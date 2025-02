5 čudovitih programov in lokacij v Budimpešti za ljubitelje Bauhausa

V nasprotju s splošnim mnenjem Bauhaus ni slog, temveč pojav ali gibanje, ki je obvladovalo pomemben del 20. stoletja in dajalo prosto pot razvoju modernističnega sloga. Jasno prepoznavne značilnosti gibanja odmevajo v številnih stavbah v Budimpešti, od katerih smo za vas pravkar pripravili izbor.

Eksperimentalno stanovanjsko naselje na ullici Napraforgó

Eden najbolj znanih budimpeštanskih zakladov Bauhaus je eksperimentalno stanovanjsko naselje na ulici Napraforgó, katerega zamisel je dal mednarodni kongres arhitektov, ki je potekal v Budimpešti, kjer je svet kapitalskih javnih delavcev prišel na strokovno zanimivo in zahtevno idejo: postavili so vprašanje, ali je mogoče zgraditi vilo z ločenim vrtom na sto pravokotnih parcelah. Gradbeni proces je potekal pod strogimi določili, kot je bila pozidana površina parcel lahko največ 25 odstotkov, hiše so morale imeti dva do štiri prostore, vsekakor pa so se lahko nahajale tri metre stran od parcelne meje. Poleg tega je bila privez tudi preluknjana enotna ograja z nizkim podstavkom.

Okoli dokončanega stanovanjskega naselja je bila predvidena prijetna, mirna, družinska cona. Hiše so zasnovali priznani arhitekti tistega časa, mednarodno priznani ustvarjalci gibanja Bauhaus, ki se namenoma niso posvetovali med seboj glede videza hiš, zaradi česar so raznoliki in raznoliki slogi vil. Lajos Kozma, Alfréd Hajós, Farkas Molnár, Marcell Breuer in József Fischer so med drugim dobili priložnost, da vsak oblikuje vilo.

Eksperimentalno stanovanjsko naselje v Pasarétu, Napraforgó utca 1-22. se nahaja med.

Otok Lupa

Če rečemo “Lupa”, plaža Lupa, ki je napredovala od rudarskega jezera do tropskega raja s petimi zvezdicami, vskoči za večino ljudi, čeprav otok Lupa na Donavi skriva veliko bolj zanimive znamenitosti namesto jezerskega sistema. Majhen kos zemlje, zagozden med otokom Szentendrei in Budakalászom, je dobil ime po politiku Péterju Luppi, rojenem kot potomec srbske družine.

Parcelacija iz divje romantičnega otoka, ki je še vedno dostopen samo po vodi, se je zgodila v zgodnjih 1930-ih, pod oskrbo Helvétia Építő és Ingatlan Rt., ki je ustvarila tudi veliko bolj znano poskusno stanovanjsko naselje na ulici Napraforgó. Podjetje je dalo zgraditi tudi vzorčno hišo in podpisalo kodeks sobivanja z vsakim novim lastnikom zemljišča: do leta 1941 je bilo predanih 33 stavb z ravnimi strehami, stoječimi na nogah in armiranobetonskimi okvirji, kar je ustvarilo edinstven modernistični mikrokozmos stran od hrupa sveta.

Bistro Pasarét

Bistro Pasarét že več kot 10 let čaka svoje goste na avtobusni postaji v Budimu, kjer vas bo poleg nebeških dobrot očarala tudi ikonična stavba Bauhaus, v kateri je bistro. Ne glede na to, ali gre za zajtrk, kosilo ali večerjo, zagotovo ne boste razočarani nad pogosto spreminjajočim se menijem, ki vedno navaja nove dobrote. Trenutni meni restavracije, ki ponuja tako madžarske kot mednarodne jedi, vključuje specialitete, kot so ožgana tuna, česen tigrasti rak in dubajska sladica s čokoladnim krožnikom.

1026 Budimpešta, Pasaréti út 100.

Voden sprehod po Bauhausu Buda

Če bi se radi v okviru vodenega sprehoda sprehodili po Bauhausovih zakladih Pasare in Törökvész, ali naj se odpravimo na dolg sprehod? Sprehod Bauhaus Buda, kjer se vam razkrije budimska zibelka moderne arhitekture. Med sprehodom po barvitih ulicah območja lahko spoznate boje, ki so spremljali madžarski Bauhaus, ki so bili ekscentrične figure, ki so oblikovale ta poseben del mesta, in kakšni arhitekturni zakladi, vile, cerkve, hiše in vrtovi so skriti tukaj, drug za drugim.

Naslednji sprehodi: 22. marec, 5. april.

Walter Rózsi-villa

Nekdanji dom Walterja Rózsija je izjemen spomenik ne le moderne arhitekture Budimpešte, ampak tudi Madžarske, saj je vila edinstven primer sloga obdobja, obogatena s številnimi elementi Bauhausa. Vila, zgrajena leta 1936 v manj kot šestih mesecih, je izjemno delo arhitekta Józsefa Fischerja, ki je v tej dobi zasnoval več podobnih sodobnih vil. Ena od posebnosti stavbe je njena dvojna podoba: ulično pročelje je zadržano in preprosto, medtem ko je dvoriščna fasada bolj odprta in prijazna, z velikimi okni, ki gledajo na vrt. Prava lepota hiše so vrtne stopnice, ki so ustvarile neposredno povezavo med zgornjo teraso in vrtom. Čeprav je bilo to stopnišče po letu 1949 odstranjeno, je bilo med prenovo obnovljeno, tako da lahko vrtna fasada vile ponovno zasije v svojem polnem sijaju.

1071 Budimpešta, Bajza utca 10.