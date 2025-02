5 fantastičnih lokalov s krofi v Budimpešti za posladkanje karnevalskega časa

Pustni čas je še vedno v polnem teku, zato pograbite najbolj slastne pustne krofe in si z njimi posladkajte še zadnje zimske dni!

Slaba kava in krof

V živahnem vrvežu ulice Váci vas Badass Coffee & Donut vabi na hiter, a sladek postanek na odmaknjeni, a prijetni lokaciji. V kombinaciji odlične kave s še večjimi krofi ima Badass vedno nekaj novega: poleg Wardinih posebnih kav lahko uživate tudi v sezonskih krofih, namenjenih prazničnim priložnostim. Še več, sladice, oblite z glazuro, okrašene z dodatki in polnjene z domiselnimi kremami, ne bodo popestrile le pustnega časa, ampak tudi katerikoli dan v letu.

1133 Budimpešta, ulica Vaci 114.

Kavarna Donuterie

Donuterie Cafe, ki navduši oči in brbončice s svojimi pisanimi škatlicami za krofe, ponuja številne naše najljubše pustne sladice v neštetih okusih in oblikah. Donuterie, ki vas vse leto mika, da bi si privoščili krofe, oživi tudi naše najljubše pecivo kot krofe, za valentinovo in dan žena pa pripravijo tudi krofe v obliki srca. Če se držite okrogle različice, lahko naročite tiramisu v obliki krofa, sirovo torto ali čudež krofov, ki ga je navdihnila dubajska čokolada, skupaj z okusno kavo, smutijem ali mlečnim napitkom.

1054 Budimpešta, ulica Bajcsy-Zsilinszky 56.

Pampushka

V zadnjem mesecu leta 2024 je bila ulica Paulaya Edeja obogatena še z eno barvo, in sicer s Pampushko, ki ponuja sijajne krofe in odlično kavo. V teh manjših nebesih krofov lahko doživite popolnoma novo izkušnjo, ko gre za krofe, saj se na nenehno spreminjajočem se meniju nahajajo sladice, ki spominjajo na jabolčni zavitek in praline, ljubitelje slanega okusa pa čakajo krofi polnjeni s pršutom. Tiho prišepetamo, da na primer za valentinovo pripravljajo omejeno serijo krofa, katerega testo vsebuje ganache karamelne šampanjske kreme.

1061 Budimpešta, Paulay Ede u. 67.

The Box Donut

Eno od mest s krofi, ki si jih morate ogledati v prestolnici, je The Box Donut, ki ga najdete na več lokacijah. V krofarni, ki tradicionalno doživetje krofov povzdigne na gurmansko raven, boste našli kockaste krofe, narejene po edinstvenih receptih in navdušujočih kombinacijah okusov. V ponudbi so seveda klasični okusi Nutella, pistacija, malina in kokos, imajo pa tudi sladico iz čilija, začinjeno s slivovko in s pikantno kremo gin tonik.

4 lokacije v Budimpešti

Pustna fiesta s krofi v slaščičarski delavnici Laška (19.-22. 2. 2025)

V Slaščičarni Lashka v Óbudi bo med 19. in 22. februarjem na veliko veselje sladkosnedov potekala pustna krofasta zabava. Krofi, ki so lani poželi velik uspeh, bodo letos pustni čas sladkali kar štiri dni. Pričakujete lahko cheesecake krof z limonino belo čokoladno omako in pistacijami, mandljevo-karamelni krof in seveda obvezen pustni krof, postrežen z marelično marmelado. Da boste lahko vsi uživali v izkušnji svežih krofov, ne pozabite naročiti potrebne količine na telefonsko številko, ki je navedena na dogodku.

1037 Budimpešta, ulica Folyondar. 22-24.