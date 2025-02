Jókai 200: 3+1 zanimivosti in programi v Balatonfüredu, ki se poklanja legendarnemu pisatelju

Madžarsko morje, rojeno pred 200 leti, 18. februarja 1825, je zasedlo pomembno mesto v pisateljevem srcu, vključno z Balatonfüredom, kjer sta z ženo od leta 1870 uživala v poletjih v lastnem domu v Balatonu.

Spominska hiša Mór Jókai

Za Móra Jókaija in ljubitelje madžarske književnosti je pisateljeva nekdanja počitniška hiša nezgrešljiv postanek, ki zdaj ohranja pisateljevo zapuščino kot spominski muzej, ki daje vpogled v vsakdanje življenje njegovih poletij tukaj. V vili lahko med drugim najdete umetnikovo mizo in risbe, ki jih je sam izdelal, medtem ko si lahko ogledate različne odrske rekvizite, povezane z njegovo prvo ženo, igralko Rózo Laborfalvi. V času 20-letnega bivanja Jókaisovih v Balatonu so vilo obiskali Vörösmarty, Károly Eötvös, Sándor Endrődi in številne druge znane osebnosti, gledališki strokovnjaki in uredniki. Njegovi romani Zlati mož, Črni diamanti, Cesta revščine, Damokos in Tri marmorne glave so vsi povezani s poletji, preživetimi v vili, ki so se končala po smrti Róze Laborfalvija. Ker je takrat, leta 1889, pisatelj prodal vilo trgovcu z žitom iz Veszpréma, nato pa je družina Jókai hišo kupila že leta 1908. Leta 1954 so v stavbi odprli Spominsko hišo Jókai Mór, ki je še vedno odprta za obiskovalce.

8230 Balatonfüred, Honvéd utca 1.

Razgledišče Jókai

Razgledišče Balatonfüred, poimenovano po sijajnem pisatelju, je odlična destinacija, če ste poleg literature ljubitelj izletov, saj bi se lahko udeležili spektakularnega in pestrega ogleda. Do razgledne točke Jókai je mogoče priti iz dveh smeri, in čeprav je do nje mogoče priti le po strmih, srednje težkih poteh, čarobna panorama polotoka Tihany nadomesti ves trud. Začenši od jame Lóczy, majhna prodnata, rahlo spolzka pot vodi do razgledne točke na znaku zelenega trikotnika, medtem ko po modrem znaku steze Balaton Blue Tour lahko doživite bolj spektakularno pohodniško izkušnjo. Slednja pot se začne od Kilátó utca, njen prvi postanek pa je Tamás-hegyi kreszt, s katerega se že vidi lep razgled. Od tam naprej ima naravoslovna pot Zlati človek, povezana tudi s pisateljem, prijetna počivališča in informativne table, ki se vrstijo navzgor in pripovedujejo o bogati flori in favni naravnega rezervata.

Tematski ogledni sprehod po stopinjah Mór Jókaija

Če bi radi v okviru vodenega programa spoznali ljubljeno mesto Mór Jókaija, je tematski ogled znamenitosti sprehod “Following Jókai” odlična izbira, kjer tančica pade na skrivnosti mesta in pisatelja. Med programom so spoznali vsakdanje življenje Mór Jókaija in Róze Laborfalvija v Füredu, predstavitve na kraju samem pa spremljajo številne anekdote in humoristične zgodbe. Med potjo lahko med drugim obiščete vrt Vaszary, Mali gozd, promenado Tagore in kip Kisfaludy. O različnih datumih in podrobnih informacijah lahko izveste na spodnji Facebook strani!

+1: Poljub A. Kriszta: Fant, ki je hotel vse povedati

Za 200. obletnico pisateljevega rojstva je 75-letna Móra Kiadó pripravila posebno publikacijo: v novem delu priljubljene biografske serije Naphegy Kriszta Kiss A. pripoveduje vznemirljivo zgodbo o pisateljevem življenju za otroke. Kriszta A. Kiss je zgodbo obogatil tudi z Jókaijevimi citati, ki jih spremljajo komentarji pravljičnega lika, Mártona Kakasa. Podrobne ilustracije Viktórie Takács vas popeljejo v pisateljevo otroštvo in nato v odraslost ter tako dopolnijo ta čudovit zvezek.