovo.

Dvanajst tednov v peklu – Obleganje Budimpešte na Grajskem griču (13. februar – 31. marec 2025)

Razstava na prostem „Twelve Weeks in Hell – Siege of Budapest on Castle Hill”, nastala v sodelovanju med Grajskim štabom in Madžarskim arhitekturnim muzejem in dokumentacijskim centrom za zaščito spomenikov, obeležuje nekdanje obleganje prestolnice. Brezplačna razstava na prostem na klančini bazarja Várkert, ki vodi v Gloriett, pričakuje zainteresirane od 13. februarja do konca marca, da se bodo lahko spomnili druge svetovne vojne v enem najbolj ikoničnih krajev v mestu, o temnih letih druge svetovne vojne.

Razstava Katya Tompos (28. februar – 28. september 2025)

Občasna razstava Muzeja igralcev Bajor Gizi med 28. februarjem in 28. septembrom obeležuje tragično kratko gledališko kariero Kátye Tomposa. Zahvaljujoč svoji umetniški raznolikosti, talentu za upodabljanje likov in naravni igri je med letoma 2003 in 2021 odigral številne vloge. Na razstavi si obiskovalci poleg fotografij nepozabnih nastopov lahko ogledajo tudi dokumente, ki jih hranijo v družinskih albumih.

Spomladanski otvoritveni sejem Houseplant v Lumenu (1. marec 2025)

Projekt Rákóczi tér Pilea se seli nazaj v Lumen, kjer udeležence čaka pravo vzdušje džungle. Prijazni strokovnjaki vam bodo pomagali izbrati rastline, ki vam najbolj ustrezajo, in značilnosti vašega stanovanja!

Sprehodi po Újbudi (večkrat)

Med marcem in oktobrom se lahko udeležimo XI. vodenih sprehodov, ki se potepajo po okrožju, saj madžarsko združenje za okoljsko izobraževanje in lokalna vlada organizirata sprehode na 8 različnih lokacij v okrožju, da zainteresiranim predstavita naravne in kulturne vrednote Újbude. Med lokacijami lahko obiščete Budimski arboretum, hrib Gellért ali celo čudovito vrsto vil na Ménesi út. Sprehodi se začnejo ob sobotah zjutraj ob 9. uri in trajajo približno 2-3 ure. Udeležba je brezplačna, vendar je potrebna prijava.

Datumi naslednjih sprehodov: 1. in 8. marec. Območje Villányi út in Ménesi út, 22. marec. Budimski arboretum, 29. marec. Gellért Hill

Snowdrop Tour of Normafa (6. marec 2025)

6. marca so se lahko udeležili lahke turneje po Normafi. 7 km dolga peš tura poteka po svežem marčevskem zraku, v gozdnem okolju, kjer lahko srečneži odkrijejo znanilce pomladi, ki kukajo iz legla. Program je brezplačen, vendar je potrebna registracija!

Pesniki mišičnega jezika pri Danteju (6. marec 2025)

Kul kraj, štirje sodobni pesniki, štirje zvezki poezije, kitara, milijon misli, brez omejitev. Zainteresirane vabi na neformalen, interaktiven glasbeno-literarni večer v klubski sobi Dante, kjer lahko varno vprašate „kaj je pesnik mislil” in jih pijete/hranite/dotaknete. Pesniki v jeziku Izmos pozdravljajo vse: Eszterja Bukovenszki-Nagyja, Csabo Lesitótha, Ágnesa Makója in Orsolyo Tibélyja. Vstop je brezplačen!

Družinski programi Essentia Artis v Vigadu, Pešta (7., 8. in 28. marec 2025)

7. marca lahko zainteresirani spoznajo knjigo Emőke Sántha Csiriplő madárka v sklopu nenavadne ure petja, ki predšolske in osnovnošolske otroke seznani s svetom madžarske ljudske glasbe. Popoldne bodo glasove Daljnega vzhoda slišali trije otroški zbori pod vodstvom Zoltána Dévityja.

8. marca se lahko celotna družina spet počuti kot otrok z igro za ustvarjanje prostora z velikimi elementi, ki jo je sanjal Orsolya Kern.

28. marca organizatorji pripravljajo velikonočno obrtno srečanje v pričakovanju pomladi, Katalin Benedekffy bo otrokom prinesla zgodbo Jánosa Kukorice, 29. marca pa bo Zenóbia Zorkóczy pripravila dve pravljični predstavi. Odrasli lahko uživajo tudi v filmskih programih, modnih revijah ljudske umetnosti in gasilskih revijah ter koncertih od klasike do jazza.

