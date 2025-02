5 posebej ustvarjalnih delavnic v Budimpešti v februarju, če želite začeti nekaj novega

Če želite letos poskusiti nekaj novega, vas februarja v prestolnici čakajo vznemirljive ustvarjalne delavnice! Ne glede na to, ali gre za slikanje ali izdelavo, vas ti programi navdihujejo in napolnijo. Odkrijte svojo ustvarjalnost in se naučite novih tehnik!

Akrilno doživetje slikanja z mačkami // Muzej mačk (večkrat)

Februarja se lahko večkrat pridružite edinstvenim delavnicam Muzeja mačk, ki jih priporočamo predvsem ljubiteljem mačk. Med 2-urno ustvarjalno sejo boste delali na akrilnem kartonu ali platnu, na koncu delavnice pa lahko končano delo odnesete domov, saj se akril zelo hitro posuši. Predhodno usposabljanje ni potrebno, vodje seje vam bodo povedali vse in vam pokazali. Da ne omenjam, da bodo prijazne mačke muzeja med ustvarjanjem okoli vas, zaradi česar bo izkušnja še bolj zabavna. Več o priložnostih doživljajskega slikanja lahko izveste na spletni strani Muzeja mačk!

1054 Budimpešta, Vadász utca 26. | Spletna stran

Doživite slikarsko delavnico // Kaméleon Art Studio (16., 23. februar 2025)

Na delavnicah Kameleon Art Studia 16. in 23. februarja bi lahko obogatili s čudovito izkušnjo in slikanjem tudi, če še nikoli niste slikali in mislite, da nimate spretnosti. Ne glede na to, ali ste prišli sami ali skupaj, boste zagotovo doživeli doživetje življenja. Seja traja približno 3 ure, naučeno tehniko pa je v bistvu nemogoče zamočiti, jo je mogoče kadar koli spremeniti in zagotavlja prijetno zabavo za vse starosti!

1015 Budimpešta, Széna tér 1/B | Spletna stran

Delavnica izdelave steklenih nakitov // MadeByYou (19. februar 2025)

Orsi Béndek, vodja MadeByYoujeve delavnice izdelave steklenega nakita, vam bo 19. februarja pomagala pri vsem, da boste lahko izdelali unikaten nakit v čudovitih barvah po lastnem okusu! Na tej 2,5-urni delavnici nakita iz stekla boste lahko glede na izbrani paket v prijetnem ambientu skupaj sestavili do 7 kosov nakita. Ustvarite prstane, uhane, obeske, značke, zapestnice in poiščite barve in tehnike, ki vam ustrezajo!

1053 Budimpešta, Királyi Pál utca 11. | Spletna stran

Delavnica stojala za rože Macrame // ZUG Műhely (22. februar 2025)

Začnite pomlad z novim hobijem! 22. februarja ste lahko v Delavnici ZUG izdelali eleganten in okolju prijazen sadilnik za vaše ljubljene rastline. Med delavnico se lahko naučite umetnosti izdelave makramejev, ki se sprva zdi težka, a verjemite, da bo delovala! Še več, po učenju tehnike lahko celo naredite več držal za sebe doma, vse, kar potrebujete, je malo ustvarjalnosti. Udeležba vključuje delavnico do 3 ure, uporabo visokokakovostne preje iz bombažne vrvice s certifikatom oeko-tex in reciklirane bombažne preje ter pijače in prigrizke. Prijavite se lahko na naslednji e-naslov: macramebyzo@gmail.com.

1111 Budimpešta, Budafoki út 27. | Facebook dogodek

Delavnica izdelave keramike Kurinuki //Keiko Academy of Fighting and Movement Arts (22. februar 2025)

Naredite popolnoma edinstvene skodelice in sklede z uporabo tradicionalne japonske tehnike! Na dvourni delavnici Akademije borilnih in gibalnih umetnosti Keiko lahko sami izdelamo najnovejši klin pribora za našo kuhinjo. V delavnici boste delali ročno, oblikovali predmete z obdelavo bloka gline in na koncu ustvarili asimetrično obliko. Pomemben del Kurinuki tehnike je meditativni odnos, zato lahko tudi samo aktivnost štejemo za sprostitev.

1138 Budimpešta, Tomori köz 6. | Spletna stran