V fascinantnem vodnem svetu se lahko podamo na kajakaško turo Best of Danube Bend

Ekipa Explorers vas vabi na resnično pomenljivo turo s kajakom do Donavskega okljuka! Tura Best of Danube Bend ponuja toliko različnih doživetij v enem dnevu kot veliko drugih tur v enem. Vključuje bordanje po džungli, mestno »gondolo«, izlet z veslanjem v vznemirljiv rečni estuarij in nekaj privezov na čudovitih krajih – na primer sredi Donave! (x)

Lahko veslamo po treh rekah, dotikamo se neštetih otokov, da odkrijemo najlepše ovinke Donave. Srečanje rek Garam, Ipoly in Donave ustvarja fascinanten vodni svet, kjer cikcakasti pritoki, peščene plaže in skriti zalivi na vsakem koraku prinašajo nova presenečenja.

22 km dolga razdalja je enostavna za premagovanje, a ponuja ravno dovolj izziva. Vkrcanje ne poteka na povprečnem bregu Donave, ampak na Táti-sóderos, ki je tudi ptičji rezervat, v džungli, skriti pred cesto in spremenjeni v tiho ribiško jezero ob stranskih rokavih.

Pot s kajakom – pustolovščina v vsakem zamahu

Start: Táti-sóderos, severno od Esztergoma

Ko prispemo v Táti-sóderos, bi lahko bili v Szigetközu, ta naravni svet je tako tih in čist. V vodo se vkrcamo na obali ribnika in pod gostim listjem poplavnega gozda veslamo proti Donavi. Najprej veslamo v tihih pritokih, nato izstopimo na Donavo in pred nami … Komar! Natančneje nakladalca premoga z vzdevkom Komar, ki stoji na več deset metrov dolgih nogah od daleč spominja na komarja. V prejšnjem obdobju so tukaj tovorili premog v barke, ki so čakale spodaj.

In ko se navadimo na visoko vodo, zavijemo desno proti Esztergomu, v ozek odcep, ki vodi v mesto. Na naši levi so počitniške hiše Prímás-sziget, na naši desni je bolj urbano območje … Prispemo v Esztergom, vse do vodnega mesta Esztergom, saj odcep vodi vodne popotnike pod baziliko.

Izstopimo na Donavo z mogočno kupolo bazilike pred nami in gracioznim lokom mostu Mária Valéria za nami. Najprej z juga občudujemo most Mária Valéria, nato pustimo za sabo mogočne zvonike bazilike. Še zadnji pogled nazaj, potem se lahko začne prva pustolovščina!

Estuarij Garam in majhen izziv – labirint otokov

Ledeno hladen Bambi ali hladno pivo je poslastica za vse, ki prvič odkrivate ustje Garama! Ker je ta vhod dobro skrit, otok takoj zakrije vhod z donavske strani. Sedaj lahko gledamo v vse širnejši zaliv reke, lahko celo odveslamo do prvega mostu! Ta del je poln majhnih grebenov in divje romantičnih vodnih prehodov – kot bi veslali po skrivni vodni poti!Odvisno od vodostaja lahko obiščete tudi to otočje, preden zavijete nazaj v Donavo.

Mednarodni premor – Nasedali smo!

Spet na Donavi, ob levem bregu, še vedno v slovaških vodah, gremo mimo otoka Halemba, ki pripada Madžarski, a je nenavadno nenaseljen, na jugu pa iščemo znameniti greben Halemba, ki je nočna mora za kapitane tovornih ladij in poguba bark. Pred nekaj leti je tovorna ladja nasedla in tu preživela celo zimo, da bi s spomladansko plimo lahko nadaljevala pot do cilja.

Lepo počivamo na grušču grebena Halemba, med obalama dveh držav! Je idealen kraj za doživetje zvokov in moči narave, kako tok gradi in lomi otok, kako veter tuli in vabi. Ob lepem vremenu lahko tu celo kampirate, a prej preverite vodostaj na Hidroinfo, da vas nočna poplava ne odnese vse do Szentendreja!

Reka Ipoly – nazaj na Donavi

Od tu nas pot vodi do izliva reke Ipoly. Najdemo jo ob slovaški obali, saj je naša mejna reka, severna stran Ipolyja pripada Slovaški, južna obala pa Madžarski. Malo se prikrademo po Ipolyju, preden se vrnemo v Donavo in prečkamo mogočno reko naravnost proti bregovom Pilismaróta. Od tu je le še rahlo veslanje do konca ture, kjer pristanemo na peščeni plaži severno od trajekta.

Praktične informacije

Oprema: za turo je idealna izbira morski ali jadralni kajak ali potovalni kanu.

Pomembno: Rešilnega jopiča ne puščajte doma, saj je ta tura raznolika po terenu in vključuje vsaj dva prehoda, zato je bolje, da ste varni, nosite rešilni jopič, še posebej, če je voda še hladna!

Hrana: S seboj prinesite sendviče ali druge prigrizke ter vsaj 2-3 litre vode na osebo, saj jih med pohodom ni lahko dobiti.

Naslednji datum turneje je: 20. april 2025.

Več informacij: felfedezok.hu