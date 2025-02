11 razburljivih karnevalskih in zimskih programov ob Blatnem jezeru leta 2025

Preženite zimo in pozdravite pomlad ob Blatnem jezeru na naslednjih atmosferskih programih in festivalih.

Klanje na Abrahamovem hribu (1. 2. 2025)

Tradicionalne koline prašičev, okusni prigrizki in glasbeni programi čakajo zainteresirane od 7. ure zjutraj na Ábrahámhegy v Kulturnem centru.

Pustni dnevi krofov // Tihany (1., 2., 8., 9. februar 2025)

Slaščičarna Abbey Rege bo dva vikenda poskrbela za pustno vzdušje. V osrčju Tihanyja vas čakajo klasični pentljasti krofi in polnjeni krofi.

Festival želeja in prašičjih glav // Balatonalmádi (7.–9. februar 2025)

Razstavljavci bodo tri dni ponujali klobase, žele, črnino, jetrnice, sveže pečene krvavice, zelje in druge dobrote. Poleg kulinaričnih užitkov bodo najmlajše zabavali z igrami, starejše pa s koncertom in diskom na ledu.

Praznik klobas Fonyód (7.–9. februar 2025)

Praznik klobas Fonyód bo letos potekal že 15., tokrat med 7. in 9. februarjem, in velja za enega največjih gastronomskih dogodkov ob Blatnem jezeru v zimskem času. Različni programi se bodo odvijali na dveh odrih, obiskovalci pa bodo lahko izbirali med posebnimi izdelki domače obrti in božanskimi sirovimi specialitetami, izdelki iz mangalic, balatonskimi vini, domačimi klobasami, slanino in šunkami iz Békéscsabe. Poleg tega so vabljene omejene skupine prijateljev, da se prijavijo na sobotno polnjenje klobas!

XIII. Pustni pujs bik // Rezi (8. 2. 2025)

V Turističnem domu Laky Demeter vse pričakuje Prijateljski krožek gradu Rezi s kuharskim tekmovanjem, živo glasbo, plesom in tombolo.

Praznik leče in koruze Vámos (8. februar 2025)

Tekmovanje v izdelavi klobas in jedi iz leče, živalski vrt, obrti, ljudski plesi ter koncert Kalap Jakab in Double Coffee čakajo udeležence v Novi športni dvorani v Nemesvámosu.

Gastronomija: Pustni vikend // Badacsony (8.-9. februar 2025)

Odkrijte jesensko-zimski Badacsony peš ali na dveh kolesih in uživajte v okusih pokrajine! Sezonske sestavine, lokalna kulinarika, predani gostitelji in aktivno raziskovanje vas čakajo na Gastrohegy vikendih vse leto. Prvi Gastronomski vikend v novem letu bo v znamenju norčij, barv in veselja, ki se prikradejo v februar, ter seveda krofov, zato obiskovalce poleg odličnega kolesarskega programa in običajnih gastronomskih užitkov čaka še več dobrot. Letos goste čaka več lokacij kot kdaj koli prej, 7 glavnih lokacij in 6 dodatnih lokacij.

XXIV. Mestni karneval Keszthely (22. februar 2025)

Maškarada od gradu Festetics do Glavnega trga. Na dogodku bodo nastopili redni nastopajoči s karnevala v Keszthelyju, kot sta velikanski zmaj in stonoga, sprehajalci na hoduljah, plesna skupina, godba na pihala in ansambel tolkal Boombatucada.

Festival Böllér v Kőröshegyju (1. marec 2025)

1. marca bo v Kőröshegyju že 13. tradicionalni festival Böllér. Slovesna otvoritev se bo začela ob 8. uri, sledil bo kolin in kuharsko tekmovanje štiričlanskih ekip, ki si ga bodo lahko ogledali obiskovalci. Po pripravi dobrot se žirija odloči za najbolj okusne jedi, nagrade pa se podelijo na razglasitvi rezultatov. Ves dan zainteresirane čakata živa glasba in bife, nato pa vam bodo od 19. ure dalje pripravili Böllér Ball, bife, večerjo s prašičem in predstavo ljudskih plesov! Vstopnina je 3000 HUF, kar pomeni neomejeno uživanje

hrane!

Zimska poslovilna zabava Vonyarc (1. marec 2025)

Na dvorišču društvenega doma vas čakajo rokodelski programi, tekmovanje v peki noš in krofov, sejem in pustno kresovanje.

Festival Taste Balaton (7.–16. marec 2025)

Po lanskoletnem uspehu se bo pomlad na Balatonu ponovno začela spomladi 2025 s festivalom Taste Balaton: med 10-dnevnim dogajanjem lahko pričakujemo pravo gastronomsko in kulturno norijo v regiji. Festivalske programe gostijo najboljše restavracije na Blatnem jezeru, ki so odprte vse leto: ekskluzivni degustacijski meniji, gastronomske ture, koncertne večerje, degustacije vin, strokovne razprave, predstavitve gostujočih kuharjev, strokovna in znanstvena predavanja, mednarodni gostje, delavnice in vznemirljive razstave vam bodo omogočile vpogled v zakulisje med 7. in 16. marcem!