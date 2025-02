5 najlepših grajskih ruševin na Madžarskem, kjer se pred nami odvija osupljiva panorama

Madžarski zgodovinski gradovi niso le spomini na našo preteklost, ampak ponujajo tudi dih jemajočo panoramo. Grajske ruševine, ki se dvigajo na gorskih vrhovih ali skalnatih gričih, ponujajo osupljiv pogled na pokrajino. Odkrijte z nami teh pet čudovitih grajskih ruševin, kjer zgodovina in narava ustvarjata čudovito harmonijo!

Grad Salgó

Grad Salgó vas s svojo usodo, a še toliko bolj posebno, čaka z vpadljivo 360-stopinjsko panoramo skozi vse leto. Avanturistična cesta vodi pohodnike do gradu na 625 metrov visokem vrhu Medvesske planote, ki je bil zgrajen v XIII. stoletju. Z gradu lahko pridete do bližnje skale Boszorkány-kő po geološki naravni poti, kjer lahko obiskovalci vidijo neverjeten panoramski razgled, saj lahko odlično vidite okoliške gore: Karancs, gorovje Cseres, pa tudi gore Mátra, Bükk, Börzsöny in Cserhát. Poleg tega je poleg vpadljivih gorskih verig v daljavi vidna tudi podoba gradu Somoskő.

Grad Drégely

Grad Drégely se dviga v severnem delu Börzsönyja, na 444 metrov visokem skalnem vrhu, katerega prva dokumentirana omemba je iz leta 1285. Drégelyju tudi pustošenje osmanskih čet ni prizaneslo, pravzaprav so Turki vstopali in izstopali v času življenja gradu, za vedno pa je ostal šele leta 1663. Ruševine gradu so dolgo časa stale zapuščene, leta 1991 pa so ga s pomočjo Fundacije Drégelyvár začeli izkopavati in obnavljati ostanke obzidja.Leta 2012 so ga razglasili za zgodovinski spomenik, kjer se végvár braves vsako leto spominjajo z grajskimi igrami Szondi.

Rezijev grad

Glavna znamenitost planote Keszthely so ruševine gradu Rezi iz obdobja Árpáda, ki se dvigajo na skalnem grebenu, kjer pohodnike pozdravlja neprimerljiv panoramski razgled. Grad, ki je lahko dostopen iz vasi Rezi, je bil zgrajen na pečini 425-metrskega Meleg-hegyja po tatarski invaziji. Grad ponuja čudovit razgled na priče gore Balatonskega višavja, za to pa vam ni treba niti trpeti, zato je popolna izbira za ljubitelje lahkih sprehodov in izletov.

Grad Nógrád

Grajske ruševine, ki se nahajajo v vzhodnem delu Börzsönyja, ob trasi Modrega Toura, spominjajo na enega najstarejših gradov v državi, saj je bil domnevno zgrajen v času princa Árpáda. Zgodovini gradu Nógrád ne manjka turške okupacije in nato osvoboditve, poleg tega pa je z njim povezanih toliko naših zgodovinskih osebnosti, IV. imena László, Miklós Báthori, István Bocskai in Gábor Bethlen. Morda je eno največjih sledi pustil Báthori, ko so se s pomočjo italijanskih mojstrov tu začele ogromne širitve. To, kar danes vidimo z gradu, je bilo v tem času vse zgrajeno, vključno z nebo visokim stolpom, ki kaže pot od daleč za tiste, ki prihajajo sem.

Grad Kisnana

Ob vznožju Mátre, v mirni majhni vasici, najdete grad Kisnana, ki je v poznem srednjem veku služil kot dom madžarskih plemiških družin. Ko smo tam, je vredno občudovati stolpno teraso, ki ponuja čudovito panoramo, razstavne dvorane Starega stolpa, osmerokotni cerkveni stolp in gotski, vklesan nagrobnik, skrit v nekdanjem svetišču. Poleg običajnih razstav grajske zgodovine, rekonstruirana soba gradu in zbirka največjega opala v državi naredita grad Kisnana še bolj razburljiv. Pomembno je vedeti, da je grad mogoče obiskati od 1. marca!