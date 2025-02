5 restavracij v Budimpešti, primernih za velika platna, kjer zaživijo posebni svetovi

Svetovi Harryja Potterja, Jakea Sparrowa, Tarzana, dinozavrov in srednjeveških vitezov oživijo v Budimpešti, kjer nepozabna notranjost očara srca ljubiteljev filma, nebeške jedi pa navdušijo ljubitelje kulinaričnih užitkov.

Čarovnija

Čeprav čarobni svet Harryja Potterja zaživi v restavraciji pri Operi, pa so na srečo tako kot zlatokrvni tudi Muggles zelo dobrodošli v Magicu. Ljubitelje romana J. K. Rowling med obzidjem čarobnega gradu čaka izjemno vzdušje: čarovnice strežejo mistične jedi, medtem ko se sprehajajo med realističnimi podobami, mističnimi relikvijami in čarobnimi bitji. Na meniju, sestavljenem iz čarobnih receptov iz starodavnih kuharskih knjig, lahko najdemo vse, kar si zaželimo, od slastnih zmajevih jajc do ogromnih hamburgerjev

do maslenega piva.

1065 Budimpešta, Hajós u. 25.

Sir Lancelot

Obstaja veliko filmskih priredb, ki pripovedujejo zgodbo o temnem srednjem veku in legendo o kralju Arturju, ki hkrati oživijo v Siru Lancelotu. Restavracija ponuja sto vrst vin za spremljevalce razkošnih viteških pojedin, juhe z bogatimi okusi srednjega veka, sočno začinjeno perutnino ter jagnjetino in ribje jedi. Uživamo pa lahko tudi v ogromnih skledah, pri čemer ročno trgamo meso s kosti, saj v kraljestvu kralja Arturja to ni barbarstvo, ampak preprosto pristnost.

1065 Budimpešta, Podmaniczky u. 14.

Piratski imperij

Zagotovo bi se tudi mornarji zloglasnega Črnega bisera počutili kot doma v kraljestvu Gusarskega imperija, kjer notranjost odlično spominja na svet filmov Pirati s Karibov. Ruby Island, Atlantisovo kopje ali Barbarossina usoda je le nekaj jedi, ki jih lahko uživate v restavraciji ob gusarskih melodijah. Nepozabna doživetja bodo zagotovljena tako mladim kot starejšim.

1065 Budimpešta, Nagymező u. 41.

FUNtasy Budimpešta

FUNtasy združuje funkcije zajtrkovalnice, restavracije, kavarne in razstavnega prostora ter ustvarja zelo razburljiv prostor v središču mestnega središča. Dinozavri, znani iz filmov Jurski park, se vračajo kot figure v naravni velikosti iz dioram, medtem ko imamo občutek, da glavni liki v filmu oživijo. Poleg razstave, ki temelji na zasebnih zbirkah, nas tukaj čakajo brunch doživetja, 15 vrst vroče čokolade in različne testeninske jedi.

1061 Budimpešta, ulica Vasvari Pal. 3.

Kavarna in restavracija Jungle

Poleg bujne džungle iz Knjige o džungli in Tarzana lahko globine oceana ali dežela bruhajočih slapov služi tudi kot prizorišče naše večerje v kavarni in restavraciji Jungle. Veličasten gastropub ima 4 različne tematske sobe, vzdušje oceana, savane, džungle in piratskih ladij, vse razdelano do najmanjše podrobnosti. Tukajšnje eksotične dogodivščine zaokrožuje širok izbor jedi, ki jih lahko uživate v družbi prebivalcev akvarijev in terarijev ob mizah.

1066 Budimpešta, ulica Jokai. 30.