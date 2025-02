Pariško vzdušje doma: 5 očarljivih domačih destinacij za romantično potepanje

Pariz je zasluženo postal mesto ljubimcev, saj je kot magnet privabljal umetnike, bil odločilno središče romantičnega sloga in je bil skozi zgodovino prizorišče toliko legendarnih ljubezenskih zgodb. Tukaj lahko najdemo vedno več lepih primerov njegovih ulic, ki vas vabijo na romantičen sprehod, zato napolnite mesta naše države z zgodbami, polnimi ljubezni!

Romantika na tlakovcih: Szentendre

Najbolj očarljivo škatlo z dragulji Donavskega ovinka bi lahko imenovali tudi domovina Kupida, saj romantika prežema vsak kotiček slikovitega mesta. Mestno središče je najlepši teren za potepanje z roko v roki, kjer se lahko romantizirate s sprehodom po ozkih, vijugastih ulicah, tlakovanih s tlakovci, pa tudi med rokokojskimi in baročnimi stavbami, ki spominjajo na stare čase. Tako kot na dolgem odseku obale Dunakorzója, kjer lahko uživate v okusnem grižljaju ali dveh ob slikovitem obzorju.

Prav tako lahko občudujete čudovit obraz prijetnega mestnega središča od zgoraj, s pogledom navzdol s srbskega križa v Samárhegy in Tempeljskega griča. In če si želite kulturnih dogodivščin, lahko tisto, kar si želite, najdete v razstavnih prostorih Muzejskega centra Ferenczy in v Kinu P’Art. Zaključite dan s čudovito večerjo v prijetnih krajih, kot so Dalmatian Donkey Bistro, BLKN Bistro ali Panificio Il Basilico.

Vaša kavalkada programa Szentendre za vikend na valentinovo:

– 14. februar: Valentinovo ustvarjanje dua na FAFI ceramics

– 14. februar: Degustacija vin za valentinovo v vinski delavnici Rustica

– 15. februar: večer stand-up komedije Anetta Kormosa

V Donavskem ovinku lahko najdete toliko bolj očarljivih mest:

15 super krajev v Donavskem zavoju za sprostitev konec jeseni15 super krajev v Donavskem zavoju za sprostitev konec jeseni

V Donavskem ovinku vas čakajo prijetna mesta, slikovite razgledne točke, divje pohodniške poti in nebeški prigrizki.

Dežela očarljivih panoram in kulturnih dogodivščin: Veszprém

V najljubšem kraju za bivanje kraljice Gizelle se srečata zgodovina in romantika, ki ustvarjata prijetno mesto, ki morda ne bi bilo dovolj za raziskovanje. V grajskem okrožju, posejanem s čudovitimi ulicami, se najbolj znane zgradbe Veszpréma srečujejo –, kot so katedrala sv. Mihaela, grad Veszprém, gasilski stolp ali palača Dubniczay –, vendar najbolj romantična točka mesta ne leži tukaj.

Szerelem-sziget, sprehajalna pot, ki jo prečkajo majhni mostovi ob potoku Séd, ponuja mirno skrivališče za vse pare gerbilov. Tako kot sprehajalna pot samostanov in vrtov, ki gre v nasprotni smeri od potoka, ki ima za vas na zalogi toliko naravnih in kulturnih čudes.

Če se vrnemo v mestni vrvež, vas bodo razstavni prostori Hiše umetnosti vodili v svet sodobne umetnosti, medtem ko bodo prijetne restavracije mesta odgovorne za nepozabno kulinarično potovanje. Za nebeška gastronomska doživetja obiščite restavracijo Elefánt, Gusto13 Bistro & Delicat, Kunszt! ali celo restavracijo in kavarno Chill Bistro. In končno, okronajte ogled mesta z najlepšimi panoramskimi točkami Veszpréma: poglejte navzdol s hriba Szent Benedek, razgledne točke na ulici Harmat in mesto ob kipih kralja Istvána I. in kraljice Gizelle.

Veszprémov program kavalkada za vikende zaljubljencev:

– Februar 14–15: Valentinovo v hotelu in restavraciji Oliva

– 14. februar: Vrt ljubezni, igra improvizacije odnosov

– 15. februar: Ogledni sprehod v imenu ljubezni

– 15. februar: Valentinovo voden ogled grajskega zapora

Dom čudovitih pohodnikov ob obali: Tata

Mesto živih voda se je že prikradlo v srce kralja Matije in celo v XV. stoletju so kralji radi dopustovali v fascinantnem mestu. In njegova priljubljenost od takrat ni upadla v Tati, kjer je srečanje narave in zgodovine pričaralo razgledniške pokrajine v zahodnem ospredju gorovja Gerecse. Eno izmed njih je Staro jezero, kjer osupljiv razgled na grad Tata odmeva tako v vodi kot v daljavi, medtem ko vas Restavracija Malom és Kacsa na obali vabi na nepozabno gastronomsko potovanje.

