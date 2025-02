Budimpeštanih 5 odličnih malic, kjer vas čakajo z obilnimi in hranljivimi zajtrki

Če želite res obilen in slasten zajtrk, vas čakajo številni odlični bruncherji iz Budimpešte z okusnimi in hranljivimi jedmi. Ne glede na to, ali gre za klasično malico, zdrave možnosti ali vznemirljive novosti, vam bodo ta mesta zagotovo omogočila popoln začetek dneva. Odkrijte najboljša mesta za zajtrk v Budimpešti!

Garzon

V Garzon Café, brunch ni samo zajtrk – z njimi lahko uživate svoje najljubše jedi ves dan, do 17. ure! Poleg klasičnih okusov ponujajo tudi vegetarijanske različice, kot je angleški zajtrk s pak choi, in če potrebujete možnost brez glutena, lahko vse jedi naročite v različici brez glutena. Preizkusite njihove vznemirljive zdravice ali dobrote, kot so umešana jajca lososa in kozic ter rožnati sendviči s humusom, ki jih postrežemo na svežem kruhu iz kislega testa. Za sladkosnede priporočamo vanilijevo krzneno torto, ki pride na našo mizo z nutelo in cimetovim jabolčnim ragujem.

1075 Budimpešta, Wesselényi utca 24.

Honey Budapest

Honey Budapest je eleganten in trendovski kraj, ki je popolna izbira za vikend brunch izkušnjo. Svoje goste pričakujejo z edinstveno ponudbo bruncha, izborom klasičnih in modernih jedi za zajtrk, pripravljenih iz svežih sestavin in medu. Pri nas ne manjka kreativnih jedi: avokadov toast, jajčne specialitete Benedict, ameriške palačinke narejene po lastnem receptu in druge vznemirljive jedi dodajo barvo ponudbi. Kar zadeva dušilce žeje, so na voljo kakovostne specialitete iz sladke kave s cimetom in malinami, vroče čokolade, osvežilne limonade in značilni koktajli, ki so res prijetni, ko sedite v sodobnem prijetnem vzdušju. Če ste iskali trendovsko in kakovostno brunch mesto v prestolnici, Honey Budapest je vredno poskusiti!

1051 Budimpešta, Sas utca 4.

Heroes Bistro

Ni boljšega načina za začetek dneva kot popoln zajtrk: skodelica dišeče kave, slastne jedi in prostor, kjer se lahko resnično sprostite. Ponudba Hősök Bistro izpolnjuje vse potrebe, pa naj bo to klasičen brunch ali vznemirljive novosti. Če želite obilne okuse, poskusite madžarski okus ali foie gras na žaru s kremo iz kutine in ocvrtimi hruškami. Za sladkosnede jih čaka puding iz kokosove tapioke z vijolično borovničevo omako in belo čokolado iz cimetovega brioša. Obiščite jih na Dózsa György út 96 in začnite dan z njimi!

1068 Budimpešta, Dózsa György út 96.

Bake My Day Hegyvidék

Vsak dan ekipa Bake My Day svoje zaspane goste razveseli z božanskimi, sveže pečenimi piškoti v Hegyvidéku, ki jih dopolnjujejo odlične posebne kave. Ne glede na to, ali je ob koncu zime jutro, popoldne ali večer, če pa lahko, se ustavite v pekarni Bake My Day’s na Böszörményi út za nekaj spominov iz otroštva, ki so zaprti v kakavovih in cimetovih tortah. Pod drevesi Kostanjevega vrta, ki ni daleč od tu, ga lahko celo stisnete z vročo kavo, medtem ko sedite na klopi in opazujete vrvež vrta.

1126 Budimpešta, Böszörményi út 34/a

Projekt Eggdrop

Od začetka marca bo vredno obiskati Fehér Hajó utca 5, saj bo prenovljeni Eggdrop Project končno kdaj odprl svoja vrata. Nekaj je gotovo: tako dodatnega sendviča v prestolnici še niste jedli! Recept je preprost: zunanjost iz torte in notranjost, polna vseh zemeljskih dobrin. Tako priljubljeni bruncher v Budimpešti postane popoln z mešanico topljenega sira, solate, različnih omak in prelivov. O natančnem odprtju lahko izveste na Facebook strani Eggdrop Project!

1052 Budimpešta, Fehér Hajó utca 5.