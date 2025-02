5 čudovitih kavarn v prestolnici, kjer vas bo očaral francoski občutek življenja

Poletite v domišljiji vse do Provanse, medtem ko arome nebeških kav in puhastega peciva razvajajo vaše brbončice!

La Lune Café

Briljantnost penastega, fižolovega, vintage stila La Lune Café je mogoče videti celo z lune, zato ne bi mogel biti bolj zvest svojemu imenu, ki mu ga je tistega leta dal drug francoski gospod. Kavarna, imenovana Hold v madžarščini, je bila na prvi pogled ljubezen do Erike, ki je odvetniško pisarno zamenjala s kavarno. In kako dobro mu je šlo! Zahvaljujoč temu nenavadnemu razpletu dogodkov, zdaj vse očara množica francoskih pekovskih izdelkov okoli Városligeta. V ulici Damjanich nas čakajo peresno lahki rogljički, nebeške torte, sendviči z nenavadnimi kombinacijami okusov in čudovite rezine torte, ki sedijo na iglicah.

1071 Budimpešta, Damjanich u. 45.

Lui

Če se obrnemo od Szabadság tér do Aulich utca, se že po nekaj korakih lahko znajdemo na straneh dekliškega romana, kjer je v glavni vlogi majhna, a še toliko bolj očarljiva pekarna. Za čudovitim, zelenim portalom so leta 2022 zaživele sanje treh deklet, ki so ustvarile tako prijetno zbirališče, ki nas takoj popelje stran od prestolnice. Sladke in slane pesmi iz testenin ter kruh iz divjega kislega testa so narejeni za razstavnim pultom na mestu, ki v bistvu poteka vzdolž francoske črte, ki ga je mogoče munčati na terasi ali celo v galeriji ob spremljavi nebeške kave.

1054 Budimpešta, Aulich u. 7.

La Panne

Pravi skriti zaklad se skriva v bližini trga Móricz Zsigmond, kjer lahko vstopite v La Panne in padete v sredino čudovite škatle za nakit. Družinsko podjetje, ki se je odprlo leta 2017, je navdihnilo majhno belgijsko obmorsko mesto, čeprav se je slog kavarne izkazal za precej fuzijo. Poleg belgijskega vpliva se lahko med pohištvom prežetim s francoskim videzom in šivalnimi stroji Singer prepustimo okusom čokolad in bonbonov, ki jih izdeluje obrtna manufaktura. Poleg lastnih aromatiziranih kav La Panne lahko naročite tudi sveže pečene rogljičke, bagete, sendviče ali celo popolnoma brezplačne torte za šivalne stroje, ki služijo kot mize.

1117 Budimpešta, Váli u. 2.

Béchamel

Minilo je pet let, odkar nas je Béchamel zvabil iz srca prestolnice v upočasnitev, ki dviguje dušo, kjer prijetna kombinacija vintage in retro stila oživi v notranjosti. Čeprav je francoski vpliv nesporen, na meniju ne prevladujeta le francoski toast in čokoladni sufle. Ob dolgih jutrih se lahko zbudite z angleškim zajtrkom, avokadovim toastom, turškim jajcem, shakshuko ali celo lisičjo omleto. In naše sanje o popolnem brunchu lahko izpolnijo kosi širokega izbora kav, čajev z različnimi okusi in božanskih vročih čokolad.

1072 Budimpešta, Akácfa u. 36.

Antoinette Café

Aprila 2024 je eden najnovejših članov kavnega raja v prestolnici vlomil s starimi motoristi. In kavarna Antoinette Café je navdušila ljubitelje kave ne le s krvno osvežitvijo, temveč tudi z veliko peščico pariške elegance in kančkom boemije. V kavarni ob gledališču Thália vam poleg čudovite notranjosti pomagajo izkusiti francoski občutek življenja ekstravagantni rogljički, pisani makaroni in veličastne koktajl kreacije. Sočne kofeinske bombe so odgovorne za doživetje duševne kave.

1065 Budimpešta, Nagymező u. 26.