Udeležba je brezplačna, vendar je potrebna prijava!

Spominska razstava DJ Palotai – Zsolt Palotai || Predmeti, fotografije, relikvije //Hiša madžarske glasbe (9. marec – 27. april 2025)

Negovanje spomina na legendarnega Zsolta Palotaija, ki je umrl 18. novembra 2023, se bo 9. marca v Hiši madžarske glasbe odprla brezplačna razstava. Glasba, fotografije, videi, performansi, instalacije iz osebnih predmetov, osebne zgodbe, DJ performansi in drugi spremljevalni programi, ki so nastali v času DJ-jeve dolge in edinstvene kariere, dodajo barvo otvoritveni in spominski razstavi.

Ne popuščamo sprehodu po mestu ’out of 48 – (15. marec 2025)

Zjutraj in popoldne 15. marca lahko v Budimskem gradu odkrijete kraje revolucije 1848-49 in vojne za neodvisnost kot del brezplačnega vodenega sprehoda. Med 90-minutnim sprehodom, ki se začne od palače De la Motte–Beer na Dísz tér, si lahko na primer ogledate, iz katere zgradbe je revolucionarna množica osvobodila Mihályja Táncsicsa, ugotovite, kako je Artúr Görgei pripravil napad in kako je potekalo majsko obleganje leta 1849.

Beethovnov projekt//Gledališče Erkel (16. marec 2025)

Med koncerti Donavskega orkestra gostujejo gluhi in naglušni ljudje, ki lahko s pomočjo različnih naprav za prenos vibracij „listen” na melodije svojega partnerja Beethovna in drugih skladateljev, zvok in dinamiko pa lahko zaznajo tako, da sedijo poleg članov orkestra in se dotikajo večjih inštrumentov. Ob tej priložnosti Holywood pričakuje tiste, ki jih zanima gledališče Erkel! za glavno vajo koncerta. Potrebna je predhodna spletna registracija: beethoven@odz.hu.

Makers’ Market//Villanyi Road (16. marec 2025)

16. marca vas v bližini Móricz Zsigmond körtér, v konferenčnem centru Villányi út, pričakuje zadnji sejem ’winter„tržnice Makers”, kjer lahko ponovno izbirate med čudovitimi izdelki več kot 70 umetnikov. Izbor vključuje nakit, keramične predmete, oblačila, grafiko in izdelke iz papirja, seveda pa tudi super kava in dobro vzdušje nista izpuščena.

Majhna vrtna tržnica – zelena v modi //Madhouse (16. marec 2025)

Tudi v marcu trg oblikovanja rastlin in blizu narave pozdravlja obiskovalce s cvetjem, naravnimi lepotnimi izdelki, rastlinami in gastronomskimi dobrotami znotraj sten prijetne NORIŠNICE. Poudarek ob tej priložnosti bo tudi na trajnosti, saj rože, rastline in zelenice nikoli ne gredo iz mode.

Ženska iz srca – Skupna razstava slikarjev Tilde Kabay in Katalin Tremmel Hudik (20. marec – 14. april 2025)

Slikarki Tilda Kabay in Katalin Tremmel Hudik sta se prvič srečali na skupinski razstavi, kjer sta takoj opazili podoben vizualni svet in uporabo barve, zdaj pa odpirata skupno razstavo v Kulturnem centru Óbuda. Intenzivna izkušnja biti ženska z vsemi svojimi radostmi in težavami igra vidno vlogo v življenju obeh. Rojstvo, materinstvo, družina, izkušnje iz otroštva in naloge odraslih so odločilne za ustvarjalce, ki so utelešeni v njihovih stvaritvah.

Sejem VINTAGE in skupnostni bolšji sejem REMARKET (22.–23. marec 2025)

Konec marca bosta ponovno potekala sejem VINTAGE in skupnostni bolšji sejem REMARKET, prva letošnja prireditev, kjer boste lahko 2 dni brskali po starih zakladih. Strokovna prodajna ekipa je opremljena s pestro ponudbo vintage, retro, starinskega in srednjeveškega blaga, poleg tega pa vznemirljivi zakladi zasebnih prodajalcev popestrijo ponudbo in prispevajo k odličnemu sejemskemu vzdušju.