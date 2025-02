9 mini kipov, ki čakajo na odkritje v Budimpešti, navdihnjena z zgodovinsko osebnostjo

Med čudovitimi mini kipi Mihályja Kolodka v Budimpešti smo zdaj v šopek zbrali tiste, ki jih je navdihnila znana zgodovinska osebnost.

Franc Jožef

Maja 2021 se je majhen kip preselil na Most svobode in s svojo prisotnostjo tvoril most med preteklostjo in sedanjostjo. Lik Ferenca Józsefa, ki sedi v viseči mreži, se nahaja na mostišču mostu Fővám tér, na desni, in zaradi svoje lege je njegova usoda skoraj popolnoma prepletena z usodo mostu. Drobno delo se nanaša na predajo viadukta leta 1896, ki je petdeset let nosil ime samega vladarja Ferenca Józsefa, njegova viseča mreža pa je tudi simbol pobude Szabihíd, ki je zelo priljubljena med državljani prestolnice in sprehajalci.

Ferenc Liszt

Številni naši najljubši gverilski kiparji, Mihály Kolodko, so pred leti razveselili mednarodno letališče Ferenc Liszt z izjemnim delom. Bronasti kip, ki prikazuje letališkega soimenjaka, sedi na plemenitem granitnem stebru in sedi na njegovem kovčku ter čaka le nekaj korakov od letališke avtobusne postaje Terminal 2A. V nasprotju s skrivnostno in skoraj presenetljivo razstavljenimi kipi Kolodka je bil leta 2018 v slovesnem okolju slovesno odprt majhen Ferenc Liszt.

Drakula

Od maja 2023 je prava skrivnost ljubitelje mini skulptur spravila v blaznost. Takrat se je v Városligetu, v senci gradu Vajdahunyad, v družbi kipa Hunyadi pojavil majhen kip Drakule, ki je močno spominjal na Bélo Lugosija. Skrivnost izhaja iz dejstva, da Mihály Kolodko še ni potrdil, da gre za njegovo delo, a ob pogledu na lik Drakule, ki mu obeša noge in mirno bere, ni dvoma, da gre za umetnikovo delo.

Hanna Szenes

8. marca 2020, na dan žena, je bila v VII. parku Szenes Hanna v okrožju postavljena nadvse pomembna mini skulptura. Kipec, ki prikazuje samo sebe, Hanno Szenes, spominja na junakinjo judovskega porekla, ki je emigrirala iz Madžarske pri 18 letih, nato pa med drugo svetovno vojno.Med drugo svetovno vojno se je vrnil kot padalec v britansko vojsko, da bi preprečil deportacijo madžarskih Judov. Mihály Kolodko je ustvaril Hosszúlépés, ki organizira sprehode po mestu, da bi ustvaril ta zelo pomemben kipec. Gremo? njegova ekipa ga je vprašala.

Miksa Róth

Malo ljudi ve, da je VII. v Spominski hiši Róh Miksa v okrožju, v umetnikovi nekdanji delovni sobi, drobna mini skulptura prav tako pokloni umetnikovemu imenu, delu in življenju. Delo, ki prikazuje najbolj znano figuro madžarske steklarske umetnosti, je skrito pod senčnikom, kjer se umetnik, ulit v mini skulpturi, lahko nenehno sprašuje, s kakšnim steklom naj okrasi prazen okenski okvir v roki?

Rezső Seress

VII. mini kip Rezső Seress, ki igra klavir, je naročila okrožna občina, ki spominja na skladatelja svetovne uspešnice Žalostna nedelja, znane kot himna samomorov. Glasbenik je nekoč živel v Dob utci, ob koncu življenja, med letoma 1958 in 1968, pa je pogosto igral klavir v danes zaprti Kispipi Vendéglő v Akácfa utci, kjer sta ga obiskala pianist György Cziffra in ameriški pisatelj John Steinbeck.

Antal Dreher

Tisti, ki so že obiskali vrata pivovarn Dreher, vedo, da je maja 2020 območje obrata postalo bogatejše z dvema mini skulpturama Mihályja Kolodka. Seveda to niso samo tovarna, ampak tudi prvi Kőbányini mini kipi, od katerih je eden, id, ki ponosno stoji na originalnem sodu za pivo. Poklanja se Antalu Dreherju, čigar izum, dunajsko pivo Láger, ki ga poznamo danes, je razcvetelo pivovarno Köbánya, ustanovljeno leta 1854. Med vodenim ogledom si je mogoče ogledati mini kip Antala Dreherja.

Herzl Tivadar

Mini kip Herzla Tivadarja, avstro-ogrskega pisatelja judovskega porekla, ki velja za očeta cionistične politike, je bil postavljen na električni drog v bližini njegovega nekdanjega rojstnega kraja. Sanjač enotne judovske države se je rodil leta 1860 v hiši na ulici Dohány, ki je bila medtem porušena, danes pa na njenem mestu stoji Madžarski judovski muzej. Minifigura sloni na kolesu, tako kot nekoč Herzl Tivadar, vsaj na podlagi fotografije, posnete na potovanju. Umetniško delo čaka svoje občudovalce nedaleč od sinagoge na ulici Dohany, na Károly körút.

Harry Houdini

Eno prvih del Mihályja Kolodka v Budimpešti je mini kip, ki prikazuje Harryja Houdinija v prvem nadstropju Centra za umetnost in kulturo K11. Delo, predstavljeno Erzsébetvárosu, prikazuje slavnega umetnika pobega, ki se je rodil pod imenom Erik Weisz, na ulici Csengery v Erzsébetvárosu, in ki je kasneje postal znan po vsem svetu v Ameriki pod imenom Harry Houdini, s svojimi za lase privlečenimi in hkrati bravuroznimi izdajami.