Pravljična poroka: 5 razkošnih poročnih prizorišč v slikoviti deželi

Pravljična poroka so sanje vsakega para in izbira popolnega prizorišča je ključna za uresničitev teh sanj. Slikovita pokrajina naše dežele ponuja nešteto čarobnih priložnosti, pa naj gre za romantične gradove, jezerske panorame ali gorske idile. Tukaj je 5 veličastnih lokacij, kjer bo vaš veliki dan zagotovo nepozaben!

Vinarija Haraszthy, Etyek

Čarobno, intimno okolje restavracije Matador vinarije Haraszthy, ki se nahaja na osupljivih gričih Etyeka, je popolno prizorišče za poročne obrede, sprejeme in gala večerje. Da bi pari v miru uživali v trenutku, so v restavraciji pozorni tudi na najmanjše podrobnosti, pa naj gre za okolje, postrežbo ali gastronomska doživetja. Njihova ponudba gurmanskih poročnih menijev in vin, ki se odlično prilegajo k hrani, bodo naredili vaš veliki dan še bolj nepozaben. Njuna strokovna organizatorka dogodkov in porok bo paru na vse načine pomagala, da bosta po svojih zamislih načrtovala enega najlepših dni v skupnem življenju! Za več podrobnosti nas kontaktirajte na naslednji e-naslov: info@hpv.hu.

2091 Etyek, Öreghegy 3108. hr.

Nest Cottage Estate, Balatonszőlős

Nest Cottage Birtok, ki se nahaja v kraju Balatonszőlős, na slikovitem podeželju severne obale Blatnega jezera, je popoln kraj za romantične poroke in ekskluzivne dogodke. Ugnezdeno v objemu vinogradov, posestvo pričakuje svoje goste z osupljivo panoramo, prostornimi notranjimi prostori in tremi terasami ter tako nudi posebno vzdušje v vsakem letnem času. Sodobno, a naravi blizu prireditveno prizorišče se lahko v celoti odpre na 190 m² veliko teraso, ki lahko sprejme največ 150 ljudi, tako da se notranja in zunanja doživetja prepletata v popolni harmoniji. Mladoporočenca in njune goste na posestvu čaka vrhunsko gastronomsko doživetje s prefinjenimi jedmi. Na voljo je 7 dvoposteljnih sob, namestitev za dodatnih 26 oseb pa je na voljo na sosednjem posestvu Casa Christa. Njihov wellness nudi popolno sprostitev, vključno s finsko savno in zunanjim jacuzzijem.

8233 Balatonszőlős, ulica Izabella

Dvorec Etyek

Se pripravljate na veliki dan svojega življenja? Bi radi doživljali trenutke priprav gladko in veselo? Za lokacijo vam ni treba skrbeti! Izberite Etyek Manor, kjer vas bo resnično pripravljena, umirjena ekipa podpirala od priprav do srečnega da. Poročni trendi se nenehno spreminjajo, a naravna prizorišča ostajajo v modi. Zato je čudovito večhektarsko posestvo Etyek Kúria odlična izbira, saj je zaradi bližine velikih mest lahko in ugodno dostopno za sorodnike in prijatelje, a se lahko počutimo, kot da smo prispeli v daljni, osamljeni raj. Zahtevajte ponudbo na naslednjem e-poštnem naslovu:

wedding@etyekikuria.com

2091 Etyek, ulica Báthori 21.

Grad Wenckheim, Szabadkágyós

Grad Wenckheim, ki se nahaja v kraju Szabadkígyós v okrožju Békés, je pravljično prizorišče za poroko, ki navdušuje pare s svojim čarobnim vzdušjem in zgodovinsko eleganco. Neorenesančni grad, zgrajen v poznem 19. stoletju, s svojimi romantičnimi stolpi, okrašenimi dvoranami in slikovitim angleškim vrtom zagotavlja popolno kuliso za vaš veliki dan. Grajski salon je lahko prizorišče elegantnih večerij, prostrani park je osupljiva kulisa za obrede na prostem, posvečena kapela pa cerkvene obrede. Očarljivost zgodovinske zgradbe, čudovita narava in ekskluzivno vzdušje zagotavljajo, da bo poroka nepozabno doživetje. (x)

5712 Szabadkígyós, ulica Áchim András 23.

Rekreacijski park Nádas, Vasad

Če iščete pravljično poročno prizorišče ob obali, je Nádas Pihenőpark idealna izbira. Izbirate lahko med tremi ekskluzivnimi, naravnimi lokacijami, ki so kot nalašč za manjše in velike poroke. Sobe Panorama, soba Lake Park in čolnarna pričakajo goste s prostornimi prostori, medtem ko bujno zelenje, naravna svetloba in dih jemajoča pokrajina ustvarijo čarobno vzdušje za veliki dan. Dodatna prednost prizorišča je, da ima na voljo številne zasebne obalne in vodne lokacije, ki zagotavljajo neprimerljivo kuliso za vaše intimne trenutke in popolne poročne fotografije.

2211 Vasad, ulica Monori 100.