5 briljantnih romanov in zgodb o odraščanju, ki zajemajo izzive odraščanja

Postati odrasel ni nikoli lahko – poln je negotovosti, samoodkrivanja in včasih bolečih spoznanj. V tem izboru predstavljamo pet madžarskih in tujih leposlovnih del, ki občutljivo in verodostojno prikazujejo eno najbolj odločilnih obdobij našega življenja.

Jerome David Salinger: Lovilec v rži

V enem najbolj priljubljenih ameriških romanov 20. stoletja izvemo zgodbo Holdena Caulfielda, sedemnajstletnega ameriškega srednješolca, ki je bil pravkar izključen iz četrtega razreda šole. V prvi osebi pripoveduje zgodbo o treh dneh po padcu, ki jih preživi v newyorških nočnih klubih, senčnem hotelu in na ulicah, medtem ko se na vse pretege trudi vzpostaviti normalen odnos do sveta in ljudi. Salingerjeva brezčasna klasika ne pripoveduje le zgodbe o težavah, izzivih in neuspehih mladostništva, temveč ponuja tudi vpogled v svet mladih, ki se upirajo družbenim normam.

Harper Lee: Ne poškoduj črnega ptiča!

Ne poškoduj kosca! Ni čudno, da je ena najbolj branih knjig v Ameriki, saj na zelo edinstven način predstavi čarobno in boleče potovanje odraslosti. V mestu Maycomb v Alabami par bratov in sester Jem in njegova štiri leta mlajša sestra Scout preživljata zadnje brezskrbno poletje, saj ju sama vzgaja oče, odvetnik Finch. Poleg težav doma doživi prelomnico tudi v svojem poklicnem življenju, saj na sodišču zagovarja temnopoltega moškega, izzivi, ki to prinesejo, pa se hitro prelijejo v življenja njenih otrok.

Ferenc Molnár: Fantje s ulice Pál

Svetovno znane knjige Ferenca Molnárja ni treba posebej predstavljati, saj so njeni junaki zdaj vsi nesmrtni junaki mladinske literature. Pogosto prisrčen, pogosto grlo parajoči roman se dotika vseh tem, ki so bistvene za odraslost, od poguma do odločnosti do nezlomljive moči skupnosti.

André Aciman: Pokliči me po svojem imenu

Izjemno uspešno delo, ki je bilo adaptirano tudi v svetovno znani film, se dogaja poleti 1983 v pravljični severni Italiji, kjer prezgodnji 17-letnik Elio preživlja poletje s starši v družinski idilični vili, kjer se jim poleti pridruži samozavestni in šarmantni ameriški študent Oliver. Z dnevi se Elio in Oliver vedno bolj zbližujeta in sčasoma spoznata, da privlačnost med njima ni le prijateljska, ampak da ju vežejo veliko bolj strastna čustva. Knjiga s popolno natančnostjo predstavi vsak trenutek razvoja njune ljubezni, od prve privlačnosti do spoznanja, da skupni čas ne more trajati večno, hkrati pa ponuja vpogled v potovanje samospoznanja.

Louisa May Alcott: Male ženske

Klasična zgodba Louise May Alcott je postavljena v obdobje po ameriški državljanski vojni in se osredotoča na življenja štirih deklet March – Jo, Meg, Amy in Beth. Roman prepleta zgodbo o odraščanju deklet v dveh časovnih okvirjih, med katerima se ne razvijata le osebnosti sester, ampak postane jasno tudi, kako različne so njune sanje. Jo March je odločna pisateljica, ki premaga družbena pričakovanja do žensk, Meg neguje sanje o tradicionalnem družinskem življenju, Amy sanja o tem, da bi postala umetnica, krhka Beth pa najde uteho v glasbi. Zgodba raziskuje neodvisnost, ljubezen in vlogo žensk v manj pogosto prikazanem obdobju, hkrati pa dokazuje, kako močna je kohezivna sila družine kljub številnim razlikam.