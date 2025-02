Moč umetnosti, igre in presenečenja: poglobljena razstava v Budimpešti bo očarala vsakogar

Iščete edinstveno izkušnjo, ki vas bo popeljala iz cone udobja in oddaljila od vsakdana? Čaka vas izjemna razstava v središču Budimpešte, kjer vse to postane resničnost.

IKONO, ki se nahaja na Váci utca 27, reinterpretira naš odnos do umetnosti, ustvarjalnosti in igre. Razstava ponuja edinstveno izkušnjo, ki spodbuja domišljijo in ustvarjalnost z vključevanjem čutov s taktilnimi in glasbenimi instalacijami.

Čaka vas več kot 10 edinstvenih in interaktivnih sob, kjer ste v središču doživetja vi sami – povezovanje z umetnostjo, samim seboj in drug z drugim. Ne glede na to, ali se vržete v ogromen bazen z žogami, ustvarite lastno svetlobno instalacijo, ki jo je navdihnil Picasso, ali se izgubite v osupljivi dvorani ogledal, ta izkušnja združi vse, ne glede na starost.

IKONO ni le igriva rekreacija, temveč prostor, kjer se ustvarjajo prave povezave: kjer je smeh spontan, radovednost nagrajena in vsaka interakcija ponuja priložnost za povezovanje. Popoln program za pustni čas za odkrivanje te čarovnije z našimi najdražjimi!

Ob pustnem rajanju lahko med 27. februarjem in 4. marcem izkoristite 15 % popust s kodo kupona CARNIVAL15 na spletu ali na licu mesta. Več informacij na spletni strani IKONO.