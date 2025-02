Od starega kina v Budimu do kultnega prizorišča na promenadi: burna zgodovina kina Bem

Le malo umetniških kinematografov v Budimu je preživelo revizijo kinematografov, vojne, spremembe, ki jih je povzročila sprememba režima, in pojav multipleksov. Kljub vsemu ima skoraj 120 let star kino Bem še vedno navdušeno občinstvo ljubiteljev filma, čeprav se je že od njegove ustanovitve večkrat kazalo, da se bo kinodvorana morala dokončno zapreti. Odkrijte njegovo pustolovsko zgodbo!

Potovati moramo v preteklost v leto 1908, v srečne čase miru v Budimpešti, da začrtamo zgodovino odprtja današnjega kina Bem. Prvi lastnik kina na bulvarju je bil Béláné Szlatényi, ki je v Budimpešti odprl novo redno prizorišče za kinematografe pod imenom Helios. Prva zlata doba kinematografov v prestolnici je nastopila v 1910-ih, ko so se odprle prve stalne dvorane za predvajanje, v katerih so si lahko gledalci ogledali neme filme vse do izida zvočnih filmov leta 1929.

Po nekaj letih zaprtja je prenovljeni kino leta 1934 ponovno odprl vrata pod imenom Admiral, pet let kasneje pa so imena prestolnih kinodvoran madžarizirali in se tako preimenovala v Adria. Adriin vzpon ni trajal dolgo, po nacionalizaciji je dobil ime, ki ga uporablja še danes, novo ime pa je prineslo tudi nov repertoar: nadaljeval je svoje vsakdanje življenje kot otroški in mladinski kino. Med drugim je bila tukaj predvajana priljubljena oddaja Hahó, Öcsi (1971).

Leta 1979 je bil Kino Bem popolnoma prenovljen: prenovljena in razširjena je bila dvorana, zamenjan je bil prezračevalni sistem in bojler ter dodane nove sedežne garniture, podloge in reklamni panoji za prenovljeno (komunistično) zasnovo.

V času menjave režima so v kinu Margit Boulevard prišli v ospredje umetniški filmi, ki je do leta 2009 deloval kot art kino. V začetku tisočletja je življenje postalo živahnejše: organizirani so bili otroški programi, razstave, literarni večeri, takrat so potekali celo lastni filmski klubi. Med letoma 2009 in 2016 tu niso predvajali nobenih filmov, vendar je Margit körút 5/b svoje goste še naprej sprejemala kot pub.

V letu 2016 je na veliko veselje domačih kinematografov ponovno odprl svoj stari kino, kjer lahko vsak teden izbiramo med izjemnim repertoarjem: predvajajo se tudi filmske klasike, umetniški filmi, risanke in premierni filmi. Izbirate lahko med tremi termini predvajanja od ponedeljka do četrtka in štirimi od petka do nedelje po ceni vstopnice 2.500 forintov. Poleg projekcij gostijo tudi manjše koncerte in filmske klube.