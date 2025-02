Obiskovalce tudi letos pričakuje ogled kleti Budafoki s pisanimi vinskimi programi

Turneja Budafoki Cellar Tour uživa neprekinjeno priljubljenost že 9 let, lani je v vinsko četrt Budimpešte privabila skoraj 13.000 obiskovalcev. Kot nadaljevanje uspešne serije dogodkov bodo ljubitelje vina in kulture od prve sobote marca 2025 sprejele vinske kleti Budafoki.

Letošnja tema je prenova, katere cilj je predstaviti sodobno vinsko kulturo Budafoka, poleg tradicionalnih vstopnih programov v klet, dopolnjenih s festivalskimi dogodki v poletnih mesecih. Cilj serije programov je predstaviti bogato tradicijo vinske četrti Budimpešte, njene umetniške vrednote ter nove usmeritve penečega vina in vinske kulture.

Okrožni dan bo letos postal uradni del programov Cellar Entrance v juniju, ko bo na trgu potekalo tekmovanje talentov, obiskovalci pa lahko okusijo tudi vina lokalnih kleti. V juliju in avgustu obiskovalce čaka festivalsko vzdušje na dvorišču in v kleti kleti šampanjca Törley, s kakovostno gastronomsko ponudbo, koncerti in otroškimi programi.

Vrhunec programske serije bo septembra Festival šampanjca in vina v Budafoku, kjer vse kleti na široko odpirajo svoja vrata. Sezona 2025 bo leto prenove, ki opozarja na dejstvo, da je prihodnost budimpeštanske kleti v Budafoku. Okrožje ni le varuh tradicionalne vinske kulture, ampak se ponaša tudi z inovativnimi vinarskimi pobudami.

Letošnja sezona se začne 1. marca in vsak mesec do decembra organizatorje Cellar Toura pričakuje tiste, ki jih zanima 18 različnih lokacij. Obiskovalci lahko pričakujejo bogate izkušnje na področju vina in gastronomije, saj Budafok ni le središče vinske regije Budimpešte, temveč tudi okrožje s posebnostmi.