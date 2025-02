Nova, brezplačna fotografska razstava v Budimpešti obeležuje delo Kátye Tompos

Začasna razstava v muzeju igralcev Bajor Gizi, ki je na ogled od 28. februarja do 28. septembra, obeležuje tragično kratko gledališko kariero Kátye Tompos.

Zahvaljujoč njeni umetniški raznolikosti, talentu za upodabljanje likov in naravni igri je Kátya Tompos med letoma 2003 in 2021 igrala različne vloge. Poleg zelo uspešnih muzikalov je nastopal tudi v grških tragedijah, Shakespearovih dramah, klasični francoski dramatiki in delih sodobnih avtorjev.

Poleg fotografij nepozabnih nastopov si lahko obiskovalci ogledajo tudi dokumente, shranjene v družinskih albumih.

Komorno razstavo si lahko brezplačno ogledate v Bajor Gizi Actors’ Museum od 28. februarja do 28. septembra 2025, od srede do nedelje, od 10. do 18. ure. Več informacij najdete na spletni strani muzeja.