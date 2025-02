Prvi znaki pomladi se kažejo že v arboretumu pri Budimpešti

Verjetno nam ni treba nikogar seznanjati z dih jemajočimi naravnimi vrednotami nacionalnega botaničnega vrta Vácrátót, ki je zelo priljubljen med pohodniki, kar na to območje privablja veliko obiskovalcev. V tem obdobju je vredno obiskati tudi vrt, saj narava že odpira svoje prve cvetne liste, ko se bliža pomlad.

1. maja 1961 je v Vácrátótu odprl svoja vrata lokalni botanični vrt, ki mu dolgujemo najbogatejšo zbirko živih rastlin pri nas.

V letih po otvoritvi se je na tem območju zgodilo veliko sprememb, od preloma tisočletja pa se lahko poglobimo v naravo s pomočjo informativnih informativnih tabel, ki so tu in tam postavljene po nedavno ustvarjeni izobraževalni poti.

Krajinski vrt, ki ima najbogatejšo zbirko znanstvenih rastlin v državi, je trenutno pod dvojnim varstvom: spomeniško varstvo uživa kot vrtna zgodovinska dediščina, varstvo narave pa kot naravna dediščina.

Na 27 hektarjih velikem območju je skoraj 13.000 vrst in sort rastlin, ob obisku tam pa lahko poleg snežnih kapljic in žafranov opazujemo še znanilce pomladi in rumena zimska pokopališča.

Botanični vrt, ki se nahaja le 15 minut vožnje od Váca, lahko obiščete vse leto, ogromno območje pa lahko obiščete samostojno ali v okviru pustolovskih sprehodov, ki jih vodijo kustosi vrta. Več informacij si lahko preberete na spletni strani botaničnega vrta.