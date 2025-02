Gastronomska tura Tabán: 5 odličnih krajev v okolici, kjer vas čakajo okusni okusi

Udobne ulice Tabána vas ne pričakujejo le z zgodovinskim šarmom, ampak tudi z odličnimi gastronomskimi izkušnjami. Zbrali smo pet odličnih lokalov, kjer okusne jedi spremlja prijetno vzdušje, pa naj gre za obilno kosilo, lahko večerjo ali okusno kavo. Odkrijte skrite gastronomske zaklade Tabána!

ODE

V Budimpešti je le nekaj krajev, ki so bolj posebni kot ODA, atmosferska restavracija v Czakó Kert, ki je nastala v sodelovanju s tremi madžarskimi gastropubami: 101 Bistro, Buja Disznó(k) in IDE pizza. Zato je na jedilnem listu zelo pester izbor, od mojstrovin azijske kuhinje do madžarskega ocvrtega mesa in italijanskih pic, tako da lahko vsak najde jed po svojem okusu. Vse to spremljajo posebni koktajli in vzdušje lokala, ki ga nadgrajuje spomladi cvetoča terasa.

1016 Budimpešta, ulica Czakó 15.

Zileat Brunch & Bistro

V Zileat Brunch & Bistroju ne manjka pisanih dobrot, za svoje posebne jedi pa uporabljajo celo zdrave sestavine. Za pozno vstanejo je do 15. ure odprta zakladnica čudovitih zajtrkov, med katerimi bi izpostavili možnosti z modnimi imeni English Breakfast, Brekky bacon pancake in Pistachio French Toast: angleški zajtrk ni treba predstavljati, Brekky bacon pancake je ameriška palačinka z ocvrtimi jajci, kremnim sirom in slaninskim čipsom, medtem ko je Pistachio French Toast slastna mešanica tortnega namaza s homemo de pistacijeva krema in malinov coulis (sadna omaka).

1013 Budimpešta, ulica Döbrentei 22.

Bistro Rudas

Bistro Rudas se je rodil leta 2017 iz sanj dveh starih prijateljev. Njun skupni cilj je bil ustvariti prijazen in intimen kraj, ki sprejema goste s čudovitim razgledom in prenovljeno madžarsko bistro kuhinjo ob vznožju hriba Gellért. Ne glede na to, ali pridete na večerjo, kosilo ali romantičen oddih, vas bo osupljiv pogled na Donavo vsakič očaral. Prav posebno pa je, da lahko tudi gostje kopališča Rudas pridejo kadarkoli in si privoščijo slasten grižljaj ali dva!

1013 Budimpešta, trg Döbrentei 9.

Slaščičarna Astalka

Ko zagledate ljubka majhna, zeleno pobarvana vrata slaščičarne Asztalka, je skoraj nemogoče, da se ne bi ustavili na slastni torti ali dveh. Ta prostor je pravzaprav veliko več kot slaščičarna v središču mesta, saj deluje kot tako imenovana odprta dnevna soba, kamor lahko vsakdo vstopi in se poleg piškotov sreča z raznovrstnim restavriranim pohištvom ali pa si na licu mesta zamisli svoj dogodek. Od srede do sobote lahko okusite najokusnejše sladice, ob lepem vremenu za eno izmed miz na prijetni terasi.

1013 Budimpešta, ulica Döbrentei 15.

Bistro Ida

Za tiste, ki v vsakdanjem življenju iščete klasične avstro-ogrske okuse miru, bodo trenutke veselja prinesle domače jedi Tabánove nedavno odprte restavracije Ida Bistro. Piščanec s papriko, skutni cmoki ali cezarji? Okusi doma se bodo vrnili z vsakim grižljajem, lepo postreženim v posebnem okolju na bazarju Várkert. Odlične okuse dopolnjuje vrhunska vinska ponudba, ki okrona prijetno kosilo ali večerjo.

1013 Budimpešta, Trg Ybl Miklós 6/1