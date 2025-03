14 retro in vintage sejmov v Budimpešti in okolici za zgodnji spomladanski lov na zaklad v marcu

Vintage in retro sejmi ter bolšji sejmi v prestolnici in njeni okolici vabijo na zgodnje spomladanski lov na zaklad. Če iščete smiselno in razburljivo sprostitev na enem od marčevskih vikendov, se odpravite na enega od sejmov in poiščite zaklade!

Ulični bolšji sejem Boots (vsako soboto in nedeljo)

Patina bolšjega sejma Bakancsos utca, ki sega več kot dve desetletji nazaj, se tudi do danes ni obrabila: je stalna vikend lokacija za prodajalce in kupce, kjer lahko najboljši zakladi, ki so nekoč počivali na podstrešjih, zamenjajo lastnika. Najdete lahko vse od starinskih ur do kovancev, porcelana, otroških igrač do starih slik.

Buda Zsibvásár (vsako soboto in nedeljo)

Široko odprta vrata Buda Zsibvásárja vsako soboto in nedeljo čakajo navdušene lovce na zaklade, ki lahko pridejo tako z avtomobilom kot avtobusom. Če iščete poseben pripomoček za vaš dom, obstaja nekaj iz preteklosti, kar je vaša srčna želja, vredno je preživeti jutro na temeljitem raziskovanju.

Zsibvásár v Omskem parku | Budakalász (8. marec 2025)

Zjutraj 8. marca lahko na parkirišču Auchana v Budakalászu lovci na zaklade ponovno pričakujejo vrtinec Zibvásárja. Če bi radi združili nakupovanje ob koncu tedna z lovom na zaklad, ga ne zamudite!

Bolšji trg | Kulturni center Marczibányi Square (8. marec 2025)

V soboto, 8. marca, med 10. in 14. uro, bodo navdušeni lovci na zaklade, nabiralci in hrošči dobrodošli v Kulturnem centru Marczibányi tér. Po novicah so vsa prodajna mesta za sejem razprodana, zato se lahko s popolnim navdušenjem vržete v zgodnje spomladanski lov na zaklad.

Bolšji trg na Tržnici proizvajalcev Őrbottyán | Őrbottyán (8. marec 2025)

8. marca bo na Tržnici proizvajalcev Őrbottyán vzdušje bolšjega sejma, razen hrane boste našli vse stvari z bolšjim sejmom na veliko veselje lovcev na zaklade. V duhu okoljske ozaveščenosti in ponovne uporabe lahko izbirate med pohištvom, tekstilom, keramiko, igračami, oblačili in okraski po svojih željah.

Izmenjava zapisov | Kulturni center Marczibányi Square (8. marec 2025)

Mesečna izmenjava rekordov bo 8. marca ponovno zajela prostore Kulturnega centra Marczibányi tér. Na izmenjavi, ki bo potekala med 10. in 14. uro, boste lahko našli vse, kar je vsaj malo povezano z glasbo.

Sejem starin | Tržnica Esztergom (9. marec 2025)

V nedeljo, 9. marca, od zgodnjega jutra do 14. ure lovce na zaklade z odprtimi vrati čaka sejem starin, ki poteka na tržnici Esztergom. Glavna vloga sejma bodo starine preteklosti, na katere je vezanih toliko lepih spominov. To nedeljo bodo na ogled tudi starinski porcelan, kristalni kozarci, stari srebrni jedilni pribor, pohištvo, slike, ure in vinilne plošče.

Terézváros bolšji trg za reševanje odpadkov | Trg Hunyadi (9. marec 2025)

9. marca bo na tržnici Hunyadi Square potekal prvi bolšji trg za reševanje odpadkov Terézváros po adventnem obdobju. Bolšji sejem, ki je priljubljen tudi med prebivalci območja in prestolnice, se pred tržniki postavi v vrsto z gospodinjskimi aparati, okraski, igračami, oblačili, knjigami, športno opremo, retro in vintage predmeti.

Bolšji sejem v Pravljičnem vrtu | Soroksár (9. marec 2025)

Bolšji sejem poteka enkrat mesečno, drugo nedeljo v mesecu v marcu, v Soroksárju, v Tündérkertu. Trg sprejema stranke med 9. in 12. uro, vendar je vredno prispeti čim prej, da lahko izbirate med čim več artikli.

Budimpeštanska izmenjava rekordov | ELTE Sphere Aula (9. marec 2025)

Budimpeštansko Record Exchange, ki bo 9. marca, priporočamo predanim zbirateljem in obsedenim oboževalcem, navdušenim amaterjem, profesionalnim glasbenikom in vsem ljubiteljem glasbe. V marčevski ponudbi največje domače izmenjave plošč vam ni treba brez LP plošč, CD-jev, DVD-jev, MC-jev, majic, plakatov, časopisov, knjig, značk in spominkov.

Rojstnodnevni bolšji sejem | Štorklja (15. marec 2025)

V soboto, 15. marca, se odpravite proti brucu, ki praznuje rojstni dan! Na bolšjem sejmu, ki se začne ob 13. uri, boste to soboto našli oblačila, knjige, igrače, orodja, sobne rastline, uporabne in neuporabne zaklade ter rabljene predmete.

Bolšji sejem in obrtni sejem Wekerle | Wekerletelep (16. marec 2025)

Zjutraj 16. marca se bo vredno obrniti proti Mali tržnici Wekerle, kjer bodo na ta dan nove lastnike čakale knjige, igrače, kuhinjski pripomočki, oblačila, športna oprema, nakit in vse vrste redkih zakladov.

Bolšji trg v priključku | Klavnica (22. marec 2025)

Inkubatorska hiša Konnektor pomlad pozdravlja z brezplačnim bolšjim sejmom 22. marca, kjer lahko iščete med starimi stvarmi in zakladi po mili volji. Tržnica sprejema lovce na zaklade od 14. do 19. ure.

Vintage sejem in skupnostni bolšji sejem | Budafoki Road (22., 23. marec 2025)

Vintage sejem in remetet na Budafoki út praznuje pomlad z dvodnevnim bolšjim sejmom 22. in 23. marca. Bolšji trg, opremljen na dvorišču, bo pozdravil obiskovalce oba dneva med 10. in 16. uro, ki lahko izberejo tiste, ki so jim najbolj všeč, iz številnih lepih starih predmetov, retro, vintage, sredi stoletja, ljudskega, industrijskega, starinskega pohištva, oblačil, knjig, pripomočkov in okraskov.