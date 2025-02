6 posebnih spominskih muzejev v Budimpešti vrednih ogleda

Različni muzeji prestolnice se poklonijo največjim Madžarom, od Ferenca Liszta do Mikse Rótha do Gizija Bajorja.

Spominski muzej Ady

Zadnje prebivališče Endreja Adyja je bilo na Veres Pálné utca 4-6. Najdemo jo pod številko 1, kjer je pesnik živel od jeseni 1917 do svoje smrti s svojo ženo Berto Boncza ali kot jo spominja madžarski literarni spomin: Csinszka. Ob stoletnici Adyjevega rojstva je Literarni muzej Petőfi leta 1977 v stanovanju v središču mesta pripravil razstavo, ki prek osebnih predmetov ponuja vpogled v vsakdanje življenje para. Posebna instalacija v spominskem muzeju predstavlja ljubezen Adyja in Csinszke, redno pa se organizirajo razburljivi programi, vodeni ogledi in literarni večeri.

1053 Budimpešta, ulica Veres Pálné 4-6.

Bartókova spominska hiša

Bartókova spominska hiša v Pasarétu, kjer je med letoma 1932 in 1940 živel in ustvarjal svetovno znani skladatelj, obiskovalce pozdravlja z novo stalno razstavo. V spominski hiši je nastala sodobna, interaktivna razstava, ki jo dopolnjuje koncertna dvorana z odlično akustiko, ki javnosti predstavlja eno najbolj znanih madžarskih zapuščin. Spoznamo lahko Bartókov pravi obraz in njegovo delo kot zbiratelj ljudske glasbe, razstava pa osvetljuje tudi, kakšna je bila vila Pasarét, ko je skladatelj tu živel.

1025 Budimpešta, ulica Csalán 29.

Bavarski muzej igralcev Gizi

Igralski muzej Bajor Gizi je bil ustanovljen leta 1952 na pobudo Hilde Gobbi, danes pa je razstavni prostor Muzeja in inštituta za zgodovino gledališča. Gizi Bajor se je v neobaročno hišo preselila leta 1933 in stavba je hitro postala priljubljeno zbirališče za svet umetnosti Budimpešte. Ob prvi obletnici igralkine smrti so tukaj odprli prvi Budimpeštanski muzej igralcev. Prvotno je obsegal le eno sobo, a so ga z leti nenehno širili. Stalna razstava z naslovom Lepa hiša, sredi velikega parka … spominja na nekdanjo lastnico hiše Gizi Bajor in ustanoviteljico muzeja Hildo Gobbi, razstava z naslovom Zakulisje pa predstavlja gledališki ustvarjalni proces.

1124 Budimpešta, ulica Stromfeld Aurél 16.

Spominski muzej Liszta Ferenca in raziskovalno središče

Na pol poti med Oktogonom in Kodályjevim krogom se v stavbi Stare glasbene akademije nahaja Spominski muzej Liszta Ferenca. Spominski muzej zvesto hrani zadnji dom Ferenca Liszta v Budimpešti in spomine nanj, kjer je živel med letoma 1881 in 1886. Muzej je po eni strani vstop v preteklost, po drugi strani pa izjemno razburljivo popotovanje, kjer si lahko pobliže ogledamo originalna glasbila, pohištvo, knjižno in notno zbirko ter osebne predmete Ferenca Liszta. Poleg stalne razstave vam muzejski izobraževalni programi in občasne razstave pomagajo, da se še bolj potopite v življenje Ferenca Liszta.

1064 Budimpešta, ulica Vörösmarty 35.

Literarni muzej Petőfi

Obisk literarnega muzeja Petőfi je skoraj obvezen program za ljubitelje literature. Nerazkrit cilj muzeja je poleg čim bolj celovitega zbiranja in raziskovanja madžarske literarne dediščine vsestransko predstaviti klasično in sodobno madžarsko književnost tistim, ki jih zanima. Ob 200-letnici rojstva Sándorja Petőfija si lahko pesnikovo življenje in delo ogledamo na domiselni stalni razstavi.

1053 Budimpešta, ulica Karolyi 16.

Spominska hiša in zbirka Miksa Rótha

Enega najslavnejših industrijskih umetnikov preloma stoletja ne imenujejo zaman mojster barv. Osupljiva osvinčena steklena okna in bleščeči mozaiki Mikse Rótha so znani po vsem svetu, njegova najbolj čudovita dela pa si lahko ogledate v njegovem nekdanjem domu, stavbi ob železniški postaji Keleti. V spominski hiši na Ulici Nefelejcs 26 si lahko ogledate mojstrova najbolj znana dela, ki so bila poleg številnih osebnih predmetov razstavljena na svetovnih razstavah.

1078 Budimpešta, ulica Nefelejcs 26.