Specialitete ulične hrane v Budimpešti: 5 mest novega vala, ki jih morate poskusiti

Ponudba ulične hrane v Budimpešti se nenehno razvija in v različnih delih mesta se pojavlja vse več razburljivih možnosti hitre prehrane novega vala. V članku vam predstavljamo pet posebnih jedi, ki jih vsekakor morate poskusiti, če imate radi edinstvene okuse in kreativne gastronomske rešitve.

Bubble Tea

V Budimpešti na treh mestih najdemo najbolj priljubljeno azijsko pijačo, ki jo je pri nas predstavila ekipa Bubu Bubble Tea. Čaje z mehurčki lahko prilagodite svojim željam, začenši s 26 različnimi okusi, ki jih lahko naredite še bolj okusne z želejevimi trakovi, tapioko in jagodami. Prav tako ni vredno zamuditi posebnih čajnih mešanic, ki jih je ustvarila ekipa Bubu Bubble Tea in vsaka obljublja edinstven okus. Svoje najljubše čajne kombinacije lahko pripravite tudi doma iz

sestavin, kupljenih v njihovi spletni trgovini.

Tolkibe

Po cesti Budafoki se zdaj lahko ustavite tudi v Corvin Plaza na hrustljavem vafeljnem kornetu, polnem prelivov, sveže zelenjave in omak. Če boste med poznozimskim sprehodom postali lačni, se preprosto odpravite v najbližji Tölcsibe, kjer vas bodo pričakali slastni prigrizki, ki jih lahko jeste tudi na poti. Njihovi slani vafeljski korneti, narejeni po lastnem receptu in do vrha napolnjeni, so že osvojili srca številnih ljubiteljev mesa in vegetarijancev, njihov hrustljavi piščanec s špricami pa osvaja ljubitelje ocvrtih dobrot drug za drugim.

1111 Budimpešta, ulica Budafoki 16., 1082 Budimpešta, ulica Futó 37-45.

Sladki medvedek

Carnival Pipe Cake Weekends, dogodek, ki je vsako leto bolj priljubljen v pekarni Édesa Mackója, že petič sladka življenja prebivalcev prestolnice. Zaradi letošnjega dolgega pustnega časa imamo še več priložnosti za okušanje sezonskih kürtősfönky in kavnih specialitet, ki sodijo zraven. Poudarek zadnjega letošnjega pustnega vikenda (22.-23. februarja) bo na veganskih dimnicah in dimničnih krofih, zato bodo dobrote pripravljene izključno iz veganskih sestavin. Imeli bomo tudi navaden cimet-sladkor, vanilijevo kremo in kornete stepene smetane, tako da kar po njih!

1146 Budimpešta, Zoo Boulevard 14-16.

Skuter Budimpešta

Po ulici Kazinczy, ki ponuja vse vrste dobrih stvari, bo Roller Budapest kmalu odprl svoja vrata v Etele Plaza, ki se ga splača obiskati v upanju, da boste doživeli kakšno novost ulične hrane. Roller Budapest ponuja različne zvitke, z naribanim piščancem in svinjino, zdrobljene goveje polpete, divjačino klobaso, veliko zelenjave, sira in omak. Seveda so pri žemljicah pomislili tudi na vegane, tako da ni dvoma, da bo vsak našel prigrizke za potešitev lakote. V ponudbi imajo tudi zdrobljene burgerje, ki jih lahko jeste s krompirčkom v omakah, vredno ga je poskusiti!

1075 Budimpešta, ulica Kazinczy 11.

Retro plamen Budimpešta

V priljubljenem budimpeštanskem langososóju v središču mestnega središča pripravljajo božanske langose s hrustljavimi robovi. Retro Lángos Budapest, ki se nahaja nasproti postaje podzemne železnice Arany János Street, že pet let deluje kot restavracija za sedenje in lahko izbirate med široko paleto vegetarijanskih, veganskih, brezglutenskih in brezlaktoznih možnosti, tako da se nikomur ni treba odpovedati tej odlični gastronomski izkušnji. Imajo več kot 40 vrst lángosov, od klasičnega lángosa s česnovim sirom in kislo smetano, do lángosa s kozjim sirom, do svinjskih lángov z žara, s čimer so preoblikovali koncept lángosa. Ognjenih kresov ne spremljajo samo brezalkoholne pijače, na mestu je tudi bar, kjer lahko naročite točena piva, craft piva in koktajle, s čimer je doživetje popolno.

1065 Budimpešta, ulica Bajcsy-Zsilinszky 25.