Nova, poglobljena razstava dinozavrov v Budimpešti: prazgodovinska bitja v naravni velikosti napolnjujejo Biodome

Šest tednov bodo premikajoči se velikani dinozavrov in realistične prazgodovinske živali napolnili monumentalne prostore Biodóma.

Budimpeštanski živalski vrt in botanični vrt vas med 14. februarjem in 30. marcem vabita na popotovanje v prazgodovinski svet. Razstava, poimenovana Őslény körút 16, spominja na svet mezozoika, srednjega obdobja geološke zgodovine.

Premični modeli v naravni velikosti, VR prazgodovinske dogodivščine, paleontološko mini igrišče, tematske filmske projekcije in znanstvena predavanja vam pomagajo predstavljati prazgodovinske živali minulega sveta.

Na razstavi dinozavrov lahko odkrijete znane in manj znane, a še bolj zanimive dinozavre, pa tudi prazgodovinske plazilce in leteča bitja, ki so živela v istem času z njimi, okusimo pa tudi rezultate domačih raziskav dinozavrov. Prazgodovinsko izkušnjo dopolnjujejo interaktivna izkopavanja in različni izobraževalni programi.

Posebnost je tudi ta, da lahko obiskovalci v delu poglobljene razstave poleg prazgodovinskih bitij srečajo tudi zmaje, saj legende, verovanja in pripovedi, povezane z njimi, temeljijo na napačno identificiranih kosteh prazgodovinskih živali, najdenih pred rojstvom sodobne znanosti.