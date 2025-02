4 pravljični gradovi, ki vas vabijo na potovanje v preteklost v okrožje Fejér

Za vas smo v šopek zbrali nekdanje plemiške rezidence in pravljične gradove Fejérske županije, če jih želite raziskovati kot del potovanja skozi čas.

Grad Nádasdy, Nádasdladány

V bližini mesta Székesfehérvár, v osrčju mesta Nádasdladány, leži grad Nádasdy, zgrajen v drugi polovici 19. stoletja. Romantična zgradba, zgrajena v tudorskem slogu, obdana s pravljičnim grajskim parkom, v hipu očara radovedneže ne le od zunaj, ampak tudi od znotraj. Grad je bil do druge svetovne vojne dom družine Nádasdy, po begu družine pa je dolgo stal prazen. Grad, prenovljen v zadnjih letih, zdaj sije v nekdanjem sijaju, življenje pa se je vrnilo v enega njegovih najlepših prostorov, Dvorano prednikov, kjer obiskovalci lahko srečajo najslavnejše člane družine Nádasdy.

8145 Nádasdladány, Grajski park 1.

Grad Brunszvik, Martonvásár

Martonvásár, ki je zlahka dostopen iz prestolnice z javnim prevozom, je prav tako vreden ogleda, tudi za vikend ogled gradu. Grad Brunszvik in čudoviti angleški vrt, ki ga obdaja, sta čudovita v vseh letnih časih, spomladi in jeseni pa sta nepogrešljiva destinacija. Edinstveni stavbni kompleks, zgrajen v 18. stoletju, je bil nekaj let v lasti družine Brunszvik in Antala Dreherja. 70 ha velik park, ki obdaja grad, obljublja odlično sprostitev, a enako velja za Beethovnov spominski muzej, ki se nahaja znotraj obzidja stavbe.

2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2.

Grad Festetics, Dég

Dég, majhno naselje v okrožju Fejér, ne skriva nobenega plemiškega bivališča. Rdeči vrabec in moj zaklad. Grad Festetics v Dégu, ki je služil tudi kot prizorišče snemanja filma, je bil zgrajen v 19. stoletju in se ne prepleta le z imenom družine Festetics, ampak tudi z imenom prostozidarstvo. Grad, ki se ponaša z največjim angleškim parkom v državi, je bil zgrajen v čistem klasicističnem slogu in je poimenovan po Mihályju Pollachu. Vhod v simetrično zgradbo varujejo mogočni stebri, grajski park pa predstavlja ribnik z ribami, lesene ute in ikonično nizozemsko hišo na otočku, dostopnem z mostom, ki pripoveduje zgodbo preteklosti.

8135 Dég, ulica Hunyadi János 11.

Grad Károlyi, Fehérvárcsurgó

Ljubitelji gradu lahko najdete še en dragulj v Fehérvárcsurgóju, ki se prav tako nahaja v bližini Székesfehérvárja. Grad Károlyi, zgrajen v angleškem klasicističnem slogu, je bil zgrajen v 19. stoletju in se med snovalci ponaša z imenom Miklós Ybl. Enonadstropna stavba v obliki črke U je zdaj dom hotela in restavracije in jo lahko obiščete kot del vodenega ogleda. Stavbo v obliki patine obdaja arboretumu podoben park z drevesnimi hišicami, jezerom ter sprehajalnimi potmi in mostovi, primernimi za romantične sprehode.

8052 Fehérvárcsurgó, Petőfi Sándor u. 7.