11 otroških in mladinskih knjig o Budimpešti, če se želite potopiti v pravljični svet prestolnice

Naslednje pravljične knjige, brskalniki in mladinski romani ponujajo vpogled v pravljični, poseben svet Budimpešte. Lahko ste prepričani, da ne bodo samo otroci, ampak tudi odrasli imeli enako izkušnjo brskanja po njih.

Dániel Labrosse – Labrosse Nicole – Lili Farkas-Zentai: BUDA + PEST OD LABROSSE – Fierce brskalnik

Bi si radi ogledali Budimpešto kot še nikoli? Peštanska princesa in budimski princ se odpravita na pustolovščino skrivalnic na dvanajstih živahnih lokacijah v Budimpešti. Njihova skrivališča vas povabijo v mestni vrvež na obeh bregovih Donave, kjer okolico naseljujejo razburljivi, nenavadni liki. Jih najdete na risbah? Pridružite se jim na sprehodu s posebnim vzdušjem! Prelistajte in preiščite mestni vrvež, da postanete del te neverjetne pustolovščine!

Turbuly Lilla: Zajček iz vrta Károlyi

Ste že kdaj slišali za Karcsija, slavnega zajčka iz vrta Károlyi, ki se je na lep pomladni dan pojavil v zelenem parku v središču Budimpešte? Dzseni in Huba, dve mali sošolki, sta tu pogosto preživeli popoldne, se gugali, tekali naokoli in včasih čofotali v vodnjaku, če Piroska, vojak stražar v parku, ni gledala. Temno sivega zajčka sta našla v grmu in si ga zelo želela obdržati, vendar ga nobeden od njiju ni mogel odnesti domov. Zgodba Turbuly Lille, dobitnice zlatega globusa, govori o tem, kako se lahko zaradi zajčka brezdomca združijo najrazličnejši ljudje: mama, ki je alergična na vse, parkeljnik, ki spoštuje pravila, mračna stara gospa, ki rešuje križanke, in brezdomni mojster.

Zsolt Vidák: Brskalnik Budimpešte – ulice Budimpešte

Dvojezični brskalnik nas popelje po čarobni in izjemni Budimpešti. Povsod so nenavadne zgradbe, nenavadni mimoidoči izven mesta in smešni znaki. Lokacije so lahko prepoznavne, a drugačne, bolj pravljične kot v resnici. A poglejte: „nepazljivi” grafični oblikovalec (ki nastopa na več straneh!) se je večkrat zmotil v ponavljajočih se detajlih, zato je vredno skrbno prelistati strani. In na dnu strani so vprašanja v pomoč pri iskanju in razpravi. In ne pozabite poiskati Gyurija, pobeglega papagaja, na vsaki strani knjige! Potopite se v igro na ulicah Budimpešte!

Naslov: Kinga: Storyteller Budapest

Budimpešta je eno najbolj barvitih in razburljivih mest, ki se tako hitro spreminja, da mu je težko slediti! Bi radi razvozlali njegove skrivnosti? Nato se obrnite na to knjigo – ne glede na to, ali se sprehajate sami kot odrasli, z družino ali na razrednem izletu –, saj boste s pomočjo številnih slik, zemljevidov in interaktivnih nalog zagotovo spoznali vsak kotiček mesta. Za tiste, ki mesto obiščete z otroki, je v knjigi tudi šest lahkih (približno uro in pol) sprehodov »lov na zaklad« ter iskanje levov, ki simbolizirajo mesto, in predstavitev mini kipov.

Csilla Gévai: Medtem ko potujemo

Medtem ko se vozimo s tramvajem, metrojem, trolejbusom, vzpenjačo ali zobatim kolesom, se lahko naučimo … zakaj je metro rdeč, kako delujejo tekoče stopnice, zakaj je trolejbus 72 najboljša pot in koliko vrst odjemnikov toka obstaja. In ko pristanemo, se lahko sprehodite po hribu Gellért, posedite na bregu Donave ali naredite piknik v gozdu Kamara. V pravljici Csilla Gévai, Baranyai r. Z Andrásovimi budimpeštanskimi risbami lahko znova odkrijemo Budimpešto – skupaj z otroki. V vsakem poglavju najdemo pot, ki ji moramo slediti. Potujmo po njih, preberimo zgodbe in se naučimo veliko s pomočjo Doma, Pannija in Nanuka, malega Eskima. Ker je dobro dopustovati v Budimpešti!

