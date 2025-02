Zimsko potovanje v Sopron: 9 nenavadnih znamenitosti v mestu zvestobe

Sopron, zgrajen na rimskih ruševinah in eno najpomembnejših svobodnih kraljevih mest v srednjem veku, je popolna destinacija v najhladnejšem letnem času, saj bo staro mestno jedro s svojo bogato zgodovinsko preteklostjo, zanimivimi razstavami, naravnimi zakladi in pohodniškimi potmi na tem območju zagotovo naredilo vaš čas tukaj nepozaben.

Gasilski stolp

Gasilski stolp, viden s skoraj vseh mestnih točk, je z razlogom postal eden od simbolov mesta zvestobe: njegova čebulasta kupola, bogato okrašena z baročnimi elementi, renesančni okrogel balkon in okrasje z dvoglavim orlom ga uvrščajo med umetnostnozgodovinske zaklade. 58 metrov visok gasilski stolp, ki je tudi simbol mesta Sopron, je bil zgrajen v 13. stoletju, nato pa je bil med letoma 2009 in 2012 deležen obsežne prenove, pri kateri so ohranili njegov prvotni značaj, tako da ga lahko še danes občudujemo v vsem njegovem sijaju. Stavba ni vredna ogleda le od zunaj, ampak je vznemirljiva tudi od znotraj: v kleti si lahko ogledamo izkopane ostanke nekdanje jantarne ceste, rimski vratni stolp in dele obzidja iz Árpádove dobe, z balkona pa je čudovit razgled na mesto, ob lepem vremenu pa celo na Alpe.

9400 Sopron, Glavni trg 5.

Ciklamna naravoslovna pot

Čaka nas razburljiv pohod, strma pobočja in gosti borov gozd na prvi naravoslovni poti v državi tudi pozimi, ki se vije približno 9 kilometrov nad Šopronom. Od Lővéreka, sledimo ciklamnemu znaku, pridemo do Deák-kuta, ki je dobil ime po luteranskih študentih, nato pa se od tu s težavo prebijemo po strmi poti skozi čudovit borov gozd. Nato, ko zapustimo park Trianon, sledimo modri tabli, počasi prispemo do rekonstruirane starejšeželeznodobne gomilne grobnice, dokler nas pred pobočjem, ki vodi nazaj, ne zaslepi čudovita panorama razglednega stolpa Várhely. Razgibano in razburljivo pot je vredno raziskati tudi v hladnejših mesecih, saj je zaradi zasnežene pokrajine izlet še bolj čaroben.

Charles Lookout

Če potujete z mlajšimi otroki, je ena najbolj priljubljenih pohodniških destinacij v Sopronskem gorovju odlična izbira, saj je zlahka dostopna tako peš kot z avtomobilom, od parkirišča do razgledišča pa vodi asfaltirana sprehajalna pot. Razgledišče Károly je dobilo ime po znamenitem sopronskem tiskarju Károlyju Romwalterju, ki je v prostem času rad pohajal po okolici in je leta 1876 dal na lastne stroške zgraditi leseno razgledišče na 398 metrov visokem griču Váris. Po njegovi smrti so hrib Váris v njegovo čast preimenovali v Károly Heights, kjer so leta 1936 slovesno odprli naslednika nekdanjega razglednega stolpa, trinadstropni kamniti razgledni stolp. Z dvonadstropne strešne terase razglednega stolpa se odpira čudovit razgled na okolico, v manjših prostorih v stavbi pa je urejena spominska razstava v čast tamkajšnjim gozdarjem in botanikom.

