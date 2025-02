7 edinstvenih Valentinovo dating prizorišča in programi v Budimpešti

Budimpešta ponuja ljubiteljem nešteto posebnih doživetij na valentinovo. Če ste letos iskali resnično edinstveno prizorišče ali program za zmenke, smo zbrali sedem posebnih idej, da bi ta dan naredili nepozaben.

Piratski imperij – Pirate Empire

V edinstveni tematski restavraciji Budimpešte je vse o vznemirljivem, včasih mističnem svetu strašnih piratov. Piratski imperij je lokacija, ki si jo morajo ogledati ljubitelji filmov Pirati s Karibov, saj oprema odlično prikliče tisto, kar vidite v filmih, vzdušje pa izboljšajo piratske melodije v ozadju. Uživate lahko v božanskih pojedinah z različnimi domišljijskimi imeni (Barbarossina izdaja, vizija Tie Dalme, Blackbeardova pojedina) v spektakularnem piratskem pristanišču, v kabini piratskega kapitana ali celo na krovu piratske ladje, nepozabno doživetje zmenkov je zagotovljeno povsod!

1065 Budimpešta, Nagymező utca 41.

Time Heist

Če želite to valentinovo nekaj bolj razburljivega kot lenarjenje na kavču in gledanje filmov, potem obiščite Time Heist! Ekipa Time Heist vas pričakuje s sobami pobega, ki jih navdihuje najbolj priljubljena serija, v središču Budimpešte. Ali imate radi The Big Money Robbery, vas zanima obratni svet, bi se preizkusili kot eden od igralcev v Igri lignjev ali bi se spustili v London iz 1800-ih, da bi razkrili skrivnost Lady W? Vstopite lahko celo v domišljijski svet na temo čarovnika, kamor lahko pobegnete z meči, uroki in napitki. Ne glede na to, katera je vzbudila vaše zanimanje, lahko preizkusite svoje sposobnosti v eni od iger pobega kateri koli dan v tednu in vidite, kako lahko resnično sodelujete v težjih situacijah.

1094 Budimpešta, Liliom utca 5.

Light Art Museum

Če želite smiselno in kakovostno sprostitev, se je vredno odpraviti proti osrčju Budimpešte, Hold utca, kjer se lahko potopite do vratu v fascinanten, poglobljen svet Muzeja umetnosti svetlobe. Razstava lahke umetnosti z deli skoraj 40 mednarodnih umetnikov je odlična priložnost, če čas, preživet skupaj, okronate z intimnimi trenutki, pogovorom in slutečim vzdušjem. Muzej bo vredno obiskati tudi med vikendom za valentinovo, kjer parom in prijateljem, ki prihajajo v paru, nudijo tudi popust. Za kodo za popust pošljite sporočilo z besedo Valentine na LAM-ovo Instagram stran!

1054 Budimpešta, Hold Street 13.

Pixity

Vstopite v čarobni svet Pixity, kjer se srečajo igre in inovacije, da vam zagotovijo neprimerljivo izkušnjo. V Budimpešti boste prvi odkrili to edinstveno oblikovano LED igro skakanja po preprogah z njimi, ki popelje zabavo na povsem novo raven za vse starosti. Trenutno imajo na voljo 3 igralne sobe, kjer lahko igrate skupaj ali celo tekmujete med seboj, imate pa celo priložnost organizirati team building ali dogodke podjetja. Čakajo vas vse leto!

1139 Budimpešta, Lomb utca 27.

Cereal Beast

Trije mladi fantje so nenadoma pomislili na eno stvar in ko so videli primere več velikih evropskih mest, so odprli prvi muesli bar v Budimpešti, ki so ga poimenovali Cereal Beast. Izbor žit, ki prihajajo (tudi) iz tujine, je tako neizčrpen, da so pomislili tudi na vegane in vsesvobodne gostince. In bistvo koncepta je, da ne glede na to, kateri čas dneva je, se lahko kadar koli oglasite tukaj za skledo muslijev, sredi okrožja za zabave v središču mesta. Zaradi svoje edinstvenosti je muesli bar lahko popoln datumski kotiček (ne samo na valentinovo), le poskrbite, da boste izbirali med številnimi dobrotami!

1073 Budimpešta, Akácfa utca 65.

Budimpešta zdravilišča

Nič ni boljšega za preživljanje časa na valentinovo kot spa program za dve osebi, ki ogreje dušo. Budimpeštanska zdravilišča se na ta poseben dan pripravljajo z odličnimi priložnostmi: okopajte se nad mestom na Csillaghegyju in se udeležite razvajajočega in pomlajevalnega rituala savnanja s pilingom telesa iz cvetnih listov vrtnic ali izberite romantični paket Love Letter v kopališčih Széchenyi ali pa se nepozabno sprehodite po Margitszigetu na festivalu pravljičnega filma Lumina Park. Vse to so izkustveni programi v budimpeštanskih zdraviliščih, med katerimi je vredno izbirati, saj bodo zagotovo zagotovili trajno izkušnjo za oba! Več informacij s klikom TUKAJ.

Landventure

Landventure je posebna urbana detektivska igra, ki ustvarja vznemirjenje sob pobega na prostem. Pred kratkim so lansirali način igre Dating, ki specifično obarva preiskavo z izzivi zmenkov, s pomočjo katerih se lahko še bolje spoznamo, medtem ko čas, preživet skupaj, postane še bolj zabaven. Program lahko že kupite v obliki darilnega bona Landventure Randi, ki ga lahko naredite unikatnega z lastnim besedilom in ga lahko unovčite za vsako misijo. In do 16. februarja boste prejeli 10% popust na skupni znesek s kodo kupona FUNZINE10, ne zamudite te odlične priložnosti!