Pravljično potepanje ob jezeru lahko zamenjate tudi za razburljivo potovanje skozi čas z raziskovanjem razstav veličastnega gradu Esterházy. In če vam je bilo všeč okolje XVIII. stoletja, potem ne zamudite angleškega vrta, ki obdaja poletno rezidenco družine Esterházy.

Eden najstarejših in najbolje ohranjenih angleških vrtov pri nas se vam odpre ob vstopu v „Griffes gate” in razkrije romantične lesene mostove, ogromne hraste in umetne ruševine, ki izžarevajo posebno vzdušje. Z odhodom tja vas lahko očara tudi romantično vzdušje jezera Cseke in če želite še več doživetij v bližini narave, vas bo očarala regija Tatai Bright Nature Trail, naseljena z vilami.

Tatin program kavalkada za vikende zaljubljencev:

– Februar 14–15: Valentinovo voden ogled gradu Esterhazy

– 15. februar: Njegova predstava Suitcase Theatre „You Left Me Alone”

V zasledovanju simbola večne ljubezni: Székesfehérvár

Arhitekt-kipar Jenő Bory in njegova žena slikarka Ilona Komócsin sta sanjala o gradu Bory v Székesfehérvárju, kar je kot hoja po straneh snemalne knjige. Čeprav ne boste našli začarane princese, se lahko v gradu, zgrajenem kot simbol večne ljubezni, vsi počutite kot liki iz Disneyjevih pravljic.

Po občudovanju del para se potopite v mestno središče dolgoletnega mesta kronanja, kjer se lahko potepate po ulicah, obdanih s čudovitimi zgradbami in čudovitimi ulicami družbe. Vzemite Országalmo na Városháza tér, srečni bronasti kip tete Kati, igro z uro, pa tudi enega najbolj znanih spomenikov v središču mesta, katedralo svetega Štefana.

In če bi se radi odtrgali od bleščečega mestnega življenja, se lahko vaša duša sprosti na naravoslovni poti Sóstó nedaleč od središča mesta. Dokler se končno ne vrnete v mesto, vas čakajo bazeni in savne Term Árpád, da se lahko tudi vaši utrujeni udi ob koncu dneva sprostijo.

Programska kavalkada Székesfehérvár za vikende zaljubljencev:

– 14. februar: Keramična delavnica v ArtKucku

– 15. februar: Premiera Goslača na strehi v gledališču Vörösmarty

– 16. februar: You+Me slika posamezno in dvojice | Facebook dogodek

Lov na sonce, obdan s secesijo: Szeged

Če je Szeged, je to sončna svetloba in ribja juha, toda mesto južne Velike nižine se je vsem zapisalo v srce ne le s tem nepremagljivim duom. Ker so po veliki poplavi leta 1879 mestni stavbni fond, prerojen kot ptica feniks, sanjali v duhu secesije in eklekticizma, s čimer je mestno središče dobilo povsem živahno in hkrati očarljivo vzdušje.

Torej, tavanje po najlepših ulicah Szegeda, lahko ujamete pogled na tako impozantne zgradbe, kot so na primer palača Reök, hiša Ungár-Mayer, grofovska palača ali železna hiša. In za oglede lahko dobite novo energijo v kavarnah in restavracijah, ki se pojavljajo na vsakem koraku. Za polnjenje baterij toplo priporočamo restavracijo Classic Grill Serbian, Napfény Műterem ali Dock Café.

Če ste odkljukali nezgrešljive znamenitosti trojice Magyar Ede, Széchenyi in Dóm tér, in vaša želja po kulturi brbota, potem lahko razstave muzeja Ferenc Móra in predstave Narodnega gledališča v Szegedu zadovoljijo vaše potrebe. Toda večbarvni obraz Szegeda ponuja tudi tihe, intimne trenutke na pladnju z divje romantično promenado ob obali Holt-Maros in prijetnimi pomoli ob Tisi.

Programska kavalkada Szeged za vikende zaljubljencev:

– 14. februar: Valentinovo v restavraciji Cathedral

– 14. februar: Pogovor z dednimi člani Družbe nesmrtnih

– 16. februar: Cinematrip glasbeno potovanje v 3D s skupino Honeybeast