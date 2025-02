9 posebnih in nenavadnih programov v Budimpešti za prehlajene, kjer se lahko ogrejeta telo in duša

Morda vstopamo v zadnji zimski mesec, a vreme je tako muhasto, da se je dobro pripraviti na programe, ki vam bodo ogreli telo in dušo tudi februarja.

Ognjena nevihta nad mestom

Zasluženo ena najbolj priljubljenih streh v prestolnici, 360 Bar gurmanov na vrh mesta ne zvabi le s čudovitimi razgledi in ogrevanimi igluji, temveč tudi z omamno aromo mehko topljenega sira. To zimo lahko panoramo prestolnice okronate s švicarskim sirovim fondijem, klasične okuse pa povzdignete na eterično raven s serrano čipsom in tartufi. Seveda ob topljenih sirih, popečenih kruhovih kockah in hrustljavih domačih kumaricah ne manjkajo okusna vina. Če nas poslušate, proslavite konec letošnje zime s takšnimi nebeškimi jedmi, malo bližje oblakom!

1061 Budimpešta, ulica Andrássy 39.

Ogled jame v Budimpešti

Če je vreme nad zemljo premrzlo, se na prostem skrijte pod zemljo na razburljivi turi po jami. V najdaljšem jamskem sistemu pri nas, jami Pál-völgyi, je na primer temperatura vse leto 11°C, med 1-urnim ogledom pa lahko izveste zanimive stvari o najdišču. Jama Szemlő-hegyi ponuja odlično sprostitev za osebe z omejeno mobilnostjo ali tiste, ki prihajajo z majhnimi otroki, s temperaturo 12 °C skozi vse leto. Slednje velja tudi za eno najbolj nenavadnih jam v državi, Budimsko grajsko jamo, ki se nahaja pod Budimskim gradom, kjer vas 3 km dolg jamski sistem vodi skozi skrivnosti preteklosti.

Skleda kuhane juhe v restavracijah z rameni v Budimpešti

Če iščete program in doživetje, ki resnično ogreje telo in dušo, se odpravite v eno od odličnih restavracij z ramenom v prestolnici. Japonsko juho z rezanci ne samo v svoji domovini, ampak tudi v Budimpešti pripravljajo v neštetih različicah, ki ljubiteljem gastronomije hitreje bijejo srca. Če še niste poskusili te resnično hranljive jedi, ki nasiti telo in dušo, lahko na več mestih v prestolnici poskusite pristno pripravljene, a tudi novovalovske vsestranske juhe.

Zgodba o turški kopeli

Poleg budimpeštanskih turških kopeli, ki so primerne za kopanje, vas vabimo na nenavaden program, povezan s turško kopeljo. 24. februarja bo svoja vrata za udeležence Imagine Walk odprla nenavadna stavba Király Bath, ki je bila leta zaprta. V enoinpolurnem ogledu stavbe lahko odkrijete popolnoma drugačen obraz stavbe, ki jo prenavljajo, kjer so se nekoč srečala življenja in usode. Za tiste, ki jih že od nekdaj zanima zgodovina slavnih turških kopeli v Budimu in živijo in umrejo za doživetja urbexa, tega ni vredno zamuditi!

Datum pohoda je: 24.2.2025.

Sladka poslastica v vrčku vroče čokolade

Če iščete vsebinski program in osvežitev v mrzlem vremenu, se splača odpraviti proti Szentendreju, zaviti na ulico Dumtsa Jenő in se ustaviti pri Édeni Édességek Botl na vrček nebeško vroče čokolade. Karta pijač v Édeni Édesség Bolt v Szentendreju je precej nenavadna, saj je dovolj že en pogled, da se počutite kot v čokoladnih nebesih. Torej, če se želite umakniti iz svojih štirih sten, a vam programi na prostem niso všeč, boste v ponudbi našli obilico kremne vroče čokolade, narejene iz najbolj unikatnih sestavin.

2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 9.

Filmski festivali naravnani na februarske večere

Če iščete nekaj drugačnega od tistega, kar ponujajo Netflix, Disney+ ali Max, in iščete tudi nekaj za početi v zaprtih prostorih, je dobro vedeti, da vas februarja v Budimpešti čaka toliko filmskih festivalov. Arthouse kinematografi bodo ta mesec na široko odprli svoja vrata za tematske arhitekturne in urbanistične filme, sodobna frankofonska dela, neodvisne in dokumentarne filme, češke mojstrovine ter domače in tuje filmske uspešnice.

Sredozemski sprehod po rastlinjakih Botaničnega vrta

Botanični vrt ELTE ima prav toliko zanimivosti pozimi, a če vas zebe, se namesto na sprehode na prostem splača odpraviti proti Victoria House in Palm House. Sprehod med tropskimi in subtropskimi rastlinami, pravljičnimi vrtnicami, orhidejami, kaktusi in velikanskimi palmami je kot potovanje v toplo deželo. Pri vsaki rastlini se je vredno zadržati dlje, ne le posamezno, ampak tudi na tematskem vodenem sprehodu.

1083 Budimpešta, Illés u. 25.

Poglobljena kinematografska izkušnja v Madžarski glasbeni hiši

Sredi januarja je kino Madžarske glasbene hiše, ki ponuja edinstveno doživetje, ponovno odprl svoja vrata v še modernejši izvedbi. Od najmlajših do najstarejših lahko tukaj vsakdo najde program po svojem okusu, saj poglobljeni kino ponuja naravoslovne filme in animacije, uspešne eksperimentalne filme ter projekcije, ki zagotavljajo trajno izkušnjo.

1146 Budimpešta, promenada Ulofa Palmeja 3.