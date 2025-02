5 navdihujočih knjig iz zadnjih nekaj let, ki vam bodo pomagale prebroditi težke dni

Zadnjih nekaj let je bilo polnih izzivov, a na srečo je bilo veliko navdihujočih knjig, ki vam pomagajo prebroditi težke čase. Tukaj je pet navdihujočih knjig, ki vas bodo usmerile in vam dale nov zagon!

Gábor Máté: Si normalen?

Gábor Máté, na Madžarskem rojeni zdravnik, ki živi v Kanadi, v svoji revolucionarni knjigi razkriva, da medtem ko zahodni svet ponosno gleda na svoje zdravstvene storitve, število kronično bolnih ljudi narašča, splošno zdravje prebivalstva pa se slabša. Skoraj sedemdeset odstotkov prebivalstva Združenih držav Amerike jemlje vsaj eno zdravilo na recept, več kot polovica pa dve. V Kanadi ima visok krvni tlak dvajset odstotkov ljudi, v Evropi pa ta številka že presega trideset odstotkov. Duševne bolezni se med mladostniki širijo z vrtoglavo hitrostjo. Je naša družba bolna ali je to normalno? Gábor Máté nam pokaže, kaj nas v resnici dela bolne, razkrije povezave med propadajočim stanjem posameznika in skupnostjo ter svoje bralce s sočutjem vodi skozi labirint zdravja in zdravljenja.

Philip Zimbardo: Psihologija za vsakogar 3.

Kako se naučimo govoriti? Ali se otroci res napijejo, ko pojedo veliko sladkorja? Kaj bo osrečilo naš zakon? Kako nas naša čutila varajo? Ali nas opredeljujejo geni ali okolje? Zakaj nam včasih ponagaja spomin? Kateri vplivi oblikujejo našo osebnost? Je agresija del človeške narave? Kaj določa spolno usmerjenost? Kako si izbiramo prijatelje? Kaj se šteje za psihološko motnjo? Kdo najslabše prenaša stres? Kaj je skrivnost sreče in subjektivnega blagostanja?

Zimbardovo delo je v madžarščini objavljeno v štirih zvezkih. Glavne teme tretjega dela so: motivacija, čustva, osebnost in skupnost.

Philip Zimbardo: Psihologija za vsakogar 4.

Profesor Stanfordske univerze Philip Zimbardo, ki je svetovno slavo pridobil s svojim „eksperimentom v zaporu”, in njegovi kolegi ponujajo znanstveni, a zabaven uvod v vse, kar morate vedeti o psihologiji. Uporabljajo najnovejša raziskovalna dognanja in uporabljajo študije primerov, diagrame in naloge, ki razvijajo kritično mišljenje, da nam pridobljeno znanje pomagajo pri uporabi v vsakdanjem življenju. Ni naključje, da je Psihologija za vsakogar na seznamu obveznega branja na fakultetah in univerzah po vsem svetu.

Glavne teme četrtega dela knjižne serije so: psihične motnje, terapije, stres in življenjske strategije.

András Kepes – Srečni norec in pametni potrti

Večno mlada avtorica, ki se je starost seveda še ni dotaknila, se je odločila priti stvari do dna: ali je dandanes lahko nekdo hkrati inteligenten in optimističen ali pa je nekdo, ki je srečen, nujno neumen? Na podlagi lastnih življenjskih izkušenj in znanosti – kulturne zgodovine, psihologije in celo jedrske fizike – vabi k duhovitemu in poučnemu razmišljanju. Tisti, ki ne morejo nadzorovati svojih instinktov, se naučijo opravičevati. Stoletja smo se ali smilili sami sebi ali pa svoje grehe pometali pod preprogo, v zmoto, da bo drugače naš narodni ponos okrnjen. Vendar pa je edini, ki je lahko ponosen nase, tisti, ki se zna soočiti s svojimi napakami, ki zna predelati preteklost in odločati o svoji usodi kot odrasel človek. Včasih je vredno pobrskati po starih spominih, včasih le po stavkih, pa ne samo tistih, na katere smo ponosni, ampak tudi tistih, ki se jih zdaj sramujemo. Ker je tako slika popolna. Želim si le, da ne bi bilo tiste grozne besede, ki jo je najtežje izgovoriti v katerem koli jeziku: motil sem se.

Edith Eva Eger: Darilo – okrasna izdaja

dr. Navdihujoča in praktična knjiga Edith Eve Eger nam pomaga, da se osvobodimo destruktivnih vzorcev in ohromljivih misli ter nam omogoči svobodno uživati življenje. Na primerih iz lastnih zgodb pacientov predstavi čustvena stanja, ki nas držijo v ujetništvu, kot so strah, žalost, jeza, skrivnostnost, stres, krivda, sram in zanikanje – hkrati pa nas nežno spodbuja, da se osvobodimo spon preteklosti. Edith Eva Eger v svoji knjigi, napisani z globoko empatijo, pronicljivostjo in humorjem, poudarja, da smo vsi ranljivi in se vsi soočamo z enakimi izzivi. Lahko pa se s pomočjo daru rešimo iz zapora, ki smo ga sami zgradili, in predelamo svoje travme. Posebna izdaja bo izšla s spremno besedo Edith Eve Eger in družinskimi recepti, napisanimi po pandemiji.