5 romantičnih destinacij za praznovanje valentinovega s pohodništvom

Če bi valentinovo raje preživeli na prijetnem pohodu namesto na romantični večerji, potem je ta seznam za vas!

Kip ljubezni, Vál

Ena očitna destinacija je Kip ljubezni, ki se nahaja le 40 minut vožnje od Budimpešte in stoji na vrhu hriba v vasi Vál, obdan z vinogradi. Monumentalno, 16 metrov dolgo in 10 metrov visoko umetniško delo je ustvaril Alexander Milov za ameriški festival Burning Man, dokler ga par ni kupil leta 2017, skulptura pa je na koncu končala na območju vinske kleti Haraszthy. Zelo priljubljena atrakcija simbolizira konflikt med moškim in žensko v obliki dveh figur, ki sedita s hrbtom drug proti drugemu, medtem ko sta otroka v njiju, obrnjena drug proti drugemu, simbol nedolžnosti in povezanosti. Atrakcija je zvečer deležna tudi posebne osvetlitve, zato jo je vredno obiskati tudi v temi.

Angleški vrt, Tata

Če iščete romantičen oddih, se odpravite v pravljično mesto Tata, kjer se lahko prijetno sprehodite po enem najstarejših angleških vrtov v državi. Po zaslugi družine Esterházy je 18. stol Z vstopom v vrt, zgrajen v 19. stoletju skozi „Griffes Gate”, se boste znašli v posebni mali čudežni deželi, ki ima svojevrsten čar tudi pozimi. Pot vodi preko romantičnih lesenih mostov, ob palmovih hišah in ruševinah, mimo majhnega dvorca, v katerem je razstava porcelana Herend, poletne rezidence in Cellariusa, nekdanje poletne kuhinje družine Esterházy, kjer sprehajalce čakajo lokalni izdelki in odlična kava.

Otok ljubezni, Veszprém

Otok ljubezni v Veszprému ni dobil imena zaman, saj je sprehajalna pot ob potoku Séd priljubljena točka za zmenke s svojimi majhnimi mostovi in osamljenimi klopmi. Območje na vzhodni strani Gradu ni pravi otok, je le splošno ime, saj je pravi mali raj, kjer se lahko v mirnem okolju, stran od mestnega vrveža, sprehajate z najdražjo

osebo.

Jezero Hámori, Lillafüred

Lillafüred je očarljiva destinacija v vsakem letnem času, saj ikonični hotel Palace in njegova okolica premoreta toliko romantike, sprehod okoli 9 metrov globokega jezera Hámori, ki obkroža stavbo, pa je posebno doživetje. V preteklosti so vodo potokov Garadna in Szinva zajezili, da je nastalo ogromno jezero, da bi lahko bližnja železarna iz vode pridobivala še več energije, čeprav je že služilo v turistične namene. Čeprav jezero, ki je nekoč pozimi delovalo kot drsališče, nima več te funkcije, ustvarja čudovito okolje za sproščujoče izlete.

Tihany

Seveda ne moremo izpustiti Blatnega jezera na seznamu romantičnih destinacij, še posebej Tihany, ki je resnično očarljivo mesto s svojimi majhnimi ulicami, dih jemajočo panoramo in čudovitimi zgradbami. Opatija Tihany je v tem letnem času znamenitost, ki si jo morate ogledati v tem posebej mirnem mestecu, in ko občudujete razgled, vas čaka več kavarn, ki vas po sprehodu pogrejejo s toplim napitkom.