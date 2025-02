8 nenavadnih dogodkov joge v Budimpešti, kjer lahko februarja premaknete vsak del sebe

Tudi v Budimpešti februarja ne bo manjkalo nenavadnih tečajev joge. Če bi radi premaknili ves svoj hrustanec, vam priporočamo dogodke joge, o katerih sanjate z edinstvenim konceptom na naslednjih posebnih lokacijah.

Flow&Glow: Joga v svetu Moneta | Dvorana BOK (13. februar 2025)

Glede na velik uspeh bo nenavaden dogodek joge Flow&Glow, povezan z razstavo Monet, ponovno potekal 13. februarja. V eni največjih in najbolj čudovitih sob poglobljene razstave Monet, ki je našla dom v dvorani BOK, si lahko napolnite baterije v okviru lahke in tekoče joge s počasnim tokom, z roko v roki s slikarjevimi animiranimi deli. Razred je idealen tako za začetnike kot za napredne študente, vendar ne pozabite na podlogo za jogo doma!

Yoga Weekend powered by ELLE (14. – 16. februar 2025)

Od 14. do 16. februarja bo v Retreat centru Normafa spet vse o jogi in njenih pozitivnih učinkih. Med vikendom joge, ki ga organizira ELLE, se tri dni izmenjujejo tečaji joge, delavnice in predavanja, tako da boste imeli priložnost preizkusiti številne vrste joge in tečajev joge. Vikend vam daje celo možnost, da se odpravite na popoln umik, saj lahko tokrat unovčite tudi spalno karto za program.

Joga z Adele Jordan | Muzej lepih umetnosti (15. februar 2025)

15. februarja lahko izvajate jogo z igralko Adél Jordán na zelo edinstveni lokaciji, v okrašeni dvorani romunske dvorane Muzeja lepih umetnosti. Dinamični razred, ki zajema 90 minut, se bo osredotočil na harmonijo telesa in duše, vadbo, sprostitev, likovno umetnost in kulturo. Razred je priporočljiv tudi za začetnike, vendar se prepričajte, da se pripravite s podlogo za jogo!

Kitty Yoga | Green Pole Budimpešta (15., 22. februar 2025)

Spodbujen z uspehom Puppy Yoge, ljubitelji mačk ne bodo več brez tematskega tečaja joge. 15. in 22. februarja bi se lahko napolnili v družbi mačjih mladičev, ki so na voljo za posvojitev v studiu Green Pole, tako da, če vam eden od mačjih mladičev trajno ukrade srce med dvema vajama joge, je možno tudi začeti posvojitev. Na program se lahko predhodno prijavite preko Instagram sporočila.

Joga v gaju | Etnografski muzej (19., 26. februar 2025)

Februarja boste imeli priložnost dvakrat okusiti blagodejne učinke joge v pritličju Etnografskega muzeja. 19. februarja lahko z glasbeno pretočno jogo okrepite mišice in premaknete ves hrustanec, 26. februarja pa dinamično jogo in raztezanje. Prav tako je vredno pripraviti za razred z joga mat, tanek hoodie in osvežilne pijače.

Love Yourself Yoga&Brunch in Jónás (23. februar 2025)

V priljubljenem zavetišču za craft pivo v parku Bikás, Jónás, vas zjutraj 23. februarja povabijo na malico v kombinaciji z vadbo joge. Skupna vadba joge bo trajala od 9. do 10. ure, nato pa lahko prazna skladišča v gibanju napolnite z avokadovim toastom, kavo ali čajem in osvežilno limonado, ponujeno z jajci in šunko serranos. V razred so vabljeni vsi začetniki in intermediati z vzmetnicami.

Face Yoga workshop | DownDog Yoga Studio (23. februar 2025)

Tudi med nenavadnimi tečaji joge velja obrazna joga za resnično edinstveno, kar lahko tokrat preizkusite v 3-urni delavnici, ki jo vodi igralka Laura Döbrösi 23. februarja. Ob tej tematski priložnosti bodo v središču čelo in „angry” gube, tako da, če ste se vedno zanimali za naravno in trajnostno lepoto, boste v studiu Hűvösvölgy Delavnice joge Downdog! Prav tako se je vredno pripraviti na delavnico z zvezkom in ogledalom v velikosti obraza.

Tehno Yoga | UV Yoga | Akvárium klub (24. februar 2025)

Namesto običajnega glasbenega ozadja za jogo se lahko 24. februarja v Akvárium Klubu v Nagyhalli preselite v techno. Dogodek joge, začinjen z neonsko poslikavo telesa in UV-lučmi, se zaključi z globoko sprostitvijo. Ne puščajte svojih podlog za jogo in puloverjev za sprostitev doma!