5 na novo odprtih kavarn v Budimpešti, ki bodo vnesle nov zagon v zadnje dneve zime

V Budimpešti, kjer ne manjka kavarn, se v zadnjih mesecih na veliko veselje mnogih od nas odpira vse več ljubkih lokalov. Med petimi najnovejšimi kavarnami v prestolnici boste našli minimalistično, vietnamsko in takšno, ki sprejme štirinožne prijatelje prav tako kot njihove lastnike.

Pierrovo

Zadnje dni novembra 2024 je potekal XIII. Marina Part v četrti je obogatena s prikupno kavarno. Hišnim ljubljenčkom prijazna specialna kavarna Pierre’s sprejema gurmane z nebeško kavo ter sladkimi in slanimi dobrotami. Ne glede na to, ali gre za kavo za začetek dneva ali sproščujoč oddih ob kavi čez dan, če ste v bližini, se splača ustaviti pri Pierre’s, kjer že od odprtja poleg hrustljavih rogljičkov, žemljic in peciva najdete tudi sezonske dobrote.

1138 Budimpešta, ulica Csele. 5/A

Kavarna Kølab

V vrvežu Kőbányai úta je na vroč dan prejšnjega poletja vietnamska kavarna na široko odprla vrata ljubiteljem in sladokuscem kave. Kølab Café poleg sira, rogljičkov in lepljivega riža ponuja vietnamske sendviče ali bánh mik, ki jih lahko spremlja pristna vietnamska kava, pripravljena s peno slane smetane. Poleg odličnih kav si lahko privoščite tudi osvežilne čaje, matcha čaje, sokove in smutije, tako tople kot hladne.

1087 Budimpešta, ulica Kőbányai 25.

Tömtöm Brunch & Café

Očarljiva zajtrkovalnica je svoja vrata odprla jeseni 2024 na ulici Battyhány, le streljaj od trga Battyhány v okrožju 1. Družinam prijazen in intimen Tömtöm Brunch & Café ima stalni jedilnik z jedmi za zajtrk, ki zadovoljijo vse potrebe: dan lahko začnete z lososovim toastom, jajci Benedict, polnomastnimi sendviči, tortiljami za zajtrk, takosi in seveda sladkimi možnostmi. Kavarno redno obiskuje tudi štirinožni prijatelj Tömtöm, jazbečar, ki ni bil len osvojiti srca vseh, ki pridejo vanjo.

1015 Budimpešta, ulica Batthyány 15.

Pop kavarna

Kavarna v kombinaciji z oblikovalskim studiem in umetniško galerijo je odprla svoja vrata v 13. stoletju. okraju v zadnjih dneh poletja 2024. Pop Cafe je resnično svež kraj ne le v okrožju, ampak tudi v Budimpešti, kamor se ljudje vedno znova z veseljem vračajo na kavo, začinjeno s sodobno umetnostjo. Poleg odličnih kav in osvežilnih pijač vas k bivanju premamijo bagete, topli sendviči in fokače, predjedi, tapasi in sladice.

1134 Budimpešta, ulica Szabolcs 19-21.

% Arabica Budimpešta

% Arabica, ustanovljena v Kjotu, je odprla svojo čisto franšizno kavarno v minimalističnem slogu na ulici Király 40. Veriga kavarn, ki se ponaša s stotinami trgovin, je svoja vrata odprla januarja 2025. To novo, nezgrešljivo mesto za ljubitelje kave se ne ponaša le z odlično kavo, ultra-modernimi orodji in opremo, ampak tudi s pražarno kave, kjer kavna zrna, ki jih izberemo, pražijo na licu mesta, kar nam omogoča, da izkušnjo kave % Arabica v trenutku prenesemo v udobje naših domov.

1061 Budimpešta, ulica Kiraly 40.