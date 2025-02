12 vznemirljivih novih filmov, ki prihajajo na Netflix in njegove partnerje februarja 2025

Za vas smo zbrali ducat filmov, ki so bili pravkar objavljeni na madžarskih pretočnih mestih (Netflix, Max, Disney) in ob katerih je vredno preživeti večer.

Šel sem teč.

Glavna junakinja filma je mati, ki se po moževi smrti odloči izpolniti njegovo zadnjo željo in s hčerkama preteči maraton v štafeti. Majhna težava je, da nihče od njih ni fizično in psihično pripravljen na tek. Poleg matere in njenih hčera so na videz nemogoč podvig ženske ujeti tudi sorodniki in prijatelji.

Sladka vila

Potem ko se njegova hči odloči kupiti propadajočo toskansko vilo, Eric odhiti v Italijo, da bi jo pregovoril – a namesto tega najde lepoto, romantiko in nov življenjski namen.

Tonight We Kill (premiera: 26. februar 2025)

Zapletena zgodba se osredotoča na umor, ki pretrese vsakdanje življenje igralskega doma Pirandello, kjer so nastanjeni starejši umetniki. Zanemarjeni starejši igralec, ki je nekoč zaslovel z vlogo, podobno Poirotu, začne preiskovati lastno brado, a njegova naloga ni lahka.

Squad 36 (premiera: 28. februar 2025)

Izkušenega detektiva premestijo v oddelek za kriminalistične preiskave, kjer začne preiskovati skrivnostno smrt dveh nekdanjih sodelavcev in izginotje tretjega. Odkrije, da je znotraj policije globoko zakoreninjen spor.

Črna pika

Desetletni Palkó se je iz Berlina vrnil domov v Budimpešto in z zmedenim začudenjem opazuje vsakdanje življenje običajne madžarske osnovne šole.

Sindrom neskončnega poletja

Nekega dne materi povedo, da ima njen mož razmerje z enim od njunih posvojenih otrok. Njegov občutek dolžnosti ga žene k resnim dejanjem.

Izgubljeni raj

Tri sestre po izginotju matere živijo same. Ko gre za skrbništvo, se najstarejši poskuša nekaj dogovoriti, preden konča v rejništvu.

najboljši filmi februarja 2025

Zelena cena

Novinar se med raziskovanjem zgodbe o smrtonosnih algah na bretonski obali ujame v grd spor med okoljevarstveniki in kmeti.

Ameriški škandal

Agent FBI izsiljuje dva izurjena prevaranta, da jima pomagata uničiti pokvarjene politike in mafijce, a se vmeša žena enega od njiju.

Leto vdove

Nedavno ovdovela ženska pri svojih štiridesetih se poda na pot samoodkrivanja in osebne svobode ter kljubuje družbenim normam in kruti usodi.

novi filmi februar 2025

Modro valentinovo

Dva člana zakonskega para, Cindy in Dean, sta se ločila. Vendar pred zadnjim slovesom še zadnjič poskušata rešiti zakon.

Umami

Kuharica Sina Bora se na najbolj prometno noč v svoji restavraciji sooči s poklicno in osebno krizo.