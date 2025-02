5 edinstvenih živalskih vrtov in kmetij na Madžarskem, kjer se lahko zabavate z otroki

Če želite spoznati posebne živali in s svojimi otroki doživeti nepozabna doživetja, potem so številni živalski vrtovi in kmetije pri nas lahko prava destinacija. Zbrali smo pet edinstvenih krajev, kjer se lahko pobližje spoznate s prijaznimi živalmi in uživate v bližini narave.

Farma alpak, Nőtinc

Kmetija Alpaka v Nőtincsu sprejema obiskovalce vse leto s predhodno spletno rezervacijo termina. V 45-minutnih srečanjih v majhnih skupinah lahko dobimo podrobne informacije o alpakah, jih hranimo in vodimo, hkrati pa spoznavamo njihovo prijazno in radovedno naravo. Lastniki so poznali in ljubili te ljubke živali v Avstraliji, nato pa so leta 2008 kupili njihovo prvo alpako, danes pa ima kmetija 11 prebivalcev. Nekaj je gotovo: vsaka alpaka je edinstvena osebnost,

ki jo lahko med obiskom odkrijemo tudi sami!

2610 Nőtincs, ulica Diófa 41.

Kenguru park, Tiszaderzs

15. marca bo svoja vrata za naslednjo sezono odprla ena najbolj posebnih lokacij ob jezeru Tisa Kenguru park. Avstralija zaživi na enem hektarju velikem območju s predstavitvijo 200 osebkov 30 živalskih vrst, saj lahko med drugim odkrijemo kenguruje, avstralske ptice, alpake in surikate. Pomembno je omeniti, da se živali ne smete dotikati, razen v otroškem živalskem vrtu, kjer vas pozornosti lačne kamerunske ovce in male koze čakajo. Vstopnice lahko kupite preko spleta in osebno!

5243 Tiszaderzs, ulica Nefelejcs 14.

Zavetišče za medvede Veresegyháza

Edino zavetišče za medvede v srednji Evropi je bilo ustanovljeno v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja z namenom zagotavljanja varnega doma medvedom, za katere je bilo slabo poskrbljeno. Osebje zavetišča za medvede Veresegyháza se je zadnjih 20 let neutrudno trudilo ustvariti najboljše možne pogoje za tu živeče živali, tako da so nastali zalivi, jezera in gozdnata območja. Z leti so medvedi dobili družbo: v parku zdaj živijo tudi volkovi, rakuni in severni jeleni. Obiskovalci bodo uživali v igriščih, miniaturni železnici in hranjenju živali, med katerim boste medu željne medvede nahranili z leseno žlico.

2112 Veresegyház, ulica Patak 39.

Živalski vrt Nyíregyháza

Živalski vrt Nyíregyháza je zelo priljubljen po vsej državi, saj na 30 ha velikem območju živi 5000 osebkov 500 vrst, ki so od obiskovalcev pogosto ločeni le s suhim ali vodnim jarkom. Ko se sprehajate pod drevesi hrastovega gozda, lahko srečate številne redke živali, kot sta sumatranski tiger ali indijski nosorog. Glavne znamenitosti živalskega vrta so Oceanarij s tunelom za morske pse, azijska džungla z velikanskim slapom in predstava tjulnjev, ki na tribune privabi številne gledalce.

4431 Nyíregyháza, ulica Sóstói

Tropicarium, Budimpešta

Nekajurno opazovanje eksotičnih živali v tropikariju je lahko vznemirljiva dejavnost za vso družino. Prebivalci živalskega vrta vključujejo morske pse, aligatorje, plazilce in dvoživke, majhne opice, ptice in na tisoče pisanih vrst rib. V razglednem tunelu pod akvariji lahko od blizu občudujete tudi peščenega tigra in rjavega morskega psa. Doživeli boste tako fascinantne kot grozljive trenutke, ko bodo ti veliki plenilci plavali mimo vas na dosegu roke, a videti jih bo zagotovo nepozabno doživetje. Med ogledom Tropikarija lahko izvemo tudi nešteto zanimivih dejstev o prebivalcih.

1222 Budimpešta, ulica Nagytétényi 37-43.