Panka Pásztohy: Zgodba o škodljivcu – za babice in vnuke

Obstaja punčka, ki se rada guga in sanja na domačem vrtu, zelo rada pa obišče svojo babico v velikem mestu. Do babičine hiše te pripelje dvigalo, pred njenim oknom vozi tramvaj, ob velikanski hiši pa ne teče potok, ampak dere Donava. Živalski vrt, mostovi, železniška postaja, tržnica: toliko vznemirljivih lokacij, skozi katere se lahko skupaj sprehodita, se držita za roke, pogovarjata, medtem ko se čudita majhnim lepotam mesta.

Borcsa Fiala: Budimpeštanska nočna mora

Zima se bliža koncu, a se nad Budimpešto zgrinjajo vse večji in temnejši oblaki megle. Po mestu mrgoli roj agresivnih vran. Črnodlaki psi se nenadoma pojavijo iz globine vrat in lajajo. Večino najstnikov mučijo nočne more in se izčrpani opotekajo od razreda do razreda. Nič drugače ni na srednji šoli Feszty Masa, ki pade v oči običajno energični Sári, glavni urednici dijaškega časopisa. Odloči se, da bo s pomočjo neprespanih časopisnih kolegov in ekscentričnega Gusa, dobrega prijatelja tukaj obstalih duhov iz onostranstva, razvozlal izvor nočnih mor, ki jih mučijo že dva meseca. Po sledi satansko zlobnega Bitja, ki počasi požira mesto, študentska skupina raziskuje skrivnostna podzemna mesta Budimpešte. Sarah in njeni prijatelji raziskujejo globine rezervoarjev, ječ in grobnic ter na koncu poberejo boj proti terorju, ki terorizira najstnike.

János Mészáros – Rita Jánosi-Halász – Sarolta Entz: Potepanja po Budimpešti

Muzejska miška in njegov bratranec zdaj ne obiskujeta muzeja, ampak ulice Budimpešte. Izkazalo se je, da je Muzejska miška v Budimpešti vsaj tako dobro pripravljena kot v umetnostni zgodovini. In bratranec ni nič manj literarni pisatelj.

Judit Berg: Dva mala dinozavra v Budimpešti

se spomniš Trikó in Nyamm, mala dinozavra iz obdobja barvic, sta bila na poti v Budimpešto z vlakom, ko smo se z njima razšli. Ko končno prispejo, se soočijo z neštetimi nevarnostmi: napade jih krvoločna mačka, izogibati se morajo smrdljivim avtomobilom, za povrh pa na Trgu herojev na svoj plen čaka velikanski dinozaver s krili. ali ne? Na srečo jim Matyi, ta ljubki mali strokovnjak za dinozavre, pomaga krmariti po našem svetu. Med svojimi dogodivščinami spoznajo zgodovino dinozavrov in šolskega življenja, nekatere znamenitosti Budimpešte in se celo odpravijo na razredni izlet, kjer srečajo črnega viteza in kdo ve, kje bodo spet končali!

Éva Trogmayer: Frida in Gubanc v Budimpešti

Predstavljajte si, kako bi bilo videti Budimpešto iz ptičje perspektive! Nekaj je gotovo: z vidika pustolovskega kanarčka Fride in nagajivega vrabčka Gubanca mesto ni nikoli dolgočasno. Pridružite se jim na razburljivem potovanju, ki vas popelje od Trga herojev, preko stavbe parlamenta in botaničnega vrta, vse do Zahodne železniške postaje. Na poti srečata pretkanega mačka Gizdo in nečimrnega vodjo vran, obenem pa odkrivata skrivnosti Grajskega griča, nekdanjega zbirališča čarovnic, in posebnega pokopališča, kjer nihče ne počiva v miru. Ta knjiga je lahko razburljivo branje ne le za otroke, ampak tudi za odrasle, saj je polna zanimivih dejstev o ikoničnih lokacijah in zgradbah Budimpešte.

Erika Bartos: Zbirka knjig Brown in Budapest

Serija v šestih zvezkih tematsko in pravljično predstavlja zanimive kraje Budimpešte za otroke: trge, zgradbe, muzeje, bolj znane znamenitosti in zanimivosti, ki čakajo, da jih odkrijete. Vsakemu zvezku je priložena fotografska knjižica dejavnosti s številnimi igrivimi nalogami in bogatim foto gradivom. Za serijo je Erika Bartos marca 2022 prejela gradbeno strokovno priznanje, nagrado Desert Rose.