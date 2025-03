Brutalistična Budimpešta: 5 ikoničnih lokacij, ki se pojavijo v filmu, nominiranem za oskarja

Film Brutalist, ki je še vedno zelo priljubljen in je bil nominiran za več prestižnih filmskih nagrad, je za Madžare v marsičem izjemno delo. Poleg madžarskih likov v filmu, madžarskega porekla glavnega junaka Adriena Brodyja in njegove sijajne igre so film snemali tudi na ikoničnih madžarskih lokacijah. Pokazali vam bomo tudi pet lokacij v prestolnici, ki se pojavljajo v izjemno uspešnem filmu.

Freeport in skladišče žit MAHART

Nepogrešljiva zgradba svobodnega pristanišča Csepel, zgrajena med letoma 1914 in 1927 za sprejem tovornih ladij, je skladišče žita, zgrajeno med letoma 1926 in 1928. Železobetonski industrijski objekt, zgrajen v neoeklektičnem slogu, ima 13 nadstropij in deluje še danes. V filmu Brutalist se nezmotljiva, ogromna in siva zgradba žitnega skladišča pojavi na začetku Lászlójevega življenja in blaginje v tujini, ko je njegov vsakdan zapolnjen s kopanjem premoga.

Snežne vilice

V 10. okrožju Budimpešte, v kraju Kőbánya, leži pravi biser, nekaterim znana kot Havas-vila, drugim pa Dreher-vila. Obe imeni stavbe sta pravilni, saj je bila vila v lasti stavbenika Józsefa Havasa in kasneje Antala Dreherja. Park Čajkovskega, ki obkroža stavbo, je nekoč deloval kot vrt vile, stavba pa obiskovalcem odpre vrata enkrat letno. Vila služi kot rezidenca Lászlója ter kasneje Erzsébet in Zsófie v filmu The Brutalist: tukaj živita vsakdanje življenje, medtem ko arhitekt dela na svojem velikem naročilu.

Vzhodna železniška postaja

Železniška postaja Keleti, zgrajena med letoma 1881 in 1884 v eklektičnem slogu, je ena najbolj obremenjenih potniških postaj v prestolnici. Stavba, ki je nastala s sodelovanjem priznanih podjetnikov, ima razkošne freske in veličastne skupine kipov, ki spominjajo na preteklost. Dolgo pripravljan in težko pričakovan prizor iz filma Brutalist, ko se glavni junak László in njegova žena Erzsébet po dolgih letih spet srečata. Po filmski zgodbi se ta težko pričakovani trenutek dogaja v Ameriki, a lokacija ni nihče drug kot vzhodna železniška postaja.

Teoretični blok Univerze Semmelweis

Stavba Teoretičnega bloka Univerze Semmelweis na trgu Nagyvárad še vedno izstopa iz obrisa Pešte. Najvišja javna stavba v državi je bila dokončana leta 1978 in ne le njena višina, ampak tudi vitraž Gyule Hincz, viden v dvorani, je prav tako opazen. Notranji prostori 22-nadstropne stavbe so služili kot popolna lokacija za prizor v The Brutalist, morda eno od počivališč filma, kjer László po začetnih preizkušnjah dela kot risar v arhitekturnem biroju z več

drugimi.

Vodni rezervoar Rákosszentmihály

Vodni bazen Rákosszentmihály in z njim povezana strojnica, zgrajena leta 1972, sta nastala kot poskusna struktura, tu zbrane izkušnje pa so bile uporabljene pri kasnejši gradnji vodnega bazena János Gruber na griču Gellert. V deset tisoč kubičnih metrih bazena v obliki klavirja, ki služi coni vzhodne Pešte, ustvarjajo poseben učinek preusmeritveni stebri in podporni stebri, ki pomagajo pri pretoku vode. V filmu Brutalist ustvarijo ti stebri vsaj tako posebno atmosfero, ko se pojavijo na načrtih, v stavbi, izsanjani zgoraj, pa tudi v najbolj napetih trenutkih filma.