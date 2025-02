Na brezplačnih sprehodih lahko odkrivamo XI. okrajne zaklade

Med marcem in oktobrom se lahko udeležimo XI. na vodenih sprehodih, ki tavajo po okraju, in to brezplačno.

Madžarsko združenje za okoljsko izobraževanje in lokalna vlada organizirata sprehode na 8 različnih lokacij v okrožju, da zainteresiranim predstavita naravne in kulturne vrednote Újbude.

Sprehodi se začnejo ob sobotah zjutraj ob 9. uri in trajajo približno 2-3 ure. Udeležba je brezplačna, vendar je potrebna prijava. Registrirate se lahko na e-naslovu victor.andras@ujbuda.hu, ne prej kot 20 dni pred datumom danega sprehoda.

Lokacije in datumi brezplačnih sprehodov Újbuda

Območje Villányi út in Ménesi út – 1., 8. marec 2025.

Budimski arboretum – 22. marec, 6. september 2025.

Gellért Hill – 29. marec, 5. april 2025.

Mount Rupp – 12. april 10. maj 2025.

Jezero brez dna – 26. april, 3. maj 2025.

Jez Kopaszi – 31. maj 10. junij 2025.

Od mostu svobode do Infoparka – 13., 20. september 2025.

Od Gellért tér do Móricz Zsigmond körtér – 27. september, 4. oktober 2025.