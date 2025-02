Lov na zaklad ali nezahtevno smetenje? Zgodovina odstranjevanja smeti od začetkov do danes

Vsakemu prebivalcu prestolnice je poznan pojav, ko so določene četrti čez noč prekrite z nezaželenimi predmeti domačinov, pločniki ulic pa so zasuti z odvrženimi stvarmi. Ne glede na to, ali gre za praktičnost, veselje ob iskanju zaklada ali čisto grozo, je odstranjevanje smeti vsako leto že desetletja neizogiben program.

Zgodovina odlaganja odpadkov v Budimpešti je tesno povezana s spremembami v odnosu in infrastrukturi mesta, na primer takrat, ko je bilo leta 1830 dokončano prvo uradno mestno odlagališče, do leta 1895 pa so pri odstranjevanju odpadkov sodelovali izvajalci.

Prvi uradni izbor legla

Budimpeštansko podjetje za vzdrževanje javnih površin organizira odvoze smeti v sodobnem smislu že od leta 1967, a že pred tem so pobrali velike kose smeti, ki bi lahko predstavljale resno požarno nevarnost, če bi jih pustili v stanovanju. V tem času je mestna uprava ugotovila, da lahko nepotrebni predmeti, ki se kopičijo v gospodinjstvih in niso vključeni v tradicionalno zbiranje smeti, predstavljajo resen problem pri vzdrževanju mestne čistoče in preobremenitvi odlagališč.

Glavni cilj takrat začetih čistilnih akcij je bil zagotoviti prebivalcem odvoz smeti, ki niso zbrane kot gospodinjski odpadki, zmanjšati prezasedenost uradnih odlagališč in zagotoviti okolju prijazno ravnanje s še ne povsem dotrajanimi predmeti.

Medtem ko je bilo leta 1967 pri odvozu smeti zbranih 5000 m³ kosovnih odpadkov, je bilo petnajst let pozneje, leta 1982, na ulicah prestolnice 120.000 m³ smeti, leta 2022 pa več kot 31.000 ton smeti.

Legendarni zakladi

Čeprav zakonodaja strogo omejuje, kaj vse smemo odvreči na cesto med pospravljanjem smeti, se poleg pohištva in inventarja odvrže tudi vrsta drugih prepovedanih odpadkov, od hladilnikov do lesa do izrabljenih baterij, eno leto pa so našli celo krsto in ročno granato.

Skozi leta so se spletle številne urbane legende o zakladih, ki so jih našli med smetišči, nekdo je med drugimi predmeti izkopal sliko Józsefa Rippl-Rónaija, drugi je našel rokopis drame Miklósa Hubaya “Nosim ogenj”, v 12. okrožju pa je srečnež naletel na 180 gramov 18-karatnega zlata.

Ni presenetljivo, da med velikim pakiranjem v odvrženih artiklih pogosto ostane gotovina, tako da se je zgodilo, da je nekdo prejel cca. Ta je v halji našel za 75-80 milijonov forintov evrov, drugi goljuf pa je z ogledom v škatli za čevlje pospravil 17 milijonov forintov evrov.