9400 Sopron, Charles Hill

Muzej Sopron

Zaradi bogate zgodovine se mesto ponaša s številnimi zakladi, ki si jih lahko ogledate na različnih razstavah v muzeju, odprtem 5. oktobra 1913. Zbirka, ki se je v 20. stoletju nenehno širila, je hitro prerasla prvotno lokacijo, zato so se nekatere razstave preselile v drugo stavbo, trenutno pa deluje 11 razstavnih prostorov. Razstave ponujajo vpogled v različne teme, ki zajemajo večino mestne zgodovine, tradicij in umetnosti, od najdb iz rimskega obdobja do prve farmacevtske razstave v državi do pekarskega muzeja, ki hrani gastronomske zaklade. Tudi letos ne bo manjkal že tradicionalni valentinov program, saj si lahko zaljubljenci 14. februarja znova izrečejo romantične zaobljube v Gasilskem stolpu, najlepši točki najzvestejšega mesta.

9400 Sopron, Glavni trg 8.

Kopel Tómalom

Nedaleč od središča mesta Sopron smo že v 1470-ih in 1480-ih letih lahko videli Tómalm, kjer je bilo leta 1842 prvič postavljeno javno kopališče. Danes lahko na družinam prijaznem obalnem območju čofotate v vodo z 200 metrov dolgega, betoniranega in travnatega dela plaže, in medtem ko v poletni pripeki predstavljajo vrhunec jezerska kopel ter možnost izposoje pedalina, kajaka in čolna, pozimi notranje kopališče in wellness poskrbijo za popolno sprostitev in počitek.

9407 Sopron, Erdőalja u. 1.

Botanični vrt Sopron (Univerzitetna zbirka živih rastlin)

Lepo vzdrževan vrt obdaja stavbo Univerze v Sopronu, po katerem se obiskovalci, željni narave, lahko brezplačno sprehajajo skozi vse leto. Rastlinsko zbirko, ki je od leta 1978 pod naravovarstvenim varstvom, lahko raziskujemo po učni poti s 16 postajami, na poti pa lahko poleg številnih rastlinskih vrst srečamo tudi živali, ki se skrivajo

na vrtu.

9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.

Vzorčni park okrožja Sopron

Zahvaljujoč brezplačnemu parku modelov gradu Sopron, ki se nahaja ob Elizabetinem vrtu, nam ni treba niti za trenutek zapustiti mesta zvestobe, da bi si ogledali okoliške znamenitosti, saj park modelov, ki obsega več kot 800 kvadratnih metrov, predstavlja 32 gradov Sopron. Tam so postavili majhno repliko določene atrakcije. Poleg gradov, dvorcev, cerkva in ikoničnega gasilskega stolpa lahko med drugim obiščemo tudi grad Lábasháza in grad Eszterházy v Fertődu.

9400 Sopron, ulica Bánfalvi 2.

Čarovniška pravljična pot

Pogumni lovci na zaklade se lahko podajo na pot, obdano s čarovniškimi zgodbami, lokalnimi legendami in začinjeno s spretnostnimi igrami v Sopronskem parku, kjer lahko ob igri na 900 metrov dolgi pravljični poti spoznajo vse o gozdnih živalih in rastlinah. Začne se s pravljično brunarico, kjer lahko raziskovalci takoj najdejo zemljevid zaklada, ki jim bo v pomoč. V čarobnem gozdu jih čakajo pravljična voda in vraževerna polena, naučijo pa se lahko tudi najstarejše čarovniško vabljive melodije in celo preberejo pravila uporabe metel v Veliki čarovniški knjigi.

Arheološki park Scarbantia

Elipsasto obliko mestnega jedra Soprona lahko zasledimo že od starih Rimljanov, kot v 4. stoletju. Zapuščina njene predhodnice Scarbantia iz 14. stoletja, ki so jo ustanovili Rimljani, je še danes med nami, v mestu pa je še danes mogoče videti dolge odseke obzidja, ki so jih zgradili in ki se je skozi stoletja povečalo v tri linije in je služilo tudi obrambni funkciji. Med njimi na ulici Városház leži vrt rimskih ruševin, ki je nastal zaradi arheoloških izkopavanj v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Nato je II. Odkrili so mestno cesto iz 16. stoletja, rimskodobno stanovanjsko stavbo in bronasto kovaško delavnico, tako da vas sprehod po okolici lahko popelje na pravo popotovanje skozi čas.

9400 Sopron, ulica mestne hiše. 6.