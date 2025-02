7 posebnih kavarn v Margit-negyedu, kjer se jutro vedno dobro začne

Živahno vzdušje Margaret Quarter je odlično okolje za prijetno jutranjo kavo. V tem članku vam predstavljamo sedem posebnih kavarn, kjer ne le odlična kava, ampak tudi prijazno vzdušje in edinstven interier poskrbijo, da se dan začne dobro razpoložen.

Knjiga

Prijetna kavarna na ulici Margit, posejana z retro elementi, ki je naslednica stare knjigarne Balassi, pričara vzdušje preteklosti. Ta del preteklosti se je shranil v sedanjost in to se močno čuti v vsakem kotičku kraja. Jedilni list ponuja pestro izbiro kav, poleg običajne ponudbe brezalkoholnih pijač, koktajlov in kratkih pijač pa doživetje dopolnjujejo domači sendviči. Če bi se radi kam umaknili z dobro knjigo v rokah, je Bookta idealna izbira!

1023 Budimpešta, Margareta ulica 3.

Margaux

Romantična kavarna v francoskem slogu na bulvarju Margit je vedno vredna obiska, če želite malo miru in tišine v svojem natrpanem vsakdanu, z okusno črno kavo v roki. Francija odmeva v vsakem kotičku mesta in nič drugače ni, ko gre za njihovo ponudbo peciva, saj božanski lokalno narejeni makaroni, pistacijevi rogljički in veganski piškoti čakajo, da vam polepšajo dan. In če boste imeli srečo, boste morda celo ujeli katerega od Margauxovih akustičnih koncertov!

1024 Budimpešta, Margit Boulevard 7.

muci – kava in pecivo

Muci je najnovejša nostalgična slaščičarna na Margit Boulevard, kjer oživi vzdušje starih časov, okusi pa so po zaslugi slaščičarke Fruzsine Süveges. Atmosfera lokala, ki ga krasi pohištvo iz 60. let, vas bo zagotovo prevzela, piko na i pa postavljajo večne klasike tort v unikatni preobleki. Poleg klasičnih francoskih receptov lahko najdete tudi specialitete, ki bodo naredile vsak obisk nepozaben. Poleg piškotov in sladic si pozornost zasluži kava, katere vsak požirek je pravo doživetje!

1027 Budimpešta, Margit Boulevard 22.

Montaža Budimpešta

Montage se nahaja točno na sredini Margit Boulevard in ima tipično kavarniško vzdušje znotraj in pred velikimi steklenimi stenami. V skladu s svojim imenom je Montage vsestranski prostor, ki ne ponuja le odlične hrane in pijače, temveč nudi tudi delovne postaje in redno gosti pogovore in razstave za goste. Podpora lokalnim proizvajalcem je zanje pomembna, zato njihovo kavo pražijo v Kőbányi, sirup prihaja iz Budakeszija, pecivo izdelujejo v Solymárju, medtem ko je svež kruh vsak dan narejen lokalno, na bulvarju Margit.

1027 Budimpešta, Margit Boulevard 8.

Kaseta

Blagovna znamka, sprva znana po čistih uličnih kosih, je danes redno zbirališče in družabni prostor v majhni kavarni, kjer si lahko poleg srkanja okusne črnine seveda tudi dlje ogledamo oblačila mladih lastnic. Majhen prostor je hitro postal osvežujoča točka na budimski strani Margaretinega mostu, ki je ponudila priložnost ne le lastni blagovni znamki, temveč tudi drugim umetnikom, da se pojavijo, zahvaljujoč njihovim začasnim razstavam.

1023 Budimpešta, ulica Torok 3.

Kavarna Carrot

Kavarna Murok je skriti dragulj v središču okrožja Margaret, kjer gredo z roko v roki kakovostna kava, craft piva in prijazno vzdušje. Edinstvena notranjost in intimno vzdušje kavarne na ulici Török zlahka postaneta vaša priljubljena točka, pa naj gre za sproščeno jutranjo kavo ali večerni klepet. Skrbno izbrana karta pijač in skrbna postrežba zagotavljata, da boste vedno odšli z dobro izkušnjo.

1023 Budimpešta, ulica Torok 2.

Grinta Bike & Cafe

Ni naključje, da je II. Ime Grinta Bike & Cafe, ki se nahaja v 1. okrožju, je sinonim za ime Attile Valterja, ki je na pariških olimpijskih igrah osvojil 4. mesto. Olimpijec ni le kolesarski navdušenec, ampak tudi ljubitelj kave, zato ni čudno, da bo poleg kolesarskih izdelkov v trgovini na voljo tudi odlična specialty kava in odlično pecivo. V kavarni, ki je lahko dostopna s kolesom, najdete tudi izdelke, ki jih ne boste našli nikjer drugje v državi.

1027 Budimpešta, Horvatova ulica 2-12.