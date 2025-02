Sprostitev v Pilisu: 6 očarljivih skrivališč v objemu gora, ki se prebujajo iz zimskega spanca

Ni vam treba potovati daleč od prestolnice, da bi se umaknili v naravo. Dovolj je, da se odpravite proti gorovju Pilis, ki je na dosegu roke, ki je polno očarljivih penzionov, kjer lahko od blizu uživate v pristopu pomladi.

Csobánka – Barangoló Vendégház Gostišče

Barangoló Vendégház čaka ljubitelje narave v Csobánki, v osrčju Pilisa, na robu gozda, na mirno sprostitev v čudovitem okolju. Namestitev je idealna izbira za pohodnike in tiste, ki imajo radi aktivno rekreacijo, saj se nahaja ob odseku OKT-15, ob vznožju Kis-Kevélyja.

Panorama Apartman Pilisszántó

Če še vedno želite mir narave pozimi, je namestitev na pobočju Pilisszántó odlična izbira za oglede v okolici. Daleč od mestnega hrupa, v objemu gozda in v kraljestvu tišine, se lahko sprostite iz vsakdanjega veveričjega kolesa in si napolnite baterije v mehkem naročju narave.

Pilis lelke Vendégház Gostišče

Pilis lelke Vendégház je dom miru in pomlajevanja v bližini Esztergoma, v objemu Pilisa in Donavskega ovinka, ki čaka na vse, ki bi se radi sprostili v največjem udobju. Goste čaka moderno, stilsko pohištvo in družinsko vzdušje, pa naj gre za romantično sprostitev, pitje vina s prijatelji ali ogrevanje po pohodništvu.

Pilis Kabin

V kraju Pilisszántó, ob vznožju Pilisa, le 40 minut od Budimpešte, bi lahko pobegnili iz sivega vsakdana v namestitvi, ki zagotavlja sodobno udobje in izžareva vzdušje gozdne lesene hiše. Središče hiše je dnevna soba, kjer lahko uživate v veličastnem razgledu skozi ogromna okna ali film, medtem ko se stiskate skupaj.

Gostišče Messzelátó

V Pilisu vas čaka pravljično samostojno gostišče, ki ga je vredno obiskati ne le zaradi čudovite panorame, temveč tudi jacuzzi in savna poskrbita za popoln oddih. Stanovanjska stavba, zgrajena iz hlodov na nekdanji novinarski hiši, ponuja 8 gostom možnost sprostitve. V gostišču, skritem v majhni vasici vreč, je tudi vinska klet.

Dva borova podijska kamna

Čarobna lesena hiša se nahaja na eni izmed najbolj priljubljenih destinacij v državi, Dobogókő, od koder čakajo čudovite pohodniške poti in neverjetne panorame. Pred moderno, maksimalno zasebno namestitvijo se lahko v hladnih zimskih večerih ogrejete v lastnem jacuzziju, zahvaljujoč ogromnim oknom pa lahko celo uživate v bližini gozda iz